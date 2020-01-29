2020開春最令人期待的壽司客座！銀座「平田壽司」來了

2020年開春最令人期待的壽司客座，來自銀座的高檔壽司料亭「平田壽司」(寿司ひら田)即將來到台北西華飯店客座。

餐廳主理人兼料理長平田哲幹(Hirata Norimasa)，師承銀座百年壽司名店「銀座壽司幸本店」，以正統江戶前壽司工藝聞名，此外，他也是葡萄酒收藏家及愛好者，擅以極其細膩的料理手法搭配精湛酒款，甫開業兩年半即深獲東京名流權貴及老饕推崇，成為炙手可熱的壽司料亭名店。西華飯店於2/12~2/15推出午、晚餐宴，限量席次即起預約。

平田哲幹曾隨著銀座壽司幸本店主理人兼料理長杉山衛到西華客座，當時以紅酒醃漬鮪魚赤身，細膩軟嫩的肉質並突破既往「紅酒不適合搭配壽司」的成規，讓台灣饕客大為驚豔。而銀座的「平田壽司」座位僅12席，是難得的壽司料亭餐酒體驗。平田此次客座西華飯店KOUMA日本料理小馬，也是其獨當一面開業後首度蒞臨台灣客座，將以擅長使用的高檔漁獲入菜。

「江戶前壽司」相傳是江戶壽司師傅華屋與兵衛於文政年間(19世紀初)首創，他改良原本生鮮水產擺在壽司飯上的作法，改以醃、煮等方式處理壽司主料，再搭配醋米飯；最早是放在提盒中沿街叫賣，後來生意愈做愈大，於是擺起了攤位。

至於「江戶前」的命名，則有兩種說法。一是「江戶的前面」，即現稱的東京灣，當時東京灣的水產豐富，自豪的江戶人就將這片海域中捕獲的新鮮水產稱作「江戶前」。另一種說則是「江戶前的處理方式」，指的是趁水產還新鮮時以鹽或醋醃製，或蒸煮，或調味汁浸泡等方式，使水產更適合保存，甚至比生鮮時更具滋味。

銀座高檔壽司料亭「平田壽司」(寿司ひら田)客座饗宴

日期：2月12日晚宴起至2月15日(限時4日午、晚餐宴)

價格：午宴每人8,000+10%，晚宴每人12,000+10%(皆含佐餐酒)

電話：02-2718-1188

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