新年的減法原則 超薄腕表斯文好品味
過了農曆新年，總像為人生重開機。人們捨棄了不必要的包袱，決心啟程前往下一個重要目地。原來新年也像減法，為生命去蕪存菁；同時減法也是品味的重要象徵，超薄腕表透過消去份量與尺寸，在手腕上展現輕盈之際，更考驗製錶工匠的巧思與科技極限。
愛彼Audemars Piguet的皇家橡樹Royal Oak系列相當孔武有力、具有力量與份量感；但RD#2超薄萬年曆腕表卻顛覆了系列先天的量體感，5133超薄自動上鍊萬年曆機芯的厚度僅2.89毫米，即便包含錶殼也只有6.3毫米，從側面欣賞時，可同時領略剛並纖細的綜合之美，又有複雜功能（complication）的萬年曆（Perpetual Calendar）加持，是收藏等級的斯文「玩物」。
積家Jaeger-LeCoultre的Master Ultra Thin Squelette超薄腕表則不以複雜取向，改以美學的欣賞角度切入。849ASQ手上鍊機芯的SQ代表了「鏤空（Squelette）」之意，腕表的表面再將琺瑯彩繪結合了3.6mm的超薄機芯，同時正反兩面都能欣賞機芯的人手雕花與倒角打磨細節，值得玩味再三。此外向來擅長超薄的伯爵PIAGET也有一款Ultimate Concept Watch終極概念腕表，透過新研發的調速器、扁平表冠與直接將機芯與表殼結合，因此一口氣將尺寸壓縮到2mm的極限，但也因為超困難的造工，全世界僅得三枚、還未進入量產。
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