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Raf Simons加入PRADA 和「帥氣富二代」當同事？

2020-01-30 14:38聯合報 記者吳曉涵／即時報導

近幾年時尚圈人事異動頻繁，尤其遊走各品牌間的設計師為數甚多。日前《THE WALL STREET JOURNAL》的編輯Jacob Gallagher在Twitter上的這樣一則發文引發熱議—"Getting Word that Raf Simons is going to Prada. No other details.獲知Raf Simons要去PRADA了，沒有其他相關細節。"雖然事後馬上刪文，但還是引起眾人的好奇，也試圖從許多線索去求證此傳聞的真假。

首先，PRADA創辦人和現任PRADA、MIU MIU設計師Miuccia Prada近年來早就在安排接班事宜，將決策、設計權下放已經不是秘密，她被外界視為「帥氣富二代」的31歲長子Lorenzo Bertelli在2017正式卸下賽車手身分接下集團內數位傳訊部門總監，為品牌操盤數位戰略，從產品面到行銷都朝年輕族群靠攏，像是Re-Nylon再生計畫、Linea Rossa運動系列經典回歸、連結形象廣告的IG互動拍照遊戲等等，都成功擄獲許多年輕消費者的心。

再來就是據WWD報導，Raf Simons被發現目前已經在義大利米蘭找房子，又以他和Miuccia Prada的好交情，被延攬進集團可能性非常大。而目前最主要的傳聞都指出，Raf Simons如果進入PRADA集團，首先將接下MIU MIU創意總監一職，WWD報導中也提到，MIU MIU辦公室和設計部也已從巴黎搬到米蘭。

Raf Simons這些年接連執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein，目前專心操刀自己的同名男裝品牌Raf Simons，如果能加入MIU MIU，又能重新找回他在女裝創意上可以發揮的天地，相信對許多他的粉絲來說也是不錯的消息。

2020春夏時裝周即將開跑，關於此傳言屆時勢必也會成為媒體關注PRADA的焦點之一，相關消息究竟會不會被官方證實？大家就再耐心等待吧！

Miuccia Prada31歲長子Lorenzo Bertelli的陽光帥氣蔚...
Miuccia Prada31歲長子Lorenzo Bertelli的陽光帥氣蔚為話題。圖／摘自lilianpacce.com.
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Raf Simons這些年接連執掌過Jil Sander、Dior和Calvin...
Raf Simons這些年接連執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein，目前專心操刀自己的同名男裝品牌Raf Simons。圖／摘自IG
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Miuccia Prada長子Lorenzo Bertelli為品牌操盤數位戰略...
Miuccia Prada長子Lorenzo Bertelli為品牌操盤數位戰略，從產品面到行銷都朝年輕族群靠攏。圖為他和父親Patrizio Bertelli 。圖／PRADA提供
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Raf Simons與Miuccia Prada。圖／摘自zimbio.com
Raf Simons與Miuccia Prada。圖／摘自zimbio.com
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PRADA品牌

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