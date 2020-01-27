YouBike之母劉麗珠 推薦春節單車走春遊

春節連假到來，大魚大肉後如何消耗熱量總讓人傷腦筋。自行車新文化基金會執行長劉麗珠建議，民眾可以全家騎車出遊走春動一動，讓新的一年，喜氣又健康。

劉麗珠推薦輕鬆運動、又能增加親友感情的單車走春之旅，可以走新北新店至坪林的半日行程。她說，只要春節天氣好，全家一同騎單車走春去，可以免去過年到處塞車之苦，推薦從新店或石碇一路騎車到坪林，喝個咖啡再下山，這一段路程難度是在去程的上坡，回程路段幾乎是下坡路段，先苦後甘，如同感受人生先做工後享樂的體驗，相當舒適。

至於想挑戰難度較高的路線，劉建議可以先開車至新北雙溪，從雙溪騎到不厭亭，沿途風景美不勝收，接著再到九份、水湳洞、十三層遺址、黃金博物館等欣賞美景，整個行程可以看海、看山。劉麗珠也提醒，不厭亭有小武嶺之稱，所以體力不夠的車友不用勉強，若騎不上去可以中途折返，一樣能玩得盡興。

至於喜歡出國過年，日本的島波海道單車路線，可以從本州廣島尾道一直往南騎，尾道及今治市都有自行車出租站，中途也會經過好幾個島，例如大島、伯方島、大三島等，透過不同的橋，通到四國的今治寺，全程約70多公里，沿途欣賞日本島嶼風景及偏鄉景緻，相當迷人。劉也推薦琵琶湖，騎車遊覽各古城、寺廟、古蹟。