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中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

用紅包錢添購開工新行頭 這幾款科技潮品必入手

2020-01-29 14:08聯合報 記者黃筱晴／即時報導

過年紅包剛入袋，購物慾望也跟著存款水位一起升高，這幾款近期討論度相當高的科技潮品，趕快趁此時機入手！

AirPods Pro

造型縮小、改採入耳式設計的AirPods Pro，全球各地都相當熱賣，看到現貨就要趕快入手。具備主動降噪功能，會以每秒200次的頻率持續針對每個耳朵與耳機貼合度調節聲音訊號，降噪模式一開啟，耳內瞬間一片寂靜；還有「通透」模式可以快速切換同時聽到外面的聲音，更可防汗抗水，滿足日常使用各種情境。

任天堂RingFit Adventure健身環大冒險

去年底驚動日本任天堂於官網發聲明道歉供貨不及的「RingFit Adventure健身環大冒險」，正適合過年大魚大肉吃太飽之後，用來活動筋骨。搭配Nintendo Switch主機使用，透過Ring-Con健身環與腿部固定帶兩個配件，就可以透過體感操作進行冒險遊戲關卡，遊戲中共收錄60種健身招式，讓你一邊冒險、一邊健身。

Insta360 ONE R可換鏡頭運動相機

喜愛上山下海、戶外遊玩的人越來越多，加上最近遇上滑雪季，買款運動相機紀錄精彩畫面正當紅。Insta360最新推出的運動相機Insta360 ONE R，使用了獨特的可換相機模組化設計，讓消費者可依照需求添購4K廣角鏡頭模組、全景鏡頭模組，或是有徠卡加持的頂配版Insta360 ONE R 1英寸版，運用Insta360知名的動態穩定以及豐富的運動攝影功能，讓使用者能隨著不同的拍攝情境更換適合鏡頭使用。

DJI Mavic Mini折疊式迷你空拍機

近年最夯的科技玩具，非空拍機莫屬。Mavic Mini折疊式迷你空拍機，符合最新空拍法規，僅有超輕量249克，將強大飛行性能注入輕巧機身中，具備三軸2.7K機械增穩相機，向下視覺感測器和GPS讓Mavic Mini在室內室外都能精準懸停，配合簡單易用的全新DJI Fly App，以及內建多種拍攝模板，從飛行到拍攝後製都輕鬆就能上手。

DJI Mavic Mini折疊式迷你空拍機，單機版建議售價12,000元。
DJI Mavic Mini折疊式迷你空拍機，單機版建議售價12,000元。
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AirPods Pro搭配無線充電盒，建議售價7,990元，於官網購買還可免費鐫...
AirPods Pro搭配無線充電盒，建議售價7,990元，於官網購買還可免費鐫刻文字或是表情符號在充電盒上。圖／蘋果提供
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Insta360 ONE R頂配版套裝，建議售價20,999元。圖／徠卡相機提供
Insta360 ONE R頂配版套裝，建議售價20,999元。圖／徠卡相機提供
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任天堂Switch健身環大冒險，建議售價2,550元。（不含Nintendo S...
任天堂Switch健身環大冒險，建議售價2,550元。（不含Nintendo Switch主機）記者吳致碩／攝影
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