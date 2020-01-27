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麗寶樂園送兒童500元消費券吸引人潮 遊客戴口罩入園

2020-01-27 11:45聯合報 記者游振昇／台中即時報導

麗寶樂園渡假區過年期間推出「麗寶歡樂購物季」，初五前12歲以下兒童搭配成人票現場購票入園，每位小朋友送500元現金消費券，許多遊客也戴著口罩入圍，保護自己和別人。

12歲以下兒童即日起至初五、下午1時前購票入麗寶樂園（搭配一名成人購買全票），贈送500元現金消費券。麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，兒童不論是399博幼票、490學童票，都能拿到5張百元現金消費券，渡假區全區可使用， 即日起至初五天空之夢摩天輪，推出雙人350元優惠。還有全新劇場、街頭魔術秀、花車遊行、璀璨煙火表演。此外，穿老鼠圖案衣服玩密室逃脫，享兩人同行一人免費，全渡假區消費滿額還可抽300萬大獎。

渡假區內全新的Outlet Mall二期新館也成為今年走春最夯景點，遊客在渡假區當日消費累計滿3000元，可參加獎項總價值超過300萬元的抽獎活動，其中最大獎-麗寶無敵享樂卡，一卡可享年度樂園、摩天輪不限次數遊玩。還有免費住宿、卡丁車體驗等禮遇，還送限量「買一送一好康護照」，包含福容飯店住一晚送一晚，樂園、雙人卡丁車、摩天輪、OUTLET美食等買一送一券，購物季活動至3月1日止、發完為止。

麗寶樂園渡假區過年期間，天天遊客人潮多，許多遊客戴口罩保護自己也保護別人。記者游...
麗寶樂園渡假區過年期間，天天遊客人潮多，許多遊客戴口罩保護自己也保護別人。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園渡假區過年期間，天天遊客人潮多，許多遊客戴口罩保護自己也保護別人。記者游...
麗寶樂園渡假區過年期間，天天遊客人潮多，許多遊客戴口罩保護自己也保護別人。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園渡假區過年期間，天天遊客人潮多，許多遊客戴口罩保護自己也保護別人。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園消費券

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