羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣

MONCLER的Genius系列之中，和VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli合作作品總是備受關注，不斷挑戰羽絨衣的剪裁，展現色彩與結構的高度驚喜，這一季Pierpaolo Piccioli的新作同樣令人驚艷，包括蔡依林、陳慧琳和怪誕迷人的伊薩米勒（Ezra Miller）都搶先穿上，全系列近期於香港、新加坡上市。

Pierpaolo Piccioli在本次MONCLER Genius系列中，發揮他對顏色運用、服裝剪裁的高度敏銳，並且找來支持非洲本土品牌的lemlem執掌人暨超模Liya Kebede參與本次設計，將高級訂製服的時裝語言、奢華輪廓結合，仿照非洲織物的印花表現裙襬，全新系列特色鮮明，舞會長裙搭配連帽短夾克、雕塑感的斗篷，在典雅華麗中兼具當代穿搭思維，Liya Kebede以白T恤搭配舞會長裙的方式，正符合此系列的穿搭精神。