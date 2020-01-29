孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

韓劇「愛的迫降」玄彬、孫藝真陷入熱戀，連走在街上都會遇見，劇情來到孫藝珍返回南韓，起死回生嚇得一干人目瞪口呆，她霸氣回歸、手挽著LONGCHAMP春夏全新Roseau中型手袋，展現高顏值女企業家的氣場。

Roseau在本季重新打造，經典竹節鎖釦搭配加大後的手把提耳，是細節特色，包款也推出各式優雅摩登的尺寸、設計，透過黑、紅、沙色及白金色等豐富色調展現變化；在「愛的迫降」第一集中，孫藝真就曾拎過黑色迷你款Roseau。此包款與品牌早前推出的鼠年Le Pliage限量帆布手袋，都適合做為小資女孩的日常配備，容量大更可變換多種用途。

MICHAEL KORS春節的限量CECE鍊帶包，以牡丹花為靈感打造包款上的水晶花卉，華麗感倍增，白、粉、黑色款都是實用好搭的色系，限量版值得入手。COACH熱賣的秋冬Tabby手袋，結構俐落、線條流暢，推出超多款顏色以及不同材質例如麂皮、蛇皮壓紋的牛皮或shearling材質，讓使用者展現不同風格，每只包款的後側以及袋內加總共有5個隔層，容量實用。