新年行大運 推薦8款漂亮新皮夾 財運旺起來

精緻皮夾帶來好財運，過新年也可以除舊布新為自己挑選一款全新皮夾。MULBERRY以品牌的經典紅白藍三色，打造了典雅雋永的長夾，加上鍊帶還可作為側背小包，是這款長夾特別之處。

CELINE則是以經典的印花推出Triomphe包款系列，並有各種色系包括陶瓦、焦糖、青瓷等雅致的色彩，以凱旋門旋釦為細節標誌，Triomphe Canvas的長夾以輕巧紮實的塗層帆布打造，利用陰影變化為凱旋門鎖鏈印花襯出獨特的立體視覺，配襯優雅駝色，也是氣質長夾的選擇。LOEWE則是以已逝藝術家William de Morgan的創作帶來大帆船、珍禽異獸、奇花異卉等圖樣，也轉變為男、女裝和配件等細節，小黃花是經典Puzzle、Hammock及Gate手袋的圖樣，有如版畫的小兔子圖案則為長夾帶來獨特的藝術氣息。

█輕巧短夾

輕便的短夾方便收納在小巧包款內，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Lockmini錢包是品牌最小巧的錢包，選用柔軟小牛皮製作，袋蓋綴有LV Initials標誌按釦，設有信用卡夾層及可放紙幣的長形口袋，淡藍晴空色相當討喜。FENDI以精緻配色的皮革，從黑、藍和紅系中延展出深色系配色到輕盈涼爽的配色，並且推出丹寧與皮革拼接的款式，不僅運用到Baguette手袋，迷你的Nano款式也可作為個人特色的皮夾使用。