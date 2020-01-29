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開工招好運不求人 戴對腕表財運倍增

2020-01-29 12:17聯合報 記者曾智緯／即時報導

過完年就要收心，重新回到工作崗位了，台灣人最講究在開工時的儀式感，來祈求博得好運或是招財。現在不用跑寺廟點光明燈，或是請來大陣仗的舞獅團來熱鬧，其實只要戴對表款就可以了！

說到日本最具代表性的吉祥物就是「招財貓」了，G-Shock在第一個令和新年到來的同時，便以此為主題結合經典DW-5600與GA-100TMN表款，打造具有求得好運的腕表。這系列設計融合了招財貓的紅色項圈、綠色圍兜、金色鈴鐺…等特色，並以黑色、白色與金色代表厄除招福、來福招福與金運招福，在表款細節處融入招財貓照明圖樣、貓頭小轉盤指針、貓頭鏤空表環、表盤上的小判金幣細，想要財運擋不住，戴這系列腕表就對了。

不少人都會配戴開運小物，傳統上只要是紅色、金色的物品都具備類似效果，那為何不直接使用相關配色的腕表呢？既有造型的功能，還兼具實用性。像是星辰表（Citizen）就特別為了華人市場開發出全新的BX1009-10X男表與FC8009-18Y女表，其中的男用表款搭配了酒紅色表盤、小牛皮表帶，還以粉紅金表殼作為點綴，金和紅都兼備了。而FC8009-18Y女表則是選用白蝶貝的表盤，同時相較於男表，採用較亮的朱紅色作為主色調，同樣搭配粉紅金的表殼，配戴時更顯皮膚白皙。

如何把金色搭配的時尚又不落俗套是門學問，所以女性消費者還可以挑選玫瑰金的表款，當作求得好運的小物。像是Nixon的SENTRY 38表款，就有著招桃花的玫瑰金配色，輕鬆從眾人中脫穎而出成為最耀眼的焦點。但若不想戴那麼高調的配色也沒關係，雖然都是金色，但SWATCH卻巧妙的利用黑與白來襯托，分別創造出SPARKLELIGHTENING和SUPER SIR表款。兩者都有著金色調表盤，而SPARKLELIGHTENING款更有著水晶的裝飾，更耀眼奪目。 黑、金配色的SUPER SIR則在表盤正中央綴飾 3D 列印的紋章，展現王者風範。

星辰表BX1009-10X男表（右）15,800元、FC8009-18Y女表（左...
星辰表BX1009-10X男表（右）15,800元、FC8009-18Y女表（左）15,800元。圖／Citizen提供
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SWATCH SUPER SIR腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH SUPER SIR腕表2,500元。圖／SWATCH提供
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Nixon SENTRY 38腕表8,900元。圖／麥迪威提供
Nixon SENTRY 38腕表8,900元。圖／麥迪威提供
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G-Shock DW-5600TMN-7腕表3,900元。圖／Casio提供
G-Shock DW-5600TMN-7腕表3,900元。圖／Casio提供
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G-Shock GA-100TMN-1A腕表4,900元。圖／Casio提供
G-Shock GA-100TMN-1A腕表4,900元。圖／Casio提供
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SWATCH SPARKLELIGHTENING腕表2,700元。圖／SWATC...
SWATCH SPARKLELIGHTENING腕表2,700元。圖／SWATCH提供
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G-Shock DW-5600TMN-1腕表3,900元。圖／Casio提供
G-Shock DW-5600TMN-1腕表3,900元。圖／Casio提供
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腕表

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