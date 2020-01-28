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新年行大運 推薦8款漂亮新皮夾 財運旺起來

2020-01-28 12:40聯合報 記者楊詩涵／即時報導

精緻皮夾帶來好財運，過新年也可以除舊布新為自己挑選一款全新皮夾。MULBERRY以品牌的經典紅白藍三色，打造了典雅雋永的長夾，加上鍊帶還可作為側背小包，是這款長夾特別之處。

CELINE則是以經典的印花推出Triomphe包款系列，並有各種色系包括陶瓦、焦糖、青瓷等雅致的色彩，以凱旋門旋釦為細節標誌，Triomphe Canvas的長夾以輕巧紮實的塗層帆布打造，利用陰影變化為凱旋門鎖鏈印花襯出獨特的立體視覺，配襯優雅駝色，也是氣質長夾的選擇。LOEWE則是以已逝藝術家William de Morgan的創作帶來大帆船、珍禽異獸、奇花異卉等圖樣，也轉變為男、女裝和配件等細節，小黃花是經典Puzzle、Hammock及Gate手袋的圖樣，有如版畫的小兔子圖案則為長夾帶來獨特的藝術氣息。

█輕巧短夾

輕便的短夾方便收納在小巧包款內，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Lockmini錢包是品牌最小巧的錢包，選用柔軟小牛皮製作，袋蓋綴有LV Initials標誌按釦，設有信用卡夾層及可放紙幣的長形口袋，淡藍晴空色相當討喜。FENDI以精緻配色的皮革，從黑、藍和紅系中延展出深色系配色到輕盈涼爽的配色，並且推出丹寧與皮革拼接的款式，不僅運用到Baguette手袋，迷你的Nano款式也可作為個人特色的皮夾使用。

DIOR早春系列印花洋溢著非洲草原的藝術氣息，短夾也以印花圖騰表現神秘原始的情懷；COACH的Horse and Carriage馬車圖案印花是早春的主題，以七○年代復古剪裁和經典手袋輪廓，賦歸五○年代經典馬車圖樣的雋永，搭配彩虹圖樣，顯得時髦年輕。

COACH小型拉鍊包，售價4,900元。圖／COACH提供
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MULBERRY鍊帶長夾，售價17,600元。圖／MULBERRY提供
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路易威登Lockmini錢包，售價19,800元。圖／LV提供
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LOEWE William De Morgan系列白色小牛皮拉鍊長夾，售價29,...
LOEWE William De Morgan系列白色小牛皮拉鍊長夾，售價29,000元。圖／LOEWE 提供
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FENDI Nano Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
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DIOR Lady Dior紫紅色獅子印花小牛皮短夾，售價52,000元。圖／D...
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CELINE Triomphe帆布及平滑羊皮錢包，售價36,000元。圖／CEL...
CELINE Triomphe帆布及平滑羊皮錢包，售價36,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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