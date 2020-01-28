親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

復古運動風繼續夯！2020開春話題鞋款盤點

2020-01-28 10:01聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

2020甫開春，各運動鞋品牌呼應這幾年最夯的復古風潮，紛紛以旗下經典鞋款為基礎，搭配全新的設計巧思，推出令人眼睛為之一亮的新品搶攻市場。

慶祝Superstar鞋款問世50周年，adidas Originals以國際知名大城市為設計靈感，搭配繽紛配色與城市中文字樣，推出「Superstar城市限定系列」。此系列除了倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯、東京與上海以外，台北也躋身其中，藍黑色鞋跟壓上反光「台北TAIPEI」字樣，堪稱新春必備特色單品。

日本品牌Onitsuka Tiger旗下的CORSAIR慢跑鞋，鞋款問世至今也約50周年，品牌選在此時發表全新「TIGER CORSAIR™ EX」，以輕量化的皮革與階梯式鞋底設計，為經典復古慢跑鞋帶來現代時尚的外型，共推出皮革和網布等雙材質鞋面，還有5款色系選擇。

Converse則從常春藤學院風格中汲取靈感，推出全新「IVY Style系列」，以Chuck 70和One Star Academy兩種鞋款展現設計創意。其中，Converse Varsity Chuck 70採用拼色鞋帶，搭配復古鞋型，演繹休閒與傳統兼具的經典學院風；Collegiate Suede One Star Academy 則以高質感麂皮鞋面配上特殊的鞋頭設計，呈現具有學院風格的One Star系列。

New Balance則以「99X系列跑鞋」的第三款作品─996為基礎，推出更多繽紛顏色的新品，延續9系列的設計風格，以經典黑灰藍三種色調，鞋身以標誌性N字做為視覺點綴，鞋面利用麂皮與透氣網布等異材質拼接，創造復古質感。此外還帶來女孩版，中底使用EVA材質提升避震及柔軟度，提供舒適的腳感，並在純色鞋身輪廓中注入搶眼的繽紛色塊。

adidas Originals以國際知名大城市為設計靈感，推出「Superst...
adidas Originals以國際知名大城市為設計靈感，推出「Superstar城市限定系列」。圖／adidas Originals提供
分享
New Balance 推出全新996系列單品。圖／New Balance 提供
New Balance 推出全新996系列單品。圖／New Balance 提供
分享
Onitsuka Tiger TIGER CORSAIR™EX鞋履(元祖黃網布款...
Onitsuka Tiger TIGER CORSAIR™EX鞋履(元祖黃網布款)，售價4,180元。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
Collegiate Suede One Star Academy 鞋款，售價2...
Collegiate Suede One Star Academy 鞋款，售價2,680元。圖／Converse提供
分享
Superstar台北鞋款，售價3,890元。圖／adidas Original...
Superstar台北鞋款，售價3,890元。圖／adidas Originals提供
分享
Converse Varsity Chuck 70鞋款，售價3,280元。圖／C...
Converse Varsity Chuck 70鞋款，售價3,280元。圖／Converse提供
分享
Onitsuka Tiger發表全新「TIGER CORSAIR™ EX」。圖／...
Onitsuka Tiger發表全新「TIGER CORSAIR™ EX」。圖／Onitsuka Tiger提供
分享

品牌洛杉磯

延伸閱讀

2020年必買球鞋看這裡！盤點NIKE、ad...

巴黎時裝周／Valentino聯名Onits...

Thunderbolt 4本質上就是USB ...

動眼看／搭載「Tiger Lake」處理器 ...

「Tiger Lake」處理器將整合Xe顯示...

英特爾新處理器 將帶旺台系鏈

相關新聞

AI挹注圍棋 新年學棋有出息

2020-01-28 06:30

金鼠年開新車！休旅、房車大改款 帥氣奔馳

2020-01-28 00:01

走春必備！時尚「紅通通」單品 米奇也加持

2020-01-27 17:42

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

過年不想人擠人 來去大學校園遛小孩

2020-01-27 14:50

YouBike之母劉麗珠 推薦春節單車走春遊

2020-01-27 14:40

來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！

2020-01-27 14:38

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

2020-01-26 16:15

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01

新年新目標！入手高級運動表 打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38

初三初四到故宮走春 有機會拿篆書春聯

2020-01-24 14:16

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

2020-01-24 14:03

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

遠東百貨歡樂派 耶誕選禮響叮噹

2019-12-18 19:59
看更多

熱門文章

菲「灣仔碼頭」水餃含非洲豬瘟 食藥署：台產品為台製

2020-01-27 14:58

2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

2020-01-27 20:22

不再錯過財神爺！今年一定發大財 初四這些禁忌要注意

2020-01-28 07:00

南迴公路猶如大型停車場 中午過後現返工車潮

2020-01-27 14:31

咬爛護照其實是護主神良犬？主人：還好你阻擋我去武漢

2020-01-27 16:07

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現實版傻眼貓咪！

2020-01-27 14:00

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34

初三發大財！大樂透1.22億頭獎 新北林口一人獨得

2020-01-27 22:07

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

影／活章魚連滾帶爬直衝高溫麻辣鍋 網全驚呆

2020-01-27 13:00

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

強烈大陸冷氣團來襲恐剩9度 養殖業者慎防寒害

2020-01-27 15:13

影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

2020-01-28 08:36

國道北上今最塞 3路段堵到凌晨

2020-01-27 22:52

早餐最該戒！減醣權威宣告 瘦身必守七大法則

2020-01-28 08:20

台北101觀景台國人半價入場 春節加碼「黃阿瑪」陪看

2020-01-27 17:25

影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36

低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34

寒流南下 晚間低溫將下探11度

2020-01-27 20:07

初三大樂透 18人一注獨得百萬紅包

2020-01-27 22:22

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

2020-01-27 17:03

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00

每日星座運勢／處女輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2020-01-28 00:00

寒流發威全台急凍 周五清晨最冷低溫下探8度

2020-01-28 09:14

中南部也冷到有感 鄭明典：分裂高壓經海面時間短帶來低溫

2020-01-28 09:04

強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農民加強防寒準備

2020-01-27 18:40

2年來首波寒流…平地冷到8度 高山追雪有望

2020-01-27 22:52

國3南下中寮隧道6小車追撞 一度回堵8公里

2020-01-27 13:00

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

北上車潮湧現 國3、國5部分路段恐塞到凌晨2時

2020-01-27 18:42

國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里

2020-01-27 19:10

春假先學會斷捨離！鼠年重新出發的5大秘訣

2020-01-27 18:30

初三國道部份路段車潮湧現 壅塞路段看這裡

2020-01-27 17:19

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

走春必備！時尚「紅通通」單品 米奇也加持

2020-01-27 17:42

大樂透第109011期開獎

2020-01-27 21:14

過年大魚大肉 醫師推薦消脹解膩的中藥茶飲

2020-01-27 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top