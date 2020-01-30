連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件
過完農曆新年後，很快又要迎接西洋情人節，擅長營造浪漫氛圍的寶格麗（BVLGARI）也早就準備好限定包款、配件，要來吸引女孩們的目光，而且每每推出總是很快就完售，堪稱是夢幻等級的情人節禮物選擇。
為了情人節的到來，寶格麗以淨白瑪瑙色、薔薇石英粉色、洋紅碧璽色來設計包款與配件，象徵愛情不同面貌。依舊以招牌的Serpenti Forever肩背包款為基礎，運用洋紅碧璽色小牛皮製作包身、或是Serpenti Micro Diamond Blast情人節限定金屬水蛇皮肩背包，有兩種不同的色彩組合，形成鮮明對比，更有著多種使用方式，能斜背、肩背或作為腰包，這也是首次飾有鑽石形吊墜在鍊帶上。而且值得一提的是，寶格麗還特別讓包款的蛇頭扣環搭配黑色、洋紅碧璽色及薔薇石英粉色琺瑯與心型吊飾，作為限定系列的識別。
而情人節限定系列的配件，同樣讓人愛不釋手，像是Serpenti Forever洋紅碧璽色與薔薇石英色小牛皮零錢包與洋紅碧璽色卡夾兩件組，兩者皆可從鑰匙圈上拆卸，也搭配了心形蛇身纏繞吊飾。Serpenti Forever雙頭蛇手環也使用了分別採用洋紅碧璽色小牛皮與薔薇石英色金屬水蛇皮製成，而且心形蛇身纏繞的圖騰，也化作了蛇之愛戀斜紋絲巾的圖案。另外，情人節限定系列也推出了特別款包裝，利用上述的色彩來設計，延續品牌述說浪漫愛情的心意。
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