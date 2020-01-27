親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿里亞納阿富汗航空客機墜毀 機上83人生死未卜

走春必備！時尚「紅通通」單品 米奇也加持

2020-01-27 17:42聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

代表喜氣的紅色單品向來是年節穿搭不可或缺的元素之一，各時尚品牌也不約而同推出相關系列商品，讓你全身「紅通通」迎接金鼠年！

國軍靴品牌PALLADIUM以經典防水軍靴深受消費者喜愛，在過年前夕，品牌推出主打新品「PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴」推出熾熱紅款式，除承襲品牌經典軍靴外型，並以東方人最具福氣的代表顏色熾熱紅色貫穿於鞋面全身，同時點綴可拆式OVERLAB-TIE橡膠標籤與PALLADIUM品牌精神車縫布章與布標，此外，同場加映的還有「橘標防水LUX系列」勃根地酒紅款式與「PALLADIUM經典防水軍靴」聖誕紅款式。是年節走春或國外旅遊，不受氣候限制的必備靴款。

丹麥鞋履品牌ECCO推出喜氣兼具潮流感的鞋款，最新的「MULTI-VENT翱翔系列」休閒運動鞋主打櫻桃紅女款，於鞋面巧妙拼接不同色階的紅，凸顯出撞色美學；該系列的酒紅拼接男鞋，則以深紅色塊與少許亮紅裝飾，相當應景且百搭。而MULTI-VENT系列新品強調防水與透氣係數，採用EXHAUST GRID透氣系統，有助於排溼散熱，同時有GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，達到全面防水的效能。

至於潮帽品牌New Era開春推出全新「MICKEY MOUSE CNY」系列帽款，將米奇以不同的風格設計在經典9FORTY與9FIFTY帽款上，搭配春節喜氣洋洋的「紅色」與2020庚子年的代表色「金色」，中西潮流文化完美融合。好比將迪士尼米奇的頭像以「福」字窗花的造型繡以金絲及紅線；帽側還繡上「庚子」二字的毛筆字樣，推出的紅白黑三色經典9FIFTY帽款，不只吸睛更是春節穿搭必備。

New Era開春推出全新「MICKEY MOUSE CNY」系列帽款。圖／Ne...
New Era開春推出全新「MICKEY MOUSE CNY」系列帽款。圖／New Era提供
分享
黃景瑜腳穿「MULTI-VENT翱翔系列」酒紅男鞋，售價8,980元。圖／ECC...
黃景瑜腳穿「MULTI-VENT翱翔系列」酒紅男鞋，售價8,980元。圖／ECCO提供
分享
PALLADIUM經典防水軍靴，售價3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM經典防水軍靴，售價3,980元。圖／PALLADIUM提供
分享
金絲、紅線的米奇造型結合「福」字窗花刺繡。圖／New Era提供
金絲、紅線的米奇造型結合「福」字窗花刺繡。圖／New Era提供
分享
PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLAD...
PAMPA LITE OVERLAB標籤潮靴，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
分享
「MULTI-VENT翱翔系列」櫻桃紅色女鞋，以拼接工藝展現不同色階的紅色調。圖...
「MULTI-VENT翱翔系列」櫻桃紅色女鞋，以拼接工藝展現不同色階的紅色調。圖／ECCO提供
分享

品牌春節國軍

延伸閱讀

卡通鼠界之最！盤點全台3大最夯明星鼠 好市多...

方志友爆哭凹買迪士尼米老鼠周邊 老公傻眼放行

新鮮人免愁！2020「小資族最佳年節伴手禮」...

鼠年限定！威秀「福神米奇」香檳金爆米花桶、玩...

萌翻「米奇神社」全台都有！「福神米奇」爆米花...

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPo...

相關新聞

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

過年不想人擠人 來去大學校園遛小孩

2020-01-27 14:50

YouBike之母劉麗珠 推薦春節單車走春遊

2020-01-27 14:40

來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！

2020-01-27 14:38

麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

2020-01-26 16:15

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01

新年新目標！入手高級運動表 打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38

初三初四到故宮走春 有機會拿篆書春聯

2020-01-24 14:16

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

2020-01-24 14:03

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

遠東百貨歡樂派 耶誕選禮響叮噹

2019-12-18 19:59
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-26 20:40

菲「灣仔碼頭」水餃含非洲豬瘟 食藥署：台產品為台製

2020-01-27 14:58

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

入冬以來有感寒流報到！冷到開工後 下探9度

2020-01-26 20:57

初二春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

2020-01-26 22:21

華航取消大陸來回航班 3月31日前可申請退票、改票

2020-01-26 20:53

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類」

2020-01-27 09:01

南迴公路猶如大型停車場 中午過後現返工車潮

2020-01-27 14:31

鄭明典：冷空氣前緣已經到了 接著會愈來愈冷

2020-01-27 08:19

貓狗同坐腳踏車籃表情「對比超強烈」 網笑：現實版傻眼貓咪！

2020-01-27 14:00

明天初三國道雙向車多！15雷區路段恐最塞

2020-01-26 21:17

1張圖掌握春節最後假期、返工天氣

2020-01-26 21:05

咬爛護照其實是護主神良犬？主人：還好你阻擋我去武漢

2020-01-27 16:07

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

每日星座運勢／獅子多讚美身邊的人 財運見好就收

2020-01-27 00:00

流感高峰來臨 近4月累計43例死亡

2020-01-26 22:37

影／活章魚連滾帶爬直衝高溫麻辣鍋 網全驚呆

2020-01-27 13:00

年後轉職...勞動部職前訓練結合市場需求 還供住宿

2020-01-26 19:13

彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49

強烈大陸冷氣團來襲恐剩9度 養殖業者慎防寒害

2020-01-27 15:13

冷空氣持續增強...降雨今趨緩 後天下探9度

2020-01-26 22:40

2019年全台哪裡最旺？新北市開出最多頭獎

2020-01-27 12:35

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

國3南下中寮隧道6小車追撞 一度回堵8公里

2020-01-27 13:00

低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34

出遊車潮漸湧現 國3南下部分路段「紅爆」

2020-01-27 09:34

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

春節雙向車流最大的一天 國道15地雷路段今恐最塞

2020-01-26 22:44

嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59

氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34

口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

2020-01-27 17:03

搞定客廳就能發大財！找對家中財位 鼠年財源滾滾來

2020-01-27 17:00

年節前後若被資遣 符合這些條件可領失業給付

2020-01-26 21:49

兒科急診難度高醫糾多 醫師嘆：我不是神

2020-01-27 09:36

今全台空品良好「綠油油」 中南部明起注意汙染物累積

2020-01-27 08:38

初三國道部份路段車潮湧現 壅塞路段看這裡

2020-01-27 17:19

「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23

年產14萬公噸廢輪胎 正確回收還可循環再利用

2020-01-27 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top