羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣
MONCLER的Genius系列之中，和VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli合作作品總是備受關注，不斷挑戰羽絨衣的剪裁，展現色彩與結構的高度驚喜，這一季Pierpaolo Piccioli的新作同樣令人驚艷，包括蔡依林、陳慧琳和怪誕迷人的伊薩米勒（Ezra Miller）都搶先穿上，全系列近期於香港、新加坡上市。
Pierpaolo Piccioli在本次MONCLER Genius系列中，發揮他對顏色運用、服裝剪裁的高度敏銳，並且找來支持非洲本土品牌的lemlem執掌人暨超模Liya Kebede參與本次設計，將高級訂製服的時裝語言、奢華輪廓結合，仿照非洲織物的印花表現裙襬，全新系列特色鮮明，舞會長裙搭配連帽短夾克、雕塑感的斗篷，在典雅華麗中兼具當代穿搭思維，Liya Kebede以白T恤搭配舞會長裙的方式，正符合此系列的穿搭精神。
此系列面料運用霧面尼龍，因著造型輪廓帶來華麗的視覺震撼，讓服裝宛如行走的裝置藝術，也散發出彷彿土耳其「旋轉舞（Sema）」的神祕感，輕易打造出夢幻的視覺效果，一個單品就能帶來高度關注。MONCLER Pierpaolo Piccioli系列在實體店鋪陳列的最近據點，位於香港尖沙咀海港城旗艦店、新加坡濱海灣金沙旗艦店，即起正式發售。
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