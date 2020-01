Raf Simons加入PRADA 和「帥氣富二代」當同事？

近幾年時尚圈人事異動頻繁,尤其遊走各品牌間的設計師為數甚多。日前《THE WALL STREET JOURNAL》的編輯Jacob Gallagher在Twitter上的這樣一則發文引發熱議—"Getting Word that Raf Simons is going to Prada. No other details.獲知Raf Simons要去PRADA了,沒有其他相關細節。"雖然事後馬上刪文,但還是引起眾人的好奇,也試圖從許多線索去求證此傳聞的真假。

首先,PRADA創辦人和現任PRADA、MIU MIU設計師Miuccia Prada近年來早就在安排接班事宜,將決策、設計權下放已經不是秘密,她被外界視為「帥氣富二代」的31歲長子Lorenzo Bertelli在2017正式卸下賽車手身分接下集團內數位傳訊部門總監,為品牌操盤數位戰略,從產品面到行銷都朝年輕族群靠攏,像是Re-Nylon再生計畫、Linea Rossa運動系列經典回歸、連結形象廣告的IG互動拍照遊戲等等,都成功擄獲許多年輕消費者的心。

再來就是據WWD報導,Raf Simons被發現目前已經在義大利米蘭找房子,又以他和Miuccia Prada的好交情,被延攬進集團可能性非常大。而目前最主要的傳聞都指出,Raf Simons如果進入PRADA集團,首先將接下MIU MIU創意總監一職,WWD報導中也提到,MIU MIU辦公室和設計部也已從巴黎搬到米蘭。

Raf Simons這些年接連執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein,目前專心操刀自己的同名男裝品牌Raf Simons,如果能加入MIU MIU,又能重新找回他在女裝創意上可以發揮的天地,相信對許多他的粉絲來說也是不錯的消息。