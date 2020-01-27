武漢肺炎增 指揮中心對陸籍來台新增一條件

武漢肺炎疫情增，中國各省確診個案數快速增加。為因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情之病例數持續增加，中央流行疫情指揮中心今傍晚新增第7項來台限制：「三類觀光部分：自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。」意指原為中國籍人士，但赴國外留學、取得當地永久居留權或依親，或赴香港、澳門留學，並取得當地永久居留權，即人在海外的來台觀光簽證申請。

指揮中心表示，已於1月25日召集各部會研議中國大陸人士來台之相關限制，並做成下列6項決議：

1. 全面禁止湖北省陸人來台。

2. 湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入台許可證者推遲來台。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理（含陪同人員），經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

3. 陸生即日起至2月9日暫緩來台。

4. 商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）外，暫緩受理；已經發入台許可證者推遲來台。獲准來台者，須配合自主健康管理14天。

5. 陸配回台（含湖北省），限制居住，自主健康管理14天。

6. 小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由（含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行）至金馬澎離島；已發入台許可證者推遲來台。

指揮中心表示，今天新增的第7項來台限制，其三類觀光對象指大陸地區人民符合「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第3條第3款或第4款規定之對象。

第3款為，赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權並有等值新台幣十萬元以上存款，且備有金融機構出具之證明或旅居國外一年以上，且領有工作證明及其隨行之旅居國外配偶或二親等內血親。

第4款為，赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權，旅居香港、澳門取得當地依親居留權，並有等值新台幣十萬元以上存款，且備有金融機構出具之證明，或旅居香港、澳門一年以上且領有工作證明及其隨行之旅居香港、澳門配偶或二親等內血親。