新年的減法原則 超薄腕表斯文好品味

過了農曆新年，總像為人生重開機。人們捨棄了不必要的包袱，決心啟程前往下一個重要目地。原來新年也像減法，為生命去蕪存菁；同時減法也是品味的重要象徵，超薄腕表透過消去份量與尺寸，在手腕上展現輕盈之際，更考驗製錶工匠的巧思與科技極限。

愛彼Audemars Piguet的皇家橡樹Royal Oak系列相當孔武有力、具有力量與份量感；但RD#2超薄萬年曆腕表卻顛覆了系列先天的量體感，5133超薄自動上鍊萬年曆機芯的厚度僅2.89毫米，即便包含錶殼也只有6.3毫米，從側面欣賞時，可同時領略剛並纖細的綜合之美，又有複雜功能（complication）的萬年曆（Perpetual Calendar）加持，是收藏等級的斯文「玩物」。