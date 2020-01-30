Tiffany最美期間快閃店現身紐約 網：一定要逛起來！

作為紐約第五大道重要地標之一的Tiffany & Co.旗艦店，不只是愛好珠寶的人朝聖地，也是電影迷必定前往的景點之一。在近期展開維修，於是在旗艦店不遠處，Tifffany開設了臨時店舖，被網友封為「最美快閃店」，還表示：「一定要逛起來！」

Tiffany ＆Co.的紐約第五大道旗艦店矗立已超過80年，更是電影「第凡內早餐」的場景之一，早就是當地文化的一部分，具有重要的歷史意義，近期展開維修，直至2021年才會重新開幕。因此，品牌選在鄰近處設立「Tiffany Flagship Next Door」旗艦快閃店，共有四層樓高，一入門就可見中間聳立著經典Tiffany藍的帝國大廈模型，設計師採用Tiffany的各種經典元素來裝飾每個樓層，呈現不同的視覺效果。提供涵蓋了從經典款到去年底推出的男性珠寶系列，以及家飾品，每層樓都有獨立的賞玩空間，還設有一間貴賓沙龍。