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「愛的迫降」癡心女配紅色包款好搶眼 推薦7款走春手袋

2020-01-27 16:23聯合報 記者楊詩涵／即時報導

「愛的迫降」熱烈播映中，除了亮眼的玄彬、孫藝真CP之外，癡情執著的女配徐智慧越來越亮眼，她時常以大衣帶來霸氣、自信，搭配都會中型尺寸包款，顯得身形修長，日前一場她去玄彬家堵他的戲份，就拎著MULBERRY在2019年冬季推出的Iris手袋，是Johnny Coca就任創意總監之後又一力作，輪廓簡約，為實用的都會包款，兼具自信與柔美特質，除了原本包款肩背帶之外，可拆換為編織背帶，也是Iris的一大特質，成為獨一無二的個性配件。

MULBERRY Small Iris，售價44,500元。圖／MULBERRY...
MULBERRY Small Iris，售價44,500元。圖／MULBERRY提供
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MICHAEL KORS CECE紅色縫衍小羊皮鍊包，售價14,000元。圖／M...
MICHAEL KORS CECE紅色縫衍小羊皮鍊包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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而這款紅色的Iris也超適合帶出門走春，亮眼又討喜，帶來好心情。BALLY的Cecyle包也是輕巧簡約的輪廓，迷你斜肩包採用流行的小巧尺寸，鍊帶拆卸又可做為手拿包。BURBERRY的TB包款也推出耀眼的經典紅、黑兩色，除了簡約皮革款，也運用錯落水晶、鉚釘的鑲嵌，帶來華麗貴氣的好運勢。MICHAEL KORS在2019年推出的CECE鍊帶包，也是簡潔幹練的外型，以金屬鎖頭釦環和鍊帶為重點設計，材質為柔軟的光滑牛皮，包款採貼心的多層次內袋設計，透過調節練帶也可作為斜跨包、手提包。

除了大紅的耀眼，寶石的閃爍也可以帶來搶眼效果，kate spade以深淺紫色、各種粉紅色、灰色及綠色的絲絨和金銀紗線，帶來華麗氛圍，搭配珍珠、鑲嵌水晶或蝴蝶結，都展現俏皮女孩的活潑。金、銀色彩也是新春好兆頭的選擇，奢華手袋為新年帶來新氣象，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Twist包款，LV字樣旋釦為其迷人之處，滑面皮革上鑲滿金銀色調的亮片，相當貴氣；FENDI的Baguette今年大勢流行，近期也以金、銀用色為主打，壓印FF字樣增添時髦感，串珠的縝密編織則顯得精緻華麗，洋溢走春好心情。

kate spade Nicola彩色花卉手袋，售價17,100元。圖／kate...
kate spade Nicola彩色花卉手袋，售價17,100元。圖／kate spade提供
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FENDI Mini Baguette手袋，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Mini Baguette手袋，價格店洽。圖／FENDI提供
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路易威登金銀色亮片Twist手袋，售價15萬5,000元。圖／LV提供
路易威登金銀色亮片Twist手袋，售價15萬5,000元。圖／LV提供
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徐智慧（右1）在「愛的迫降」劇中詮釋MULBERRY Iris包款。圖／MULB...
徐智慧（右1）在「愛的迫降」劇中詮釋MULBERRY Iris包款。圖／MULBERRY提供
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BALLY Cecyle Clayn經典紅迷你斜肩包，售價27,580元。圖／B...
BALLY Cecyle Clayn經典紅迷你斜肩包，售價27,580元。圖／BALLY提供
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BURBERRY粒面皮革TB手袋，價格店洽。圖／BURBERRY提供
BURBERRY粒面皮革TB手袋，價格店洽。圖／BURBERRY提供
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LV

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