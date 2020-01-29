開工招好運不求人 戴對腕表財運倍增

過完年就要收心，重新回到工作崗位了，台灣人最講究在開工時的儀式感，來祈求博得好運或是招財。現在不用跑寺廟點光明燈，或是請來大陣仗的舞獅團來熱鬧，其實只要戴對表款就可以了！

說到日本最具代表性的吉祥物就是「招財貓」了，G-Shock在第一個令和新年到來的同時，便以此為主題結合經典DW-5600與GA-100TMN表款，打造具有求得好運的腕表。這系列設計融合了招財貓的紅色項圈、綠色圍兜、金色鈴鐺…等特色，並以黑色、白色與金色代表厄除招福、來福招福與金運招福，在表款細節處融入招財貓照明圖樣、貓頭小轉盤指針、貓頭鏤空表環、表盤上的小判金幣細，想要財運擋不住，戴這系列腕表就對了。

不少人都會配戴開運小物，傳統上只要是紅色、金色的物品都具備類似效果，那為何不直接使用相關配色的腕表呢？既有造型的功能，還兼具實用性。像是星辰表（Citizen）就特別為了華人市場開發出全新的BX1009-10X男表與FC8009-18Y女表，其中的男用表款搭配了酒紅色表盤、小牛皮表帶，還以粉紅金表殼作為點綴，金和紅都兼備了。而FC8009-18Y女表則是選用白蝶貝的表盤，同時相較於男表，採用較亮的朱紅色作為主色調，同樣搭配粉紅金的表殼，配戴時更顯皮膚白皙。