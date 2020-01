復古運動風繼續夯！2020開春話題鞋款盤點

2020甫開春,各運動鞋品牌呼應這幾年最夯的復古風潮,紛紛以旗下經典鞋款為基礎,搭配全新的設計巧思,推出令人眼睛為之一亮的新品搶攻市場。

慶祝Superstar鞋款問世50周年,adidas Originals以國際知名大城市為設計靈感,搭配繽紛配色與城市中文字樣,推出「Superstar城市限定系列」。此系列除了倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯、東京與上海以外,台北也躋身其中,藍黑色鞋跟壓上反光「台北TAIPEI」字樣,堪稱新春必備特色單品。

日本品牌Onitsuka Tiger旗下的CORSAIR慢跑鞋,鞋款問世至今也約50周年,品牌選在此時發表全新「TIGER CORSAIR™ EX」,以輕量化的皮革與階梯式鞋底設計,為經典復古慢跑鞋帶來現代時尚的外型,共推出皮革和網布等雙材質鞋面,還有5款色系選擇。

Converse則從常春藤學院風格中汲取靈感,推出全新「IVY Style系列」,以Chuck 70和One Star Academy兩種鞋款展現設計創意。其中,Converse Varsity Chuck 70採用拼色鞋帶,搭配復古鞋型,演繹休閒與傳統兼具的經典學院風;Collegiate Suede One Star Academy 則以高質感麂皮鞋面配上特殊的鞋頭設計,呈現具有學院風格的One Star系列。