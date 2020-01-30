超夯清酒「獺祭」居然推面膜了！揪姐妹邊喝邊敷更漂亮

在全亞洲擁有高知名度與高買氣的日本清酒「獺祭」，也是許多台灣人最熟悉的清酒品牌，到日本玩時，很多人都會搶買獺祭回台。據獺祭官方網站曝光，獺祭正式進軍美容界，新推出「獺祭面膜」，採用釀製清酒的酒粕來打造面膜，還找來專家合作，推出「DASSA BEAUTY」美容品牌，面膜是第一布，未來可望推出更多美容保養品。

來自日本山口縣的獺祭，以山田錦釀造，其中二割三分的獺祭，更是許多人必買的伴手禮，甚至也是認識日本清酒的開始。

獺祭這回找來日本美容專家山本美奈子（Minako Yamamoto）合作，發現釀酒工人的皮膚都特別好，因此許多人發現清酒的酒粕，蘊含能讓女人變美麗的秘密。

根據官網，獺祭面膜從酒粕中，發現蘊含16種天然氨基酸，透過特殊成分的混合，來讓肌膚變得更美麗，添加膠原蛋白，讓肌膚更保濕與嫩白，一推出，就成為日本網友們熱烈討論的焦點，不少人揪團購買，要邊喝邊敷面膜。

目前獺祭面膜在DASSA BEAUTY官網上可以購買，5片要價日幣2,750元，約台幣760元，實體店鋪目前僅限獺祭銀座店、山口縣本店販售。