年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

歡樂的年假結束後，上班總讓人提不起勁，7－ELEVEN、全家便利商店祭出指定咖啡、茶飲優惠，幫大家掃除開工憂鬱。

7－ELEVEN即日起至2月11日連續2周推出CITY系列全品項大杯以上第2杯半價，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品咖啡、精品濾掛、氮氣飲品等，為上班族加油打氣，另有指定暢銷品牌常溫、冷藏飲料任選第2件6折起，指定沖泡飲品買1送1。

Mister Donut草莓季即日起於7－ELEVEN店中店搶先開跑，今年適逢BARBAPAPA泡泡先生50周年，Mister Donut推出粉嫩的「泡泡先生」甜甜圈，搭配全新升級的草莓巧克力沾醬與日本輕盈鮮奶油內餡，泡泡先生的兒子「泡泡祖」甜甜圈則搭配黃金番薯巧克力沾醬與卡士達內餡。2月12日至2月18日7－ELEVEN店中店推出就要和你甜甜圈在一起獨家活動，甜甜圈任選買3送1。

全家便利商店即日起至1月31日於App商品預售推出大杯熱美式、中杯熱單品美式咖啡同品項買2杯可享第2杯1折優惠，每人每日限購2組；飲料則推出小牧好好鮮奶拿鐵咖啡、蠻牛能量飲料優惠活動，即日起至2月2日透過全家App商品預售可享買2送1，限量1萬組。