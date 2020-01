Tiffany最美期間快閃店現身紐約 網：一定要逛起來！

作為紐約第五大道重要地標之一的Tiffany & Co.旗艦店,不只是愛好珠寶的人朝聖地,也是電影迷必定前往的景點之一。在近期展開維修,於是在旗艦店不遠處,Tifffany開設了臨時店舖,被網友封為「最美快閃店」,還表示:「一定要逛起來!」

Tiffany &Co.的紐約第五大道旗艦店矗立已超過80年,更是電影「第凡內早餐」的場景之一,早就是當地文化的一部分,具有重要的歷史意義,近期展開維修,直至2021年才會重新開幕。因此,品牌選在鄰近處設立「Tiffany Flagship Next Door」旗艦快閃店,共有四層樓高,一入門就可見中間聳立著經典Tiffany藍的帝國大廈模型,設計師採用Tiffany的各種經典元素來裝飾每個樓層,呈現不同的視覺效果。提供涵蓋了從經典款到去年底推出的男性珠寶系列,以及家飾品,每層樓都有獨立的賞玩空間,還設有一間貴賓沙龍。