親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

2020-01-29 16:05聯合報 記者陳立儀／即時報導

歡樂的年假結束後，上班總讓人提不起勁，7－ELEVEN、全家便利商店祭出指定咖啡、茶飲優惠，幫大家掃除開工憂鬱。

7－ELEVEN即日起至2月11日連續2周推出CITY系列全品項大杯以上第2杯半價，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品咖啡、精品濾掛、氮氣飲品等，為上班族加油打氣，另有指定暢銷品牌常溫、冷藏飲料任選第2件6折起，指定沖泡飲品買1送1。

Mister Donut草莓季即日起於7－ELEVEN店中店搶先開跑，今年適逢BARBAPAPA泡泡先生50周年，Mister Donut推出粉嫩的「泡泡先生」甜甜圈，搭配全新升級的草莓巧克力沾醬與日本輕盈鮮奶油內餡，泡泡先生的兒子「泡泡祖」甜甜圈則搭配黃金番薯巧克力沾醬與卡士達內餡。2月12日至2月18日7－ELEVEN店中店推出就要和你甜甜圈在一起獨家活動，甜甜圈任選買3送1。

全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡同品項買2杯可享第2杯1折優惠，每人每日限購2組；飲料則推出小牧好好鮮奶拿鐵咖啡、蠻牛能量飲料優惠活動，即日起至2月2日透過全家App商品預售可享買2送1，限量1萬組。

此外，即日起至2月11日於全家便利商店全台超過3,500家門市購買仙女紅茶、德傳普洱茶、德傳黑烏龍茶、焦糖珍珠Ｑ奶等指定飲品可享優惠價39元。

全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡...
全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡同品項買2杯可享第2杯1折，每人每日限購2組。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡...
全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡同品項買2杯可享第2杯1折，每人每日限購2組。圖／全家便利商店提供
分享
即日起至2月11日於全家便利商店門市購買仙女紅茶、德傳普洱茶、德傳黑烏龍茶、焦糖...
即日起至2月11日於全家便利商店門市購買仙女紅茶、德傳普洱茶、德傳黑烏龍茶、焦糖珍珠Ｑ奶等指定飲品可享優惠價39元。圖／全家便利商店提供
分享
為年假後開工打氣，7－ELEVEN即日起至2月11日推出CITY系列全品項大杯以...
為年假後開工打氣，7－ELEVEN即日起至2月11日推出CITY系列全品項大杯以上第2杯半價，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品咖啡、精品濾掛及氮氣飲品。圖／7－ELEVEN提供
分享

咖啡便利商店

延伸閱讀

台南新春這樣玩！2020白河關子嶺、東山 來...

讓咖啡好處升級！日醫教添加2食材 強化防癌抗...

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款...

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達...

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮...

最夯本土特色茶飲回歸！小農直送X鮮茶道季節限...

相關新聞

愛心版時尚餐盒包 Marc Jacobs情人節大方放閃

2020-01-29 15:23

用紅包錢添購開工新行頭 這幾款科技潮品必入手

2020-01-29 14:08

開工招好運不求人 戴對腕表財運倍增

2020-01-29 12:17

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17

2020開春最令人期待的壽司客座！銀座「平田壽司」來了

2020-01-29 10:03

挑對顏色 開運妝招好桃花

2020-01-29 00:13

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

防止鞋頭烘炒售價？Nike官網暫時下架Kobe系列商品

2020-01-28 15:58

斜紋皮革優雅百搭 Balenciaga推Touch系列包

2020-01-28 15:17

財運旺起來！新年行大運 推薦8款漂亮新皮夾

2020-01-28 12:40

拜年伴手禮 經濟部推薦這些台灣特色好物

2020-01-28 12:40

華山市場不只阜杭 這3間排隊名攤吃過嗎？

2020-01-28 11:21

公館「陳三鼎」預告將回歸 粉絲興奮：期待新店開張

2020-01-28 11:14

看雪猴、賞樹冰！日本東北冬季獨有的「12個旅遊亮點」

2020-01-28 11:11

復古運動風繼續夯！2020開春話題鞋款盤點

2020-01-28 10:01

AI挹注圍棋 新年學棋有出息

2020-01-28 06:30

金鼠年開新車！休旅、房車大改款 帥氣奔馳

2020-01-28 00:01

走春必備！時尚「紅通通」單品 米奇也加持

2020-01-27 17:42

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

過年不想人擠人 來去大學校園遛小孩

2020-01-27 14:50

YouBike之母劉麗珠 推薦春節單車走春遊

2020-01-27 14:40

來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！

2020-01-27 14:38

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

2020-01-26 16:15

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

遠東百貨歡樂派 耶誕選禮響叮噹

2019-12-18 19:59

迪卡儂總是「人潮爆滿」到底夯什麼？愛用鄉民解密！

2019-04-21 20:00
看更多

熱門文章

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

2020-01-28 17:00

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

每日星座運勢／水瓶好心情有好運氣 發現賺錢機會

2020-01-29 00:00

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

全台19縣市低溫特報！今明兩天恐冷破10度

2020-01-29 15:39

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32

國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15

影／小豬捧鐵盆來回趴趴走興奮等放飯 網見容器笑翻：三餐一起吃？

2020-01-29 11:00

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

【我的年節味】錢錢／如常即是好年

2020-01-29 06:00

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

【大叔的中年小事】程耀毅／一枚沒長壞了的暖男

2020-01-29 06:00

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

2020-01-29 16:05

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

2020-01-29 11:53

【賞文迴響】王景新／微辣的清涼

2020-01-29 06:00

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32

收假車潮來了！國道6大路段下午恐現壅塞

2020-01-29 12:47

台彩春節加碼 最旺投注站是這間

2020-01-28 22:47

賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top