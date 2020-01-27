「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

「愛的迫降」熱烈播映中，除了亮眼的玄彬、孫藝真CP之外，癡情執著的女配徐智慧越來越亮眼，她時常以大衣帶來霸氣、自信，搭配都會中型尺寸包款，顯得身形修長，日前一場她去玄彬家堵他的戲份，就拎著MULBERRY在2019年冬季推出的Iris手袋，是Johnny Coca就任創意總監之後又一力作，輪廓簡約，為實用的都會包款，兼具自信與柔美特質，除了原本包款肩背帶之外，可拆換為編織背帶，也是Iris的一大特質，成為獨一無二的個性配件。 MULBERRY Small Iris，售價44,500元。圖／MULBERRY提供 分享 facebook MICHAEL KORS CECE紅色縫衍小羊皮鍊包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

而這款紅色的Iris也超適合帶出門走春，亮眼又討喜，帶來好心情。BALLY的Cecyle包也是輕巧簡約的輪廓，迷你斜肩包採用流行的小巧尺寸，鍊帶拆卸又可做為手拿包。BURBERRY的TB包款也推出耀眼的經典紅、黑兩色，除了簡約皮革款，也運用錯落水晶、鉚釘的鑲嵌，帶來華麗貴氣的好運勢。MICHAEL KORS在2019年推出的CECE鍊帶包，也是簡潔幹練的外型，以金屬鎖頭釦環和鍊帶為重點設計，材質為柔軟的光滑牛皮，包款採貼心的多層次內袋設計，透過調節練帶也可作為斜跨包、手提包。