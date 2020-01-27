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來打「鼠來寶拳」 讓你一元復始寶飽保！

2020-01-27 14:38聯合報 記者魏忻忻／台北即時報導

鼠年到了！代表十二生肖又過了一輪，一元復始萬象更新，在今年更是具有意義。武林文創創辦人任培豪，教你來打「鼠來寶拳」  讓你一元復始寶飽保！以下是他的分享：

鼠年對應地支為「子」，亦有增多之意，指的是種子萌芽的階段。鼠雖然在身形尺寸上與其他十一個生肖動物完全不能相提並論，但在傳說中憑著機智與勇敢，成為了十二生肖中的第一位。

所以鼠年我們不僅要練出一身好本領，更要學習這樣的機智與勇敢的心，不小看自己，只要肯努力一樣可以闖出一片天！今年武林文創也推出「鼠來寶拳」，讓孩子不僅如獲至寶，也能運動完吃飽飽，更可以學成之後習武自保。

武林文創每逢農曆年皆會推出當年的吉祥動物拳法，帶領親子一同活動筋骨，揮拳打掌帥氣十足，同時也能強身健體，內外兼修、一舉數得。今年也搶先設計「鼠來寶拳」，為萬象更新的鼠年揭開吉利的序幕。

古代並沒有「鼠拳」的設計概念，任培豪在設計「鼠來寶拳」時，希望突破「鼠給人膽怯、偷取食物」的刻版印象，大膽跳出傳統思維的窠臼，鼠也可以很帥氣！我們用鼠年吉祥話，讓每個孩子一邊鼠來寶，一邊變成一個個元氣寶寶！

「鼠來寶拳」，呈現「鼠」與「數」同音的精神，也意味結合著數門數派的精華武學動作，自成一格，同時鼠來寶拳強調不小看自己的風格，因此每個招式都是從自己縮小的動作當中炸出活力與勇氣，其中包含了孫臏拳、連步拳、少林拳、翻子拳等各家動作精華。每招每式都是吉祥如意的拜年好詞，打起拳來活力十足，也給人耳目一新的鼠年新氣象。不過，部分動作需單腳站立，平衡感不佳者請謹慎小心或建議略過。

「鼠來寶拳」第一招：如數家珍鼠來寶；拳法口訣：前腳虛點地，兩手來鑽拳；動作講解：...
「鼠來寶拳」第一招：如數家珍鼠來寶；拳法口訣：前腳虛點地，兩手來鑽拳；動作講解：鼠年起式從頭起，虛步縮身鼠家貞。圖／武林文創創辦人任培豪提供
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「鼠來寶拳」第五招：銀花萬簇迎金鼠。拳法口訣：上架下鑽拳，跟步屈身迎；動作講解：...
「鼠來寶拳」第五招：銀花萬簇迎金鼠。拳法口訣：上架下鑽拳，跟步屈身迎；動作講解：上擋拳頭下鑽拳，迎面挑戰無所懼圖／武林文創創辦人任培豪提供
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「鼠來寶拳」第四招：鼠來豕去景更新。拳法口訣：併步轉身立，揚手捧天運；動作講解：...
「鼠來寶拳」第四招：鼠來豕去景更新。拳法口訣：併步轉身立，揚手捧天運；動作講解：雙手畫圈兩腳併，一手護臉一手撈。圖／武林文創創辦人任培豪提供
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「鼠來寶拳」第三招：鼠報年來福開門。拳法口訣：抱頭迎面來，上步一衝拳。動作講解：...
「鼠來寶拳」第三招：鼠報年來福開門。拳法口訣：抱頭迎面來，上步一衝拳。動作講解：抱頭護臉擠身靠，勇於面對奪第一圖／武林文創創辦人任培豪提供
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「鼠來寶拳」第二招：鼠碩年豐春為頭。拳法口訣：兩手如捏果，邁步向前衝。動作講解：...
「鼠來寶拳」第二招：鼠碩年豐春為頭。拳法口訣：兩手如捏果，邁步向前衝。動作講解：屈伸自在從心發，邁步向前來行動。圖／武林文創創辦人任培豪提供
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「鼠來寶拳」第六招：富貴好運鼠咬錢。拳法口訣：轉身虛步點，開步一橫打。動作講解：...
「鼠來寶拳」第六招：富貴好運鼠咬錢。拳法口訣：轉身虛步點，開步一橫打。動作講解：轉身蹲地逆轉勝，張開雙臂功名成。圖／武林文創創辦人任培豪提供
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文創拜年

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