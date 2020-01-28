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看雪猴、賞樹冰！日本東北冬季獨有的「12個旅遊亮點」

2020-01-28 11:11聯合報 記者陳睿中／即時報導

日本的東北、信越地方四季分明，有著只有冬天才體會得到的獨特風景或活動，包括雪猴泡湯、樹冰、男鹿柴燈祭等特色，還有肥碩的時令海鮮，都能讓旅客感受到不同的冬季回憶。JR東日本也針對東北提供有JR EAST PASS（Tohoku area）優惠方案，方便旅客安排鐵道之旅。

【藏王樹冰】（山形縣）

被譽為「雪怪」的藏王樹冰，乃是結合風、雪與樹木的天然奇景，在遼闊無邊的冰原中不規矩樹立著的樹冰，帶來遼闊的震撼感。搭乘纜車時，更可以360度欣賞魄力十足的樹冰美景。

【八甲田山樹冰】（青森縣）

在八甲田山中的樹冰，同樣擁有強大的視覺震撼，尤以每年1月～2月為最佳的觀賞期。在此可以欣賞到宛若幻想王國般的銀色世界。

【只見川與只見線】（福島縣）

「日本秘境鐵路支線」的代表性鐵路「只見線」，不僅被日本經濟新聞選為「最美賞楓鐵道路線」第1名，更被獲選為「絕美雪景支線」第3名。只見川的曲線、霧氣中若隱若現的鐵橋，再配上雪白世界中磅礴前進的列車，構成一幅夢幻圖像。

【星峠梯田】（新潟縣）

星峠梯田為十日町的代表性梯田。200塊大小不一的星峠梯田猶如魚鱗般在山的斜坡上綿延，不論是早晨的薄霧或是夕陽的餘光，各自展露出不同面貌的美麗，冬季更有被雪覆蓋著的潔白雪景。

【乳頭温泉鄉】（秋田縣）

散佈在十和田‧八幡平國立公園乳頭山山腳的七大溫泉湯，稱作「乳頭溫泉鄉」。七大溫泉富有各式各樣的溫泉水質，並具有獨自的泉源，其泉源種類更多達十多種。據說七湯的溫泉浴有治萬病的功效，而鶴之湯具有悠遠的歷史風情，不僅為乳頭溫泉鄉中最古老的溫泉、更曾為秋田藩主的御用療養泉。

【地獄谷野猿公苑】（長野縣）

地獄谷野猿公苑位於長野縣志賀高原的橫湯川溪谷一帶，因有著在雪地中泡著溫泉的日本獼猴「雪猴」的身影而聞名於世。為了抵抗嚴冬而浸泡溫泉的猴群，可愛模樣也療癒無數的旅人。

【白馬滑雪場】（長野縣）

白馬滑雪場位於長野縣，為以細緻粉雪與豐厚積雪聞名。旅客在此不僅能享受滑雪，還可以乘坐纜車眺望雄偉的北阿爾斯山雪景。

【男鹿柴燈祭】（秋田縣）

男鹿柴燈祭為陸奧五大雪祭之一，於每年2月第2個禮拜的星期五、六、日在秋田縣男鹿市北浦的真山神社舉行，為男鹿冬季代表祭典。祭典結合祭神儀式「柴燈祭」與民俗活動「生鬼」，也成為了現今冬天的知名觀光活動。

【八戶柄振舞】（青森縣）

八戶柄振舞為陸奧五大雪祭之一，更被指定為國家重要無形民俗文化財。八戶柄振舞為青森縣南部地區為了迎接春天到來、祈求豐收的傳統活動。舞者以播種、插秧等肢體動作傳達了稻米耕作的意象，更以劇烈的搖擺頭部動作為亮點。今年活動時間為2月17日至2月20日。

【米棒鍋】

米棒鍋為秋田冬季代表性鄉土料理。將搗碎的米飯裹在木棒上，再置於炭火上燒烤，之後隨著舞茸菇與芹菜一同丟入鍋中，在比內地雞湯的熬煮之下，更顯鮮甜。

【庄内北前蟹】（山形縣）

產於山形縣庄內海港的松葉蟹，每年較他處提早1個月解禁，每年10月到隔年4月皆為捕撈的時節。當地的「庄內北前蟹」號稱松葉蟹中的名牌，皆為重1公斤以上、甲殼寬13公分以上的優質品種，最適合以涮涮鍋的形式享用。

【牡蠣】（宮城縣）

宮城縣的三陸，每年10月至隔年2月為生牡蠣的時令季節。三陸的牡蠣受惠於優良的水質，因此身形肥美，味道也較其他牡蠣更為鮮甜，乃是冬季必嚐的在地美味。

在八甲田山中的樹冰，擁有強大的視覺震撼力。圖／JR東日本提供
在八甲田山中的樹冰，擁有強大的視覺震撼力。圖／JR東日本提供
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星峠梯田為十日町的代表性梯田，不論是早晨的薄霧或是夕陽的餘光，各自展露出不同面貌...
星峠梯田為十日町的代表性梯田，不論是早晨的薄霧或是夕陽的餘光，各自展露出不同面貌的美麗。圖／JR東日本提供
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米棒鍋為秋田冬季代表性鄉土料理。圖／JR東日本提供
米棒鍋為秋田冬季代表性鄉土料理。圖／JR東日本提供
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地獄谷野猿公苑以「雪猴」的身影而聞名於世。圖／JR東日本提供
地獄谷野猿公苑以「雪猴」的身影而聞名於世。圖／JR東日本提供
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「乳頭溫泉鄉」富有各式各樣的溫泉水質。圖／JR東日本提供
「乳頭溫泉鄉」富有各式各樣的溫泉水質。圖／JR東日本提供
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八戶柄振舞為陸奧五大雪祭之一，更被指定為國家重要無形民俗文化財。圖／JR東日本提...
八戶柄振舞為陸奧五大雪祭之一，更被指定為國家重要無形民俗文化財。圖／JR東日本提供
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三陸的牡蠣受惠於優良的水質，因此身形肥美，乃是冬季必嚐的在地美味。圖／JR東日本...
三陸的牡蠣受惠於優良的水質，因此身形肥美，乃是冬季必嚐的在地美味。圖／JR東日本提供
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男鹿柴燈祭為陸奧五大雪祭之一，為男鹿冬季代表祭典。圖／JR東日本提供
男鹿柴燈祭為陸奧五大雪祭之一，為男鹿冬季代表祭典。圖／JR東日本提供
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山形縣當地的「庄內北前蟹」號稱松葉蟹中的名牌，皆為重1公斤以上、甲殼寬13公分以...
山形縣當地的「庄內北前蟹」號稱松葉蟹中的名牌，皆為重1公斤以上、甲殼寬13公分以上的優質品種。圖／JR東日本提供
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「只見線」被日本經濟新聞選為「最美賞楓鐵道路線」第1名，更被獲選為「絕美雪景支線...
「只見線」被日本經濟新聞選為「最美賞楓鐵道路線」第1名，更被獲選為「絕美雪景支線」第3名。圖／JR東日本提供
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藏王樹冰，乃是結合風、雪與樹木的天然奇景。圖／JR東日本提供
藏王樹冰，乃是結合風、雪與樹木的天然奇景。圖／JR東日本提供
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白馬滑雪場位於長野縣，為以細緻粉雪與豐厚積雪聞名。圖／JR東日本提供
白馬滑雪場位於長野縣，為以細緻粉雪與豐厚積雪聞名。圖／JR東日本提供
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溫泉秋田青森

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