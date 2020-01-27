麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

麗寶樂園渡假區過年期間推出「麗寶歡樂購物季」，初五前12歲以下兒童搭配成人票現場購票入園，每位小朋友送500元現金消費券，許多遊客也戴著口罩入圍，保護自己和別人。

12歲以下兒童即日起至初五、下午1時前購票入麗寶樂園（搭配一名成人購買全票），贈送500元現金消費券。麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，兒童不論是399博幼票、490學童票，都能拿到5張百元現金消費券，渡假區全區可使用， 即日起至初五天空之夢摩天輪，推出雙人350元優惠。還有全新劇場、街頭魔術秀、花車遊行、璀璨煙火表演。此外，穿老鼠圖案衣服玩密室逃脫，享兩人同行一人免費，全渡假區消費滿額還可抽300萬大獎。