來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！

鼠年到了！代表十二生肖又過了一輪，一元復始萬象更新，在今年更是具有意義。武林文創創辦人任培豪，教你來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！以下是他的分享：

鼠年對應地支為「子」，亦有增多之意，指的是種子萌芽的階段。鼠雖然在身形尺寸上與其他十一個生肖動物完全不能相提並論，但在傳說中憑著機智與勇敢，成為了十二生肖中的第一位。

所以鼠年我們不僅要練出一身好本領，更要學習這樣的機智與勇敢的心，不小看自己，只要肯努力一樣可以闖出一片天！今年武林文創也推出「鼠來寶拳」，讓孩子不僅如獲至寶，也能運動完吃飽飽，更可以學成之後習武自保。

武林文創每逢農曆年皆會推出當年的吉祥動物拳法，帶領親子一同活動筋骨，揮拳打掌帥氣十足，同時也能強身健體，內外兼修、一舉數得。今年也搶先設計「鼠來寶拳」，為萬象更新的鼠年揭開吉利的序幕。

古代並沒有「鼠拳」的設計概念，任培豪在設計「鼠來寶拳」時，希望突破「鼠給人膽怯、偷取食物」的刻版印象，大膽跳出傳統思維的窠臼，鼠也可以很帥氣！我們用鼠年吉祥話，讓每個孩子一邊鼠來寶，一邊變成一個個元氣寶寶！