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首位日本三星主廚！「法國米其林指南」共29間三星餐廳

2020-01-30 17:24聯合報 記者陳睿中／台北即時報導

2020法國米其林指南日前正式對外公佈。本次共計有29間三星、86間二星與513間一星餐廳，合計共628間餐廳摘星。其中Christopher Coutanceau、Kei與L’Oustau de Baumanière等3間餐廳，乃是新獲三星殊榮。除了星級榮耀之外，米其林指南今年也推出綠苜蓿造型的「可持續發展美食」（Gastronomie durable）新標章，藉此表揚致力於保護環境、餐廳持續發展的大廚與餐廳。

29間的三星名單中，新進榜的Christopher Coutanceau以海鮮料理而聞名，今年順利從二星晉升三星。被視為三星新進黑馬、位於巴黎的Kei，由日籍主廚小林桂坐鎮，料理巧妙融合日本與法式元素，而小林桂也成為首位在法國奪得三星的日本主廚。至於老字號的L’Oustau de Baumanière，過去曾經名列三星名單中，今年再度重登最高榮耀。

今年共有86間餐廳獲選二星，包括有PY-R、Maison Saint Crescent、La Voile、La Table de lAlpaga等11間餐廳為新上榜。除了展現不同面貌與技法的西式、日式餐廳之外，位於谷雪維爾的Sarkara，則是主打各種精選食材製作而成的甜點料理，繼去年的一星肯定後，今年成功拿下二星。另外Maison Hache、L’Arbre au Soleil、La Flibuste-Martins等49間餐廳在今年也是新摘一星，讓本次的一星名單達到513間。

除了星級評比，還有567間餐廳獲得必比登推介，其中有72間為新上榜；另有2,240間餐廳獲得米其林餐盤。今年首度公佈「可持續發展美食」（Gastronomie durable）標章，則是所有獲得餐盤、必比登與星級的餐廳都有機會獲得，今年共有Le Clos des Sens、Mirazur、Arpège等50家餐廳名列其中。

新奪三星的Christopher Coutanceau，以海鮮料理而聞名。圖／取...
新奪三星的Christopher Coutanceau，以海鮮料理而聞名。圖／取自Restaurant Christopher Coutanceau粉絲頁
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融合日式與法式元素的Kei，今年拿下三星。圖／取自Restaurant Kei
融合日式與法式元素的Kei，今年拿下三星。圖／取自Restaurant Kei
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kei主廚小林桂，成為首位在法國奪得三星的日本主廚。圖／取自Restaurant...
kei主廚小林桂，成為首位在法國奪得三星的日本主廚。圖／取自Restaurant Kei
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米其林法國

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