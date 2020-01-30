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Tiffany最美期間快閃店現身紐約 網：一定要逛起來！

2020-01-30 14:01聯合報 記者曾智緯／即時報導

作為紐約第五大道重要地標之一的Tiffany & Co.旗艦店，不只是愛好珠寶的人朝聖地，也是電影迷必定前往的景點之一。在近期展開維修，於是在旗艦店不遠處，Tifffany開設了臨時店舖，被網友封為「最美快閃店」，還表示：「一定要逛起來！」

Tiffany ＆Co.的紐約第五大道旗艦店矗立已超過80年，更是電影「第凡內早餐」的場景之一，早就是當地文化的一部分，具有重要的歷史意義，近期展開維修，直至2021年才會重新開幕。因此，品牌選在鄰近處設立「Tiffany Flagship Next Door」旗艦快閃店，共有四層樓高，一入門就可見中間聳立著經典Tiffany藍的帝國大廈模型，設計師採用Tiffany的各種經典元素來裝飾每個樓層，呈現不同的視覺效果。提供涵蓋了從經典款到去年底推出的男性珠寶系列，以及家飾品，每層樓都有獨立的賞玩空間，還設有一間貴賓沙龍。

同樣在近期有新店鋪開幕還有具鑽石之王美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），進駐成都遠洋太古百貨，這也是品牌繼北京、上海和杭州之後，於中國的第四家專賣店。Harry Winston以打造私人宅邸的低調奢華和隱密感來規劃成都店，裝潢整體呈現招牌的質感灰色調，加上訂製的黑銅漆面復古傢俱及華麗吊燈，展現代表性的品牌元素。設有完整的高級珠寶、婚嫁系列以及腕表作品等展示區，而且店內同樣具備私人服務空間，讓消費者享有細緻的客製化訂製服務。

設計師採用品牌的各種經典元素來裝飾Tiffany Flagship Next D...
設計師採用品牌的各種經典元素來裝飾Tiffany Flagship Next Door旗艦快閃店每個樓層，呈現不同的視覺效果。圖／摘自Tiffany ＆Co. facebook fanpage
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海瑞溫斯頓繼北京、上海和杭州之後，於中國成都開設第四家專賣店。圖／Harry W...
海瑞溫斯頓繼北京、上海和杭州之後，於中國成都開設第四家專賣店。圖／Harry Winston提供
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由於Tiffany ＆Co.的紐約第五大道旗艦店進行維修，因此品牌在不遠處設立「...
由於Tiffany ＆Co.的紐約第五大道旗艦店進行維修，因此品牌在不遠處設立「Tiffany Flagship Next Door」旗艦快閃店。圖／摘自Tiffany ＆Co. facebook fanpage
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海瑞溫斯頓以打造私人宅邸的低調奢華和隱密感來規劃成都店，裝潢整體呈現招牌的質感灰...
海瑞溫斯頓以打造私人宅邸的低調奢華和隱密感來規劃成都店，裝潢整體呈現招牌的質感灰色調。圖／Harry Winston提供
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Tiffany Flagship Next Door旗艦快閃店，一入門就可見中間...
Tiffany Flagship Next Door旗艦快閃店，一入門就可見中間聳立著經典的Tiffany藍的帝國大廈模型。圖／摘自Tiffany ＆Co. facebook fanpage
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