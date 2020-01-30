首位日本三星主廚！「法國米其林指南」共29間三星餐廳

2020法國米其林指南日前正式對外公佈。本次共計有29間三星、86間二星與513間一星餐廳，合計共628間餐廳摘星。其中Christopher Coutanceau、Kei與L’Oustau de Baumanière等3間餐廳，乃是新獲三星殊榮。除了星級榮耀之外，米其林指南今年也推出綠苜蓿造型的「可持續發展美食」（Gastronomie durable）新標章，藉此表揚致力於保護環境、餐廳持續發展的大廚與餐廳。

29間的三星名單中，新進榜的Christopher Coutanceau以海鮮料理而聞名，今年順利從二星晉升三星。被視為三星新進黑馬、位於巴黎的Kei，由日籍主廚小林桂坐鎮，料理巧妙融合日本與法式元素，而小林桂也成為首位在法國奪得三星的日本主廚。至於老字號的L’Oustau de Baumanière，過去曾經名列三星名單中，今年再度重登最高榮耀。

今年共有86間餐廳獲選二星，包括有PY-R、Maison Saint Crescent、La Voile、La Table de lAlpaga等11間餐廳為新上榜。除了展現不同面貌與技法的西式、日式餐廳之外，位於谷雪維爾的Sarkara，則是主打各種精選食材製作而成的甜點料理，繼去年的一星肯定後，今年成功拿下二星。另外Maison Hache、L’Arbre au Soleil、La Flibuste-Martins等49間餐廳在今年也是新摘一星，讓本次的一星名單達到513間。