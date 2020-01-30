Grand Seiko插旗凡登廣場 打造全球最大旗艦店

自從2017年，Grand Seiko正式從SEIKO旗下系列獨立，便開始了品牌的重新定位之路，還找來女星天海祐希擔綱亞洲代言人，除了穩固日本市場之外，還要在眾多瑞士品牌為主的高級鐘表產業裡，擁有一席之地。因此選在2020年之際，決定進軍巴黎凡登廣場，成立世界最大旗艦店，宣示意味濃厚。

今年，除了是SEIKO正式退出巴塞爾珠寶暨鐘表展（BASELWORLD）也是Grand Seiko問世的第60年，於是選在3月於巴黎開設全球最大旗艦店，但選點十分值得玩味。Grand Seiko的第一間歐洲專賣店，就落腳於舉世聞名的凡登廣場（Place Vendôme），將與多個百年頂級珠寶品牌比鄰而居，在3月即將開幕。Grand Seiko巴黎旗艦店就位於凡登廣場的西側，規劃為兩層的店面，佔地超過50坪，內部裝潢將呈現日式簡約美學，並傳遞出「The Nature of Time」的品牌精神。