挑對顏色 開運妝招好桃花

火象星座－肌膚之鑰喀什米爾訂製唇膏#103／2,000元。 圖／肌膚之鑰提供 分享 facebook 火象星座∣牡羊、獅子、射手

火象星座－Celvoke玩色煥彩彩妝霜#15／1,050元。 圖／Celvoke提供 分享 facebook 火象星座過去一年，常在變動當中度過，到了鼠年，將會把所有的紛亂，陸續理出頭緒來，但真的需要一點耐心，但壓力是可以讓火象星座成長的，因為有著不服輸的性格。透過這樣的不認輸，也可以讓火象星座，在鼠年可望取得皇冠，但千萬不要被打倒，更要懂得站起，勇往直前，需要熱情相伴隨。

開運色彩妝挑選：

鼠年，更要讓火象星座引燃熱情，金色與紅色，成為點燃火象星座熱情的重要色系，也是最強的開運色系。

紅色系，就是要火象星座的女孩們，畫上霸氣的紅唇，用最熱情、信心來面對一切的挑戰，很快就能得到很棒成果了。講到經典霸氣的紅色唇膏，就是要選肌膚之鑰#103傳奇唇膏，最霸氣的薔薇紅，讓火象星座霸氣面對。

金色系則是可以運用在頰彩上，春夏彩妝的金色系頰彩，或帶點古銅金的色系，都可以讓火象星座擁有好氣勢，這樣才能勇往直前啊。Celvoke春季彩妝中，#15黃金宇宙彩妝霜，就很適合用在頰彩上，淡淡的散發出黃金氣勢，這就是火象星座的氣勢啊！

水象星座∣巨蟹、天蠍、雙魚

開運色∣橘色系

水象星座-RMK經典輕潤口紅「潤采」#07／1,350元。 圖／RMK提供 分享 facebook 鼠年的水象星座們，該好好放慢腳步了，因為整體運勢來說，可能會覺得有點不順遂，常常負面情緒比較多一點，但這時候，更要維持自己心情的穩定，對於負面情緒，要選擇接受它，因為水象星座，今年運勢會來得比較晚，事情都會成功，只是需要耐心，這對水象星座來說是個考驗。

開運色彩妝挑選：

也因為整體運勢來得比較晚，因此開運色系會以帶來歡愉感的色彩為主，包括會讓人心情更好的橘色系，還有象徵光明面的白色系。

橘色系的話，當然就要從唇膏下手囉，春夏時可以多擦橘紅色系的唇膏，Paul & Joe西洋菊保濕唇膏，兼具保濕與潤色效果，全新色#309罌粟橘，亮眼的橘色一擦超迷人。RMK全新春妝推出經典輕潤口紅「潤采」的新色，其中#07就是充滿珊瑚橘色調，相當亮眼，一抹而上，心情也跟著變好了。

土象星座∣金牛、處女、摩羯

開運色系∣大地色、經典藍

土象星座│THREE魅光指彩#110／600元。 圖／THREE提供 分享 facebook 土象星座在鼠年，有機會可以翻盤去年的不好運勢，所有事情終究可以化險為夷，但愛好穩定的土象星座，可能會面臨到許多變動，這時候心情不要受到波折，因為變動之後，會帶來好的結果，這也是因為土象星座的個性，向來比較喜歡穩定，對於變動，是為了要讓人隨時警惕，保持在高點，更要好好把握。

開運色彩妝挑選：

鼠年期間，為了提醒土象星座，要好好把持住自己的心情，開運色系就以穩定的大地色系、還有2020年代表色經典藍為主，都會帶來寧靜感與安穩的感覺。

大地色系最佳的運用，就是在眼妝上，選用大地色系的眼影，透過暈染的方式，每次透過鏡子照自己時，都能提醒自己要穩定情緒，才能再創高峰。Anna Sui春妝的黑心皇后雙心眼妝盒#500迷離棕，大地色的褐色與棕色交錯運用，充滿迷離感。

經典藍用在彩妝上面，可以從指彩下手，多種變化的經典藍指彩，是2020年重要的選項之一，擦上經典藍系列的指彩，工作打電腦時，都能好好安撫自己的情緒，讓所有的一切變得更好。THREE在春天推出魅光指彩新色，#110的經典藍，就是讓人沉靜到海洋中的寧靜感。

風象星座∣雙子、天秤、水瓶

開運色∣莫蘭迪色系的粉紅、紫紅色

風象星座│迪奧經典五色眼影霓幻樂光限量版#167霓虹振動／2,550元。 圖／迪奧提供 分享 facebook 風象星座的人，在鼠年可能會遇到不少亂流，而且會常在各種事情中打轉，總覺得找不到什麼終點，特別是需要感情付出的時候，總會覺得一直摸不著頭緒，陷進去一種漩渦裡，付出可能得不到回報。但這對風象星座的人來說，也是一種新學習，不只是要從自己的角度出發，更要從別人的角度來學習與看待事情。

開運色彩妝挑選：

面對亂流，讓人平靜的莫蘭迪色系，就成為風象星座的首選，特別是莫蘭迪風格的粉紅色、紫紅色等，在平靜中帶點熱情，提醒自己不要忘了初衷。

土象星座－Anna Sui黑心皇后雙心眼妝盒#500迷離棕／900元。 圖／Anna Sui提供 分享 facebook 莫蘭迪色系的粉紅色，當然還是先從唇膏開始，選擇不要亮度太高的粉紅色，可以選擇櫻粉色等唇膏，讓自己變更美麗，看起來也很平靜。YSL在2020年新推出超夯挑誘吻星鑽蜜唇膏，即使是比較灰色階的顏色，也能隱隱閃出光芒，一擦上就超級顯白，推薦風象星座可選#3粉嫩頑皮，有著剛剛好的粉紅色。

紫紅色則是眼妝、唇妝可選擇的色系，但記得同樣亮度不要太高，藕紫、莓紅就是不錯的選擇。DIOR迪奧推出的重量級新品癮誘粉漾潤唇釉，把粉漾潤唇膏升級了，滋潤度更高，新色推薦#006莓果色，風象星座一擦上就能招桃花。眼妝則可用迪奧經典五色眼影霓幻樂光限量版，其中#167霓虹振動，結合莓粉色、紫色與鵝黃、粉橘等，一整年都能為風象星座帶來好運氣。