過年不想人擠人 來去大學校園遛小孩

過年期間，遊樂景點到處都是人山人海，如果不想人擠人，逛大學校園是個好選擇。

台北藝術大學校園環境優美，綠地又多，隨處可見的裝置藝術品，是媽媽界好口碑相傳的曬小孩聖地；台中的中興大學，更是都會區的生態校園，黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、松鼠、鵝鴨、夜鷺等動物常在此棲息，成為校園的一份子，親子也可到此遊玩野餐。

位於關渡山頭的台北藝術大學是一所沒有圍牆的大學，擁有俯瞰關渡平原的遼闊視野，沿坡而上的建築，是由知名建築師李祖原所設計的校舍，紅磚、灰牆與黑瓦屋頂加上裝飾的線條、鐘樓，成為北藝大的校園意象。而校園內也不乏綠草、蜿蜒的散步小徑，隨處可見的裝置藝術品打造出特殊的風格意象。

沿著陽關大道進入綠草如茵的大草原，是北藝大美麗校園風光的開始，三頭水牛漫步其間，自然而和諧的畫面映入眼簾；校門口22棵鳳凰樹及22盞照明燈，是北藝大建校22周年時的誌記。

北藝大表示，假日有很多家庭會到鷺鷥草原野餐，校園內也有許多裝置藝術品可供欣賞，曬小孩之餘還能培養藝術氣息。

北藝大表示，人文廣場也是許多民眾喜歡前往的地點，從北藝大行政大樓正對面出發，越過陽關大道就到了，坐擁關渡平原景觀，也常有許多的藝術表演在此表演，每年北藝大的畢業團體照也來這取景；觀海平台矗立在南方松做成的景觀台面上，結合周遭景觀氣勢與地形變化而成。無論是清晨或是夕照時分，漫步在相思樹林或眺望淡水出海口漁火晚霞，令人心曠神怡。

中興大學是國內著名的有機生態校園，十多年前校內停止噴灑農藥和除草劑後，校園內的生態豐富多樣，黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、松鼠、鵝鴨、夜鷺等動物在此棲息，鳥禽築巢於樹林之間，鵝鴨嬉戲於中興湖畔。每到假日，總會吸引許多親子到此遊玩野餐，度過悠閒的放假時光。

中興大學表示，位於行政大樓與中興湖間的大草坪寬闊平整，安全性高，適合小孩成群奔跑嬉戲，四周大樹成蔭，可適度日曬，又不會太熱。只需帶上野餐墊與輕食水果，大人小孩可輕鬆的度過半日時光。