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華山市場不只阜杭…這3間排隊名攤吃過嗎?

2020-01-28 11:21聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

博愛特區知名的華山市場，除了二樓有紅透半邊天的阜杭豆漿，近年來一樓更有日式料理「合掌村」進駐，高CP值與華麗擺盤一躍成為華山新熱點；加上一樓本就有兩間排隊名攤「辣媽滷味」與「阿嬌蔬菜」，中午時分滿滿排隊人龍，辣媽滷味更是已在華山市場待了十來年。

合掌村進駐二年左右，靠著高CP值的華麗12貫，迅速變成IG打卡聖品，加上附贈的味噌湯料多實在，不只附近上班族，許多人都慕名而來，排隊人潮多到天天都要拉紅龍管制才不會影響用路人，成為華山市場新寵。

由菜攤轉型為滷味攤的阿嬌蔬菜，除了招牌麵疙瘩免費供應，對蔬菜品質更是挑剔，豐富多元的選項讓很多女性上班族趨之若鶩，像是水蓮、娃娃菜、福山萵苣，以及入味不死鹹的杏鮑菇都是人人搶，常常填單才晚一步遞出去，老闆就說已經沒菜了。

辣媽滷味則是經典排隊名攤，才走到華山市場門口，麻辣香氣就已經撲鼻而來。「現在還是辣，辣的不一樣。」老闆娘辣媽潘霖蓁曾經營咖啡館，卻傷透了心與荷包，最後靠「辣」安定在華山市場，從門口餬口小攤到現在變成一樓排隊扛壩子之一，一待就是15年，許多人小時候吃到家人買回家，長大後「聞香」索驥，一開口點單就說自己吃了十年。

潘霖蓁說，待十來年，重點就是顧好湯頭與麻辣配方，自己特調的麻辣醬又麻又香，加上生辣椒，一般人敢吃小麻小辣就不容易了，常常有客人求饒說被辣到不行，仍是不斷回購，附近高中生、公務員與媒體同業口耳相傳都變成忠實顧客。

女兒回家顧孫後，61歲的潘與先生一起顧攤，長輩等級的她還自己接洽最新的外送平台，要讓辣媽香氣飄出華山市場外，假日也閒不下來，帶團到處旅遊，問她累不累，她說「閒不下來啊，出去玩多開心！」

辣媽滷味。記者賴于榛／攝影
辣媽滷味。記者賴于榛／攝影
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立院旁最夯市場，一樓3間排隊名攤。記者賴于榛／攝影
立院旁最夯市場，一樓3間排隊名攤。記者賴于榛／攝影
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阿嬌蔬菜。記者賴于榛／攝影
阿嬌蔬菜。記者賴于榛／攝影
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合掌村。記者賴于榛／攝影
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上班族咖啡館公務員

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