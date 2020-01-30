台灣首位出櫃男同志祁家威紀錄片展開募資 伴侶也現身

導演張弘榤拍攝台灣首位出櫃男同志祁家威紀錄片《黎明到來的那一天》，目前展開募資計畫，希望為電影籌後製經費。

張弘榤表示，《黎明到來的那一天》耗時三年拍攝，記錄祁家威從1986年公開出櫃到去年524同婚專法的通過，經歷了33年漫長等待的故事。他盼透過這次群眾集資，讓社會大眾有機會深入瞭解這位同志運動的先驅者。

兩年多前正值大法官召開釋憲案言詞辯論庭前夕，張弘榤閱讀有關祁家威的故事，並找到祁家威。張弘榤表示，對於眼前簡直是台灣同志運動史活百科的祁家威，他的豐富人生故事為自己補上一段我未知的歷史拼圖，讓他想將他的故事拍成一部紀錄片。不到一周，祁家威就預告當時將要召開的同性婚姻釋憲案言詞辯論庭，於是這趟即將滿三年的拍攝之旅，就這麼展開了。

影片內容中，除了梳理祁家威30多年來爭取同志權益的過程，也回顧他備受爭議的人生事件及與他相守30年伴侶的現身。同時，透過訪問多位台灣同志運動的關鍵人物，試著以不同的角度刻畫祁家威的樣貌。尤其在今日同性婚姻正式上路之際，更當回首這條爭取人權的漫漫長路，將他以一人之姿挑戰傳統社會觀念，堅持個人理念之路的故事，藉由影像向大眾發聲，是這部紀錄片想傳遞出去的核心價值。

《黎明到來的那一天》將於 2020 年初完成拍攝，這三年間，導演跟隨祁家威在全台同志運動現場奔走，甚至遠赴香港、東京、紐約，完詳紀錄了這三年來同婚相關的抗爭與行動。期間雖曾獲得國藝會 35 萬元的補助，但多數費用仍由一人出資承擔，歷經這三年的拍攝，至今經費已捉襟見肘，遭遇了後期製作經費嚴重匱乏的問題。

為了將電影後期交給業界的專業人員來製作，以及取得各項報紙、雜誌、相片等資料的授權，張弘榤策畫募資專案，希望能藉此募得後製所需的龐大費用，並且對於啟動長片製作計畫也將有所助益。

募資活動從1月2日起到3月7日在嘖嘖募資平台募資，目前已募資36%，距離總達標金額的80萬尚有51萬的距離。募資回饋商品有線上及實體的觀看紀錄片的選項，還有貼紙、短T、托特包，以及專門設計的祁家威Q版公仔，最後期限定在3月7日，則因那天就是祁家威在34年前公開出櫃的日子，希望能在意義非凡的這天完成紀錄片《黎明到來的那一天》資金的籌措，讓台灣首位同志運動者的故事被更多人看見。