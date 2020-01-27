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過年不想人擠人 來去大學校園遛小孩

2020-01-27 14:50聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

過年期間，遊樂景點到處都是人山人海，如果不想人擠人，逛大學校園是個好選擇。

台北藝術大學校園環境優美，綠地又多，隨處可見的裝置藝術品，是媽媽界好口碑相傳的曬小孩聖地；台中的中興大學，更是都會區的生態校園，黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、松鼠、鵝鴨、夜鷺等動物常在此棲息，成為校園的一份子，親子也可到此遊玩野餐

位於關渡山頭的台北藝術大學是一所沒有圍牆的大學，擁有俯瞰關渡平原的遼闊視野，沿坡而上的建築，是由知名建築師李祖原所設計的校舍，紅磚、灰牆與黑瓦屋頂加上裝飾的線條、鐘樓，成為北藝大的校園意象。而校園內也不乏綠草、蜿蜒的散步小徑，隨處可見的裝置藝術品打造出特殊的風格意象。

沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，是北藝大美麗校園風光的開始，三頭水牛漫步其間，自然而和諧的畫面映入眼簾；校門口22棵鳳凰樹及22盞照明燈，是北藝大建校22周年時的誌記。

北藝大表示，假日有很多家庭會到鷺鷥草原野餐，校園內也有許多裝置藝術品可供欣賞，曬小孩之餘還能培養藝術氣息。

北藝大表示，人文廣場也是許多民眾喜歡前往的地點，從北藝大行政大樓正對面出發，越過陽關大道就到了，坐擁關渡平原景觀，也常有許多的藝術表演在此表演，每年北藝大的畢業團體照也來這取景；觀海平台矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周遭景觀氣勢與地形變化而成。無論是清晨或是夕照時分，漫步在相思樹林或眺望淡水出海口漁火晚霞，令人心曠神怡。

中興大學是國內著名的有機生態校園，十多年前校內停止噴灑農藥和除草劑後，校園內的生態豐富多樣，黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、松鼠、鵝鴨、夜鷺等動物在此棲息，鳥禽築巢於樹林之間，鵝鴨嬉戲於中興湖畔。每到假日，總會吸引許多親子到此遊玩野餐，度過悠閒的放假時光。

中興大學表示，位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，四周大樹成蔭，可適度日曬，又不會太熱。只需帶上野餐墊與輕食水果，大人小孩可輕鬆的度過半日時光。

此外，中興湖生態豐富，沿著環湖步道散步，小孩們可近距離觀察綠頭鴨、白鵝、烏龜等小動物，特別是白鵝們不怕生，不時可出現身高跟小小孩差不多的白鵝陪著小孩散步的畫面。校方表示，中興湖1977年由師生共同挖掘，湖以秋海棠為形，旁有海南島和台灣兩小池，台灣島更因網友「10秒環島」的創意而爆紅，成為人氣景點。

中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，...
中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，民眾只需帶上野餐墊與輕食水果，大人小孩可輕鬆的度過半日時光。圖／中興大學提供
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沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光...
沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光的開始，校牛漫步其間，自然而和諧的畫面映入眼簾。圖／北藝大提供
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中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，...
中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，民眾只需帶上野餐墊與輕食水果，大人小孩可輕鬆的度過半日時光。圖／中興大學提供
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沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光...
沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光的開始，校園內還有隨處可見的裝置藝術品打造出特殊的風格意象。圖／北藝大提供
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中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，...
中興大學位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，民眾只需帶上野餐墊與輕食水果，大人小孩可輕鬆的度過半日時光。圖／中興大學提供
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沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光...
沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光的開始，校牛漫步其間，自然而和諧的畫面映入眼簾。圖／北藝大提供
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國立中興大學是國內著名的有機生態校園，圖為校園中的鵝鴨群。圖／中興大學提供
國立中興大學是國內著名的有機生態校園，圖為校園中的鵝鴨群。圖／中興大學提供
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北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周...
北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周遭景觀氣勢與地形變化而成。圖／北藝大提供
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國立中興大學是國內著名的有機生態校園，圖為校園中的鵝鴨群。圖／中興大學提供
國立中興大學是國內著名的有機生態校園，圖為校園中的鵝鴨群。圖／中興大學提供
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假日會有很多家庭會到北藝大的鷺鷥草原野餐。圖／北藝大提供
假日會有很多家庭會到北藝大的鷺鷥草原野餐。圖／北藝大提供
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北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周...
北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周遭景觀氣勢與地形變化而成。圖／北藝大提供
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北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周...
北藝大觀海平台是用玄武岩作為基座立柱，巧妙地矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周遭景觀氣勢與地形變化而成。圖／北藝大提供
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沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光...
沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，這裏是白鷺鷥落腳的最愛，也是北藝大美麗校園風光的開始，校牛漫步其間，自然而和諧的畫面映入眼簾。圖／北藝大提供
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野餐裝置藝術中興大學

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