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情人節腕表挑選首推「經典藍」鑲鑽設計歷久不衰

2020-01-30 16:34聯合報 記者曾智緯／即時報導

剩下不到三週就是情人節了，如果想挑選能紀念彼此感情的禮物，腕表絕對是不容錯過的選擇。今年歐米茄（OMEGA）與泰格豪雅（TAG Heuer）也都不約而同的推薦以「經典藍」為概念的表款，或是帶有鑲鑽裝飾款式，來歌頌愛情的甜蜜。

歐米茄旗下著名的碟飛TRÉSOR系列，不只有女表聞名於世，男表也是備受消費者喜愛，因此品牌並在情人節到來之際，以今年年度代表色「經典藍」為靈感，推薦了具有藍色圖案表盤的同軸擒縱40毫米大師天文台腕表。相似的概念也在TAG Heuer的Autavia、Aquacer系列腕表可見，分別提供搭載了經典藍表面的設計，讓消費者除了能擁有實用功能的時計，還能緊跟流行脈動。不獨厚男性，泰格豪雅還為女性準備了Carrera Lady腕表，除了藍色表盤，還具備了菱格紋表帶與鑲鑽表圈，更增添優雅的美感。

而談到優雅，那就不能忘了同樣是歐米茄的碟飛TRÉSOR系列的石英36毫米腕表，為品牌全新的創作。設計延續了表殼兩側以弧線造型各鋪鑲⁠一行鑽石⁠，和表冠綴飾紅色液態陶瓷並鑲嵌⁠一顆鑽石，同時使用白色亮漆珍珠母貝表盤，配置羅⁠馬數字時標及的18K Sedna™金指針。提供了鏡面打磨表背，並飾有金屬「⁠Her Time⁠」圖案⁠，陪襯以帶有TRÉSOR表扣⁠的裸色皮革表帶，彰顯柔美氣質⁠。

歐米茄碟飛TRÉSOR系列同軸擒縱40毫米大師天文台腕表，不鏽鋼表殼，約21萬2...
歐米茄碟飛TRÉSOR系列同軸擒縱40毫米大師天文台腕表，不鏽鋼表殼，約21萬2,000元。圖／OMEGA提供
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泰格豪雅Carrera Lady石英腕表，不鏽鋼表殼，約12萬7,900元。圖／...
泰格豪雅Carrera Lady石英腕表，不鏽鋼表殼，約12萬7,900元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Aquaracer Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，約87,400元。圖／TAG Heuer提供
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歐米茄碟飛TRÉSOR系列石英36毫米腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，約16萬...
歐米茄碟飛TRÉSOR系列石英36毫米腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，約16萬2,500元。圖／OMEGA提供
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泰格豪雅Autavia系列腕表，不鏽鋼表殼搭配雙向藍色陶瓷旋轉表圈，約10萬2,...
泰格豪雅Autavia系列腕表，不鏽鋼表殼搭配雙向藍色陶瓷旋轉表圈，約10萬2,600元。圖／TAG Heuer提供
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