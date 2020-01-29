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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17聯合報 記者楊詩涵／即時報導

韓劇「愛的迫降」玄彬、孫藝真陷入熱戀，連走在街上都會遇見，劇情來到孫藝珍返回南韓，起死回生嚇得一干人目瞪口呆，她霸氣回歸、手挽著LONGCHAMP春夏全新Roseau中型手袋，展現高顏值女企業家的氣場。

Roseau在本季重新打造，經典竹節鎖釦搭配加大後的手把提耳，是細節特色，包款也推出各式優雅摩登的尺寸、設計，透過黑、紅、沙色及白金色等豐富色調展現變化；在「愛的迫降」第一集中，孫藝真就曾拎過黑色迷你款Roseau。此包款與品牌早前推出的鼠年Le Pliage限量帆布手袋，都適合做為小資女孩的日常配備，容量大更可變換多種用途。

MICHAEL KORS春節的限量CECE鍊帶包，以牡丹花為靈感打造包款上的水晶花卉，華麗感倍增，白、粉、黑色款都是實用好搭的色系，限量版值得入手。COACH熱賣的秋冬Tabby手袋，結構俐落、線條流暢，推出超多款顏色以及不同材質例如麂皮、蛇皮壓紋的牛皮或shearling材質，讓使用者展現不同風格，每只包款的後側以及袋內加總共有5個隔層，容量實用。

Gianni Chiarini以輕盈巧緻的橘色Helena小型包款，帶來時髦與俏皮的品味，休閒穿搭或正式場合都可配戴，橘色更給人開朗奔放的好心情；maje的經典M Bag則是個性款式，今年秋冬有新的二合一M Duo和托特包型的M Tote，百搭的麂皮流蘇，仍是女孩心中的經典。

LONGCHAMP Le Pliage限量聯名系列，售價16,200元。圖／LO...
LONGCHAMP Le Pliage限量聯名系列，售價16,200元。圖／LONGCHAMP提供
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韓星孫藝真在「愛的迫降」劇中搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，...
韓星孫藝真在「愛的迫降」劇中搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，充分展現女強人的霸氣。圖／截自NETFLIX
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COACH撞色Tabby手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
COACH撞色Tabby手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
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韓星孫藝真在「愛的迫降」劇中身穿BALMAIN套裝、配襯施華洛世奇耳環和項鍊，搭...
韓星孫藝真在「愛的迫降」劇中身穿BALMAIN套裝、配襯施華洛世奇耳環和項鍊，搭配LONGCHAMP Roseau黑色迷你手提包款。圖／截自NETFLIX
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LONGCHAMP沙色Roseau手提包，售價13,600元。圖／LONGCHA...
LONGCHAMP沙色Roseau手提包，售價13,600元。圖／LONGCHAMP提供
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Gianni Chiarini Helena小型麂皮馬鞍包，售價9,500元。圖...
Gianni Chiarini Helena小型麂皮馬鞍包，售價9,500元。圖／Gianni Chiarini提供
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韓星孫藝真在「愛的迫降」劇中搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，充分展現女強人的霸氣。圖／截自NETFLIX
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大陸女星宋祖兒詮釋MICHAEL KORS春節的限量CECE鍊帶包系列。圖／MI...
大陸女星宋祖兒詮釋MICHAEL KORS春節的限量CECE鍊帶包系列。圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS CECE粉膚色鑽飾釦環中型鍊包，售價21,000元。圖...
MICHAEL KORS CECE粉膚色鑽飾釦環中型鍊包，售價21,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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maje M bag駝色麂皮流蘇邊大型肩背包，價格店洽。圖／maje提供
maje M bag駝色麂皮流蘇邊大型肩背包，價格店洽。圖／maje提供
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