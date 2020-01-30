情人節新品！喬治傑生名匠打造心形項鍊 定格永恆

天下的戀人們總多愁善感，畢竟戀情是無法捉摸的，而心念又總瞬息萬變。戀人的笑顏是天堂的入口，戀人的雙眸裡、綻放的更是一整晚未停的煙火。但即便是一瞬間的真實，總也要形體線條來見證，丹麥銀飾珠寶名家Georg Jensen今年推出由金工名匠蕾姬‧歐芙嘉（Regitze Overgaard）設計的「心有所屬」心型鍊墜，將情意化虛為實，將剎那定格永恆。

1976年畢業於哥本哈根工藝美術學院（ Copenhagen School of Arts and Crafts ）的蕾姬‧歐芙嘉（Regitze Overgaard），早從1987年便開始與喬治傑生的合作，並設計出多個膾炙人口的系列包括Carnival、Infinity、Curve，和Regitze 系列。她擅長化繁為簡，令日常的符號線條凝鍊至詩意層次，像Infinity系列就將數學中的無限符號，恣意變形、擴張，化身為女性身上的靈動亮點。

而這回喬治傑生推出的情人節新品同樣出自蕾姬‧歐芙嘉之手：一個簡約的心形設計，卻有細膩巧思。心形形狀有機、飽滿而圓潤，但由左右兩瓣、合而為一。畢竟戀人的結合需要成雙成對，一個人、有了另一「半」，於是有了「伴」，於是成就形而上與精神的真正圓滿。系列的三款商品，從18K純銀、18K純銀配K金雙色到18K金配鑲鑽雙色，價位則在萬元以內到六萬元左右，豐儉由人。