99%精油保養！亞曼尼超奢華「黑膜」上市，10分鐘見效

剛開工，經歷過年期間的不正常作息，快把肌膚狀況給調整回來！許多人想要急救肌膚，第一步就是敷面膜，頂級美妝亞曼尼Giorgio Armani旗下最著名的頂級保養「黑霜」黑曜岩新生奇蹟乳霜，是女人保養的夢幻逸品，亞曼尼也正式在1月推出「黑膜」黑曜岩新生奇蹟賦活黑面膜，有著99%的精油修護，一敷上10分鐘內就有感。

亞曼尼的黑膜，可以作為保養第一步，具有獨特的三重賦活轉換科技，一敷上，先是感受到黑色凝膠狀，能夠吸附毛孔髒污，讓臉部更乾淨，保養更能強力吸收。之後用指尖按摩，可以感受到精油慢慢被肌膚吸收，讓臉上恢復光彩，最後加水能變成濃郁奶霜，能夠去除老廢角質與去除彩妝，臉上馬上散發出光芒，感受嫩白保濕的質感。

黑膜中，含有高濃度的黑曜岩精萃與重生密蘿蘭，其中重生密蘿蘭在一年中，僅有一次手工摘取的機會，擁有高濃度的奇蹟賦活萃取，黑膜再添加超過80%的火山豆精油萃取，能快速重整肌膚狀態，達到補水柔嫩，亮采肌膚的功能。

為了讓大家更方便使用，亞曼尼在黑膜中，還贈送火山賦活按摩刷，方便讓全臉都敷上面膜。