連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件

過完農曆新年後，很快又要迎接西洋情人節，擅長營造浪漫氛圍的寶格麗（BVLGARI）也早就準備好限定包款、配件，要來吸引女孩們的目光，而且每每推出總是很快就完售，堪稱是夢幻等級的情人節禮物選擇。

為了情人節的到來，寶格麗以淨白瑪瑙色、薔薇石英粉色、洋紅碧璽色來設計包款與配件，象徵愛情不同面貌。依舊以招牌的Serpenti Forever肩背包款為基礎，運用洋紅碧璽色小牛皮製作包身、或是Serpenti Micro Diamond Blast情人節限定金屬水蛇皮肩背包，有兩種不同的色彩組合，形成鮮明對比，更有著多種使用方式，能斜背、肩背或作為腰包，這也是首次飾有鑽石形吊墜在鍊帶上。而且值得一提的是，寶格麗還特別讓包款的蛇頭扣環搭配黑色、洋紅碧璽色及薔薇石英粉色琺瑯與心型吊飾，作為限定系列的識別。