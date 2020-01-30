日系跨界再一發 川久保玲以珍珠變身高級珠寶震撼彈

日系聯名再一樁，只是這回跨界跨很大！一向古典風格的日本珍珠品牌MIKIMOTO與由川久保玲（Rei Kawakubo）主導的COMME des GARÇONS兩造聯手，推出一個具有七條珍珠項鍊的聯名系列。當一向女性、婉約的珍珠項鍊搭配上黑白色系為主的男裝，仿若以珍珠為引，投下一顆美學的震撼彈。

這項聯名保密到家，MIKIMOTO日本總部並未事先公佈消息，但已於COMME des GARÇONS的2020春夏男裝秀上可以窺見，並將在2020年二月的全球的COMME des GARÇONS和Dover Street Market登場；有趣的是：目前COMME des GARÇONS的官方網站首頁正是一幅橫向倒置的古典油畫，畫中女性耳畔碩大的珍珠，似是宣佈了這項合作的重要意念。

而本次系列的設計則將珍珠項鍊改以串接方式，或改造成雙排、或拼接上COMME des GARÇONS的金屬字樣，散發實驗性鮮明的混搭風格。但男性以西裝配戴項鍊並非COMME des GARÇONS首見，熱愛配件的「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前也愛以西裝、襯衫搭配金屬項鍊，透過混合珍珠與金屬、柔軟與堅硬的特質，打破性別與美學的分明壁壘。