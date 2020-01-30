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羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣

2020-01-30 18:00聯合報 記者楊詩涵／即時報導

MONCLER的Genius系列之中，和VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli合作作品總是備受關注，不斷挑戰羽絨衣的剪裁，展現色彩與結構的高度驚喜，這一季Pierpaolo Piccioli的新作同樣令人驚艷，包括蔡依林、陳慧琳和怪誕迷人的伊薩米勒（Ezra Miller）都搶先穿上，全系列近期於香港新加坡上市。

Pierpaolo Piccioli在本次MONCLER Genius系列中，發揮他對顏色運用、服裝剪裁的高度敏銳，並且找來支持非洲本土品牌的lemlem執掌人暨超模Liya Kebede參與本次設計，將高級訂製服的時裝語言、奢華輪廓結合，仿照非洲織物的印花表現裙襬，全新系列特色鮮明，舞會長裙搭配連帽短夾克、雕塑感的斗篷，在典雅華麗中兼具當代穿搭思維，Liya Kebede以白T恤搭配舞會長裙的方式，正符合此系列的穿搭精神。

此系列面料運用霧面尼龍，因著造型輪廓帶來華麗的視覺震撼，讓服裝宛如行走的裝置藝術，也散發出彷彿土耳其「旋轉舞（Sema）」的神祕感，輕易打造出夢幻的視覺效果，一個單品就能帶來高度關注。MONCLER Pierpaolo Piccioli系列在實體店鋪陳列的最近據點，位於香港尖沙咀海港城旗艦店、新加坡濱海灣金沙旗艦店，即起正式發售。

MONCLER Pierpaolo Piccioli系列藍色款，之前陳慧琳曾在演...
MONCLER Pierpaolo Piccioli系列藍色款，之前陳慧琳曾在演唱會中詮釋。圖／MONCLER提供
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舞會長裙搭配連帽短夾克、雕塑感的斗篷，MONCLER Pierpaolo Pic...
舞會長裙搭配連帽短夾克、雕塑感的斗篷，MONCLER Pierpaolo Piccioli系列在華麗中兼具當代穿搭思維。圖／MONCLER提供
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MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn白色羽絨外套...
MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn白色羽絨外套，售價2,800美元、約台幣85,485元。圖／MONCLER提供
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日本雙胞胎模特兒鈴木姐妹穿著MONCLER Pierpaolo Piccioli...
日本雙胞胎模特兒鈴木姐妹穿著MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn粉色羽絨外套。圖／MONCLER提供
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Pierpaolo Piccioli（右）在本次MONCLER Genius系列...
Pierpaolo Piccioli（右）在本次MONCLER Genius系列中邀請超模Liya Kebede參與共同設計。圖／MONCLER提供
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Pierpaolo Piccioli發揮他對顏色運用、服裝剪裁的高度敏銳，創作M...
Pierpaolo Piccioli發揮他對顏色運用、服裝剪裁的高度敏銳，創作MONCLER Pierpaolo Piccioli系列。圖／MONCLER提供
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網紅Caroline Daur演繹MONCLER Pierpaolo Picci...
網紅Caroline Daur演繹MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn白色羽絨外套。圖／MONCLER提供
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女星雪琳伍德利在2019英國時尚大獎紅毯上，和超模Liya Kebede（右）都...
女星雪琳伍德利在2019英國時尚大獎紅毯上，和超模Liya Kebede（右）都穿了MONCLER Pierpaolo Piccioli系列羽絨衣。圖／取自wwd.com
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MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Anna羽絨外套，售價2...
MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Anna羽絨外套，售價2,300美元、約台幣70,220元。圖／MONCLER提供
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MONCLER Pierpaolo Piccioli系列選用霧面尼龍為材質，帶來...
MONCLER Pierpaolo Piccioli系列選用霧面尼龍為材質，帶來華麗的視覺震撼。圖／MONCLER提供
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MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn粉色羽絨外套...
MONCLER Pierpaolo Piccioli系列Evelyn粉色羽絨外套，售價2,800美元、約台幣85,485元。圖／MONCLER提供
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