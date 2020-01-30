情人節腕表挑選首推「經典藍」鑲鑽設計歷久不衰

剩下不到三週就是情人節了，如果想挑選能紀念彼此感情的禮物，腕表絕對是不容錯過的選擇。今年歐米茄（OMEGA）與泰格豪雅（TAG Heuer）也都不約而同的推薦以「經典藍」為概念的表款，或是帶有鑲鑽裝飾款式，來歌頌愛情的甜蜜。

歐米茄旗下著名的碟飛TRÉSOR系列，不只有女表聞名於世，男表也是備受消費者喜愛，因此品牌並在情人節到來之際，以今年年度代表色「經典藍」為靈感，推薦了具有藍色圖案表盤的同軸擒縱40毫米大師天文台腕表。相似的概念也在TAG Heuer的Autavia、Aquacer系列腕表可見，分別提供搭載了經典藍表面的設計，讓消費者除了能擁有實用功能的時計，還能緊跟流行脈動。不獨厚男性，泰格豪雅還為女性準備了Carrera Lady腕表，除了藍色表盤，還具備了菱格紋表帶與鑲鑽表圈，更增添優雅的美感。