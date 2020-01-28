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1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

2020-01-28 10:10聯合新聞網 有.設計 uDesign

因近期天候不佳，原定初五（1月29日）下午兩點在台北華山文創園區大草原上舉行的黃瑪瑪人偶愛心快閃活動第一站將暫停舉辦，後續活動調整，主辦單位將另行通知。

注意事項：主辦單位有權修改、暫停或取消本活動。

快閃武漢肺炎文創疫情愛心

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