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嵐山美景配溫泉！京都6座溫泉酒店 車站走5分鐘就能到

2020-01-27 14:59聯合報 記者陳睿中／即時報導

擁有自然資源、傳統文化的「京都」，是台灣旅客赴日的人氣旅遊目的地。除了古都風情之外，京都的嵐山、鞍馬和大原、北白川等地區的溫泉，也是關西地區的私房泡湯勝地；京都也有含鐵泉、放射泉等不同的泉質，為泡湯客帶來不同的功效。

京都市台灣推廣事務所特別推薦京湯元HATOYA瑞鳳閣、叡泉京等6間各具特色的溫泉旅館，讓旅客在享受美食美景之餘，也能享受身心放鬆的樂趣。另外京都市溫泉觀光復興協會也結合15間合作旅館，推出冬季限定的回饋活動。泡湯時可獲得費用優惠、小禮物等優惠。

【京湯元HATOYA瑞鳳閣】

距離京都車站前僅需5分鐘的路程，是唯一能在京都站週邊享受到天然溫泉的旅館。素雅的木頭裝潢搭配上客房內的榻榻米空間，醞釀出「和」的情趣。位於頂樓的大浴場，可享受自酒店地底下湧出的天然溫泉。館內設有3間特別客房，內設有源泉放流的專用浴池，可在自己的房間裡享受道地的溫泉。

【京都蒙特利酒店】

坐落在烏丸區的歐風特色飯店，交通十分方便，還內設有小教堂。在此除可欣賞到奢華的時尚裝潢，飯店還內有地底湧出的天然溫泉，以及可眺望京都五山美景的休息室。可美容保養的含鐵氯化鈉溫泉，也十分受到女性喜愛。

【京都 北白川天然鐳溫泉 叡泉京】

距離京都車站約30分鐘車程，全館僅有5間客房。旅客能遠離塵囂享受靜謐時光，在此體驗日本稀少的「鐳溫」泉質。據稱透過微量放射線的刺激及氡氣的溫熱效果，可以療癒各種疾病、激發免疫力。

【京都翠嵐豪華精選酒店】

坐落京都景點渡月橋對面，全館共有39間融合日本傳統美感的現代設計客房，其中17間附設有可享受天然溫泉的露天浴池。酒店內還有可將嵐山絕景一覽無遺的咖啡廳「茶寮八翠」等店鋪，可以欣賞嵐山四季不同的風景，酒店更並提供免費的單次接送服務。

【大原溫泉京都民宿 大原之里】

鄰近三千院及平家物語的寂光院附近。除了旅館自豪的美肌溫泉外，擁有百年歷史的「味噌」更是招牌之一。名物「味噌火鍋」使用自家菜園栽培的京都蔬菜和京都產赤雞料理而成。在此可享受宛如來到鄉下爺爺奶奶家一樣、古老卻又令人懷念的氛圍。

翠嵐豪華精選酒店，可以欣賞嵐山四季不同的風景。圖／京都市台灣推廣事務所提供
翠嵐豪華精選酒店，可以欣賞嵐山四季不同的風景。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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京湯元HATOYA瑞鳳閣，是唯一能在京都站週邊享受到天然溫泉的旅館。圖／京都市台...
京湯元HATOYA瑞鳳閣，是唯一能在京都站週邊享受到天然溫泉的旅館。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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大原之里鄰近三千院及平家物語的寂光院附近，更因味噌料理而出名。圖／京都市台灣推廣...
大原之里鄰近三千院及平家物語的寂光院附近，更因味噌料理而出名。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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旅客在叡泉京，可體驗日本稀少的「鐳溫」泉質。圖／京都市台灣推廣事務所提供
旅客在叡泉京，可體驗日本稀少的「鐳溫」泉質。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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蒙特利酒店擁有時尚裝潢與地底湧出的天然溫泉。圖／京都市台灣推廣事務所提供
蒙特利酒店擁有時尚裝潢與地底湧出的天然溫泉。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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京都溫泉旅館嵐山

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