走春必備！時尚「紅通通」單品 米奇也加持

代表喜氣的紅色單品向來是年節穿搭不可或缺的元素之一，各時尚品牌也不約而同推出相關系列商品，讓你全身「紅通通」迎接金鼠年！

法國軍靴品牌PALLADIUM以經典防水軍靴深受消費者喜愛，在過年前夕，品牌推出主打新品「PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴」推出熾熱紅款式，除承襲品牌經典軍靴外型，並以東方人最具福氣的代表顏色熾熱紅色貫穿於鞋面全身，同時點綴可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤與PALLADIUM品牌精神車縫布章與布標，此外，同場加映的還有「橘標防水LUX系列」勃根地酒紅款式與「PALLADIUM經典防水軍靴」聖誕紅款式。是年節走春或國外旅遊，不受氣候限制的必備靴款。

丹麥鞋履品牌ECCO推出喜氣兼具潮流感的鞋款，最新的「MULTI-VENT翱翔系列」休閒運動鞋主打櫻桃紅女款，於鞋面巧妙拼接不同色階的紅，凸顯出撞色美學；該系列的酒紅拼接男鞋，則以深紅色塊與少許亮紅裝飾，相當應景且百搭。而MULTI-VENT系列新品強調防水與透氣係數，採用EXHAUST GRID透氣系統，有助於排溼散熱，同時有GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，達到全面防水的效能。