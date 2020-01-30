吹風機變身！P字型無風筒設計 帶來美髮新革命

現代使用者對吹風機的要求，已經不只是把頭髮吹乾而已，更好吹、更快乾，如果能讓頭髮看起來更亮、更柔順，同時有護髮功能，才能稱得上是美髮神器。

特殊P字型設計帶來的美髮革命來自日本，專為專業美髮師需求所設計的cado cuaura吹風機，有著創新的P字型設計，消除了以往大家習慣的長風筒造型，不只變得更輕巧且容易操作，更因為縮短了與頭髮之間的距離，讓吹出來的風能夠精準傳遞到髮絲。

cado cuaura吹風機除了造型特別，機身重量更只有400克超輕量，三角形握把搭配轉折處符合人體工學設計的凹陷細節，易於穩定握持，長時間使用手臂也沒有負擔，而且吹風口朝下一放就可以穩定擺放，不佔空間好收納。

神奇水潤護髮科技cado cuaura吹風機還具有三重水潤護髮科技，運用「遠紅外線x負離子x溫感大風量」，在快速吹乾頭髮的同時，將頭髮與頭皮的傷害最小化。最高溫控制在85度，風口前端設置的遠紅外線陶瓷盒，加上內部具有陶瓷塗層的加熱線，雙重遠紅外線加持，更快達成速乾效果。搭配負離子抑制靜電滋潤秀髮，日本實驗證明，能有效提升秀髮的含水量、光澤和強度。

日本女性髮型師愛用 40倍使用壽命這款專業級設計的吹風機產品，在日本推出後即受到許多女性髮型師喜愛，除了功能強大，更重要的是採用耐久使用的直流無刷馬達，使用壽命約為2萬小時，搭配數位控制馬達，不僅能精準控溫，長時間使用風量也維持一致。

cado cuaura吹風機共推出專業感十足的時尚黑，以及能夠搭配任何空間收納而不突兀的珍珠白兩色，滿足不同風格的台灣消費者需求。

上市日期：2020年2月中旬建議售價：12,900元官網： http://bit.ly/3aqui8I

來自日本的cado cuaura吹風機，創新的P字型設計非常搶眼。 圖／cado 提供 分享 facebook

cado cuaura吹風機只有400克超輕量，長時間使用手臂也沒有負擔。 圖／cado 提供 分享 facebook

cado cuaura吹風機三角形握把搭配轉折處符合人體工學設計的凹陷細節，易於穩定握持。 圖／cado 提供 分享 facebook

特殊P字型設計吹風口朝下一放就可以穩定擺放，不佔空間好收納。 圖／cado 提供 分享 facebook