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AI挹注圍棋 新年學棋有出息

2020-01-28 06:30台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

過年不只玩桌遊，學圍棋更有趣味。清大畢業的職業圍棋好手王元均睽違2年重奪棋王賽冠軍，他觀察在AI圍棋程式Alpha Go擊敗人腦後，職業棋手的水準普遍提升，由於多了AI可輔助判斷，對大棋盤解說、圍棋教學產業都有衝擊，但只要能跟上時代腳步，就不怕被人工智慧淘汰。

AI衝擊職業圍棋

「像韓國的崔哲瀚，有些職業棋手轉換跑道去玩德州撲克。」王元均說，在AI圍棋程式AlphaGo（阿爾法圍棋）擊敗人類頂尖棋手，包括韓國李世乭（發音「dol」，華文媒體多將該字寫作「石」）、中國柯潔之後，AlphaGo退役，中國騰訊「絕藝」等AI也都超越人類。李世乭2019年在跟「韓豆」AI決勝負敗北後，宣告引退。

王元均說，很大的原因是失去了追求棋道的樂趣，過去的棋手研究序盤佈局下很大工夫，10幾手以後就進入未知領域。但現在前30~40手已經沒有秘密，全部被AI破解，該怎麼下幾乎都有標準答案，佈局探索的樂趣消失，決勝負主要在中盤戰鬥跟收官細算上。也因為這樣，棋手整體進步很快，棋手間的差距也縮小。

更該學圍棋的理由

王元均指出，現在大棋盤解說會的講者，多半要準備AI在旁邊輔助，否則要是局勢判斷跟AI差太多就糗了。不論是解說、Youtuber或教棋，棋力的高低已經不是絕對重要，反倒是口才及表達能力佳者佔優勢。有些圍棋老師從以前就用電腦教學，現在也都能導入AI輔助教學，不會被AI所取代，算是與時俱進的典範。

曾擔任台灣棋院秘書長的「王媽」盧怡靜，分享她在建中教書的經驗表示，現在很多同學上課都低頭在玩手遊，很擔心這個世代未來的競爭力。學圍棋最大的好處是，每一手棋都要思考縝密，時時刻刻在做決策，棋手幾乎都能覆盤2~300多手。

王媽說，同樣是遊戲，與其玩手遊，不如多讓孩子學圍棋要有益處多了。

王媽說，2020年新增2大職業圍棋賽，海峰棋院舉辦名人冠軍賽，冠軍獎金新台幣100萬元（棋王的1.5倍）；台灣棋院舉辦聯電盃，冠軍獎金比照天元賽發出100萬元。顯見AI沒有將圍棋產業打倒，未來會有更多人朝職業圍棋努力。

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圍棋AI韓國

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