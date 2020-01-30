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LV全球首家咖啡館2/1開幕！不是很難訂是根本訂不到吧

2020-01-30 13:12聯合報 記者楊詩涵／即時報導

路易威登首家餐廳Sugalabo V在2月1日同步於大阪御堂筋旗艦店開幕。圖／L...
路易威登首家餐廳Sugalabo V在2月1日同步於大阪御堂筋旗艦店開幕。圖／LV提供
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路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）進軍餐飲業，全間首間Le Café V咖啡廳、Sugalabo V餐廳將於2月1日在日本大阪開幕，坐落在同步全新揭幕的路易威登大阪御堂筋旗艦店（Maison Osaka Midosuji）之中，戶外露台的座位，既奢華且遼闊，勢必成為名人搶攻的最新打卡熱點。

位在旗艦店頂樓的路易威登第一家咖啡廳Le Café V，與知名個性大廚須賀洋介（Yosuke Suga）攜手合作，同步開設他與路易威登的首家餐廳Sugalabo V。須賀洋介2015年在東京開設的Sugalabo餐館號稱「東京最難訂」之一，採熟人介紹制更顯神秘感，44歲的須賀洋介在25歲時獲Joel Robuchon賞識，執掌東京六本木LAtelier行政主廚，奪得米其林二星，以強硬領導風格、桀驁不馴著稱，這次與路易威登的合作，令人拭目以待。

這座於2月1日新登場的路易威登大阪旗艦店，是建築師青木淳（Jun Aoki）和彼得．馬力諾（Peter Marino）攜手的最新力作，四層樓旗艦店反映了大阪身為輻輳港口的歷史色彩，以白色風帆的壯闊、江戶時期的菱垣廻船為靈感，展現海上城市的大器建築量體，木質樑柱和金屬天花板讓人聯想到遊船即將啟程展開旅途的冒險精神。一樓運用金屬裝飾圖案來表現陽光照射海面的金色波瀾，賦予整座建築如同船舶漂浮水面的詩意景象。

旗艦店櫥窗放映著攝影師小林健太（Kenta Cobayashi）2019秋冬男裝形象的拍攝作品，液晶變形為雕塑品，如同櫥窗上佈滿緞帶的繽紛視覺，也致敬日本手工藝中的極簡主義，模糊數位造景與現實空間的界線。一樓為女裝配件，夾層樓層則專門陳列行李箱、旅行藝術系列，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計的全系列女裝服飾和配件位在三樓，四樓則是男裝藝術總監Virgil Abloh設計作品。雅致的Objets Nomades家飾、家具系列錯落其間，並陳列20件當代藝術品，例如的國藝術家Gregor Hildebrandt的作品Albion，以黑膠唱片、木材、等，呼應大阪海灣之城的氣息。

█路易威登大阪御堂筋旗艦店開幕形象影片：

全世界第一個路易威登Le Café V咖啡廳於2月1日開幕。圖／LV提供
全世界第一個路易威登Le Café V咖啡廳於2月1日開幕。圖／LV提供
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和日本個性名廚須賀洋介合作的Le Café V咖啡廳。圖／LV提供
和日本個性名廚須賀洋介合作的Le Café V咖啡廳。圖／LV提供
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旅行箱和旅行藝術主題，是路易威登大阪御堂筋旗艦店夾層樓層的陳列。圖／LV提供
旅行箱和旅行藝術主題，是路易威登大阪御堂筋旗艦店夾層樓層的陳列。圖／LV提供
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路易威登大阪御堂筋旗艦店1樓陳列女裝的經典配件。圖／LV提供
路易威登大阪御堂筋旗艦店1樓陳列女裝的經典配件。圖／LV提供
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大阪御堂筋旗艦店4樓陳列男裝。圖／LV提供
大阪御堂筋旗艦店4樓陳列男裝。圖／LV提供
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為路易威登設計過紐約第五大道專門店的青木淳，以白色風帆的壯闊、江戶時期的菱垣廻船...
為路易威登設計過紐約第五大道專門店的青木淳，以白色風帆的壯闊、江戶時期的菱垣廻船為靈感表現大阪旗艦店的外觀。圖／LV提供
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全世界第一個路易威登Le Café V咖啡廳位於大阪御堂筋旗艦店。圖／LV提供
全世界第一個路易威登Le Café V咖啡廳位於大阪御堂筋旗艦店。圖／LV提供
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路易威登和日本名廚須賀洋介合作，開設首家餐廳Sugalabo V。圖／LV提供
路易威登和日本名廚須賀洋介合作，開設首家餐廳Sugalabo V。圖／LV提供
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路易威登大阪御堂筋旗艦店是建築師青木淳（Jun Aoki）和彼得．馬力諾（Pet...
路易威登大阪御堂筋旗艦店是建築師青木淳（Jun Aoki）和彼得．馬力諾（Peter Marino）攜手的最新力作。圖／LV提供
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大阪御堂筋旗艦店3樓是全系列女裝與配件。圖／LV提供
大阪御堂筋旗艦店3樓是全系列女裝與配件。圖／LV提供
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Le Café V咖啡廳的戶外空間相當迷人，在穹空下感受海洋城市的壯闊。圖／LV...
Le Café V咖啡廳的戶外空間相當迷人，在穹空下感受海洋城市的壯闊。圖／LV提供
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大阪咖啡廳建築

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