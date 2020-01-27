親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國1、國3南下「紫爆」時速不到30公里 估下午北上壅塞

想買整盒口罩 華新觀光工廠開門營業前已大排長龍

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33聯合報 記者陳立儀／即時報導

超商不僅是日常生活的好朋友，更是走春出遊的好所在，除了吃的、喝的、用的都能買，全台各地還有不少裝潢設計別出心裁的特色門市，採購、休憩的同時還能一秒變網美，讓你拍好拍滿。

全台門市數量最多的7－ELEVEN，春節出遊不可錯過的特色門市有景點觀光、網美打卡、親子同樂等3大類型，景點觀光類包括蘇花改通車新景點、位於花蓮和平村台泥DAKA園區內的「蓮和門市」，挑高玻璃屋外觀，結合K．Seren、糖果屋、烘培、博客來等業態，是花蓮首家複合店，也是全台唯一在水泥工廠內的7－ELEVEN；觀光局預測春節最易壅塞熱門景點之一的日月潭，有位於水社綜合商場的「水社棧門市」，店型設計結合在地櫻花元素與OPEN！家族，商場內還有全台首家OPEN小將授權的自行車出租店。

網美打卡類首推高雄7－ELEVEN「X－STORE 3星海灣門市」，是全台首創「智能＋複合」的未來超商，外觀造型超吸睛，鄰近還有黑色歐風教堂造型的「亞新灣門市」；首家進駐台南的Big7「陽光城門市」除了整合現烤烘培、K．Seren、「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡、博客來、糖果屋等複合業態，門市設計採用知更鳥蛋藍色系搭配水晶吊燈，打造華麗風格，還有OPEN！家族化身球員的大型公仔，是打卡拍照熱點；高雄新崛江商圈的「崛星門市」為南台灣第一家7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店，結合在地風情，牆面大量使用粉黃色系的冰涼檸檬及粉藍色系的萬里晴空曬衣圖，還有獨家商品販售，一定要去朝聖。

親子同樂類推薦桃園高鐵站附近的7－ELEVEN「祥綸門市」，門市外的大型恐龍模型定時上演聲光秀、恐龍彩繪牆及可愛的恐龍蛋，座位區則有恐龍模型展示櫃，小朋友保證愛翻；台北小巨蛋附近的「台場門市」攜手迪士尼打造台灣限定「米奇與好朋友主題店」，從店門口到天花板、牆壁、地板、桌椅都能看見米奇、米妮的影子，彷彿來到歡樂的迪士尼樂園。

全家便利商店在觀光景點也有不少特色門市，像是「金門大學店」融入當地特色，門口設置風獅爺，並以文青工業風打造座位區，今年開幕的「金門金湖店」以翟山坑道為概念設計背板，店內也充滿濃濃軍事戰地風；位於台中谷關溫泉旁的的「和平新谷關店」，裝潢融入泰雅族圖騰，店員都身穿泰雅族傳統服飾，假日時還會在店外自彈自唱；重新裝潢的「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素；「台中台體大店」則以棒球為主題，門口有巨大版的球棒、棒球手套、棒球等球具造景，內部牆面以棒球排列組合成FamilyMart字樣，是校園特色景點。

萊爾富以觀光景點、機場、校園等3大商圈做為特色門市首選，集結當地人文與風景特色做為設計理念，觀光景點特色門市以「木柵貓空店」與「木柵小貓熊店」最受喜愛，「木柵貓空店」位於纜車貓空站的出口，休憩區設計了貓空纜車主題牆面，還可到門市外的平台俯瞰貓空茶園景色，「木柵小貓熊店」位於木柵動物園的小貓熊區旁，因此以Ｑ版造型的小貓熊為設計主題，規畫露天咖啡座，並販售許多獨賣的小貓熊造型商品。

臨近桃園龍潭小人國樂園的萊爾富「高原店」，是第一間童話風格的特色超商，座位區以「愛麗絲夢遊仙境」為設計主題，彷彿置身奇幻超商樂園，拍照打卡最適合；林口的「童樂店」適合全家大小同遊，有用餐區與兒童學習體驗角，讓大人、小孩都有專屬空間。

萊爾富「林口童樂店」設有用餐區與兒童學習體驗角，讓大人小孩都有專屬空間。圖／萊爾...
萊爾富「林口童樂店」設有用餐區與兒童學習體驗角，讓大人小孩都有專屬空間。圖／萊爾富提供
分享
全家便利商店「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素。圖／全家便利商...
全家便利商店「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素。圖／全家便利商店提供
分享
臨近桃園龍潭小人國樂園的萊爾富「高原店」，座位區以「愛麗絲夢遊仙境」為設計主題。...
臨近桃園龍潭小人國樂園的萊爾富「高原店」，座位區以「愛麗絲夢遊仙境」為設計主題。圖／萊爾富提供
分享
萊爾富「木柵小貓熊店」位於木柵動物園的小貓熊區旁，以Ｑ版造型的小貓熊為設計主題。...
萊爾富「木柵小貓熊店」位於木柵動物園的小貓熊區旁，以Ｑ版造型的小貓熊為設計主題。圖／萊爾富提供
分享
全家便利商店「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素。圖／全家便利商...
全家便利商店「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素。圖／全家便利商店提供
分享
花蓮和平村台泥DAKA園區內的7－ELEVEN「蓮和門市」，外觀採挑高玻璃屋設計...
花蓮和平村台泥DAKA園區內的7－ELEVEN「蓮和門市」，外觀採挑高玻璃屋設計。圖／7－ELEVEN提供
分享
全家便利商店「金門金湖店」以翟山坑道為概念設計背板，充滿濃濃軍事戰地風。圖／全家...
全家便利商店「金門金湖店」以翟山坑道為概念設計背板，充滿濃濃軍事戰地風。圖／全家便利商店提供
分享
日月潭水社綜合商場的7－ELEVEN「水社棧門市」，結合OPEN小將及日月潭櫻花...
日月潭水社綜合商場的7－ELEVEN「水社棧門市」，結合OPEN小將及日月潭櫻花元素設計。圖／7－ELEVEN提供
分享
高雄7－ELEVEN「X－STORE 3星海灣門市」不僅首創智能＋複合經營，外型...
高雄7－ELEVEN「X－STORE 3星海灣門市」不僅首創智能＋複合經營，外型也相當吸睛。圖／7－ELEVEN提供
分享
桃園7－ELEVEN「祥綸門市」外有大型恐龍模型定時上演聲光秀。圖／7－ELEV...
桃園7－ELEVEN「祥綸門市」外有大型恐龍模型定時上演聲光秀。圖／7－ELEVEN提供
分享
全家便利商店「台中台體大店」以棒球為主題，門口有巨大版的球棒、棒球手套、棒球等球...
全家便利商店「台中台體大店」以棒球為主題，門口有巨大版的球棒、棒球手套、棒球等球具造景。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店「金門大學店」門口設有風獅爺陪大家喝咖啡，成為金門新景點。圖／全家便...
全家便利商店「金門大學店」門口設有風獅爺陪大家喝咖啡，成為金門新景點。圖／全家便利商店提供
分享
7－ELEVEN「陽光城門市」為首家進駐台南的Big7，門市設計採用知更鳥蛋藍色...
7－ELEVEN「陽光城門市」為首家進駐台南的Big7，門市設計採用知更鳥蛋藍色系搭配座位區的水晶吊燈，打造華麗風格。圖／7－ELEVEN提供
分享
位於台南LM特區陽光大道上的統一職棒大樓一樓內Big7「陽光城門市」，去年12月...
位於台南LM特區陽光大道上的統一職棒大樓一樓內Big7「陽光城門市」，去年12月底才全新開幕，門口有OPEN！家族化身球員的大型公仔。圖／7－ELEVEN提供
分享
位於台中谷關溫泉旁的全家便利商店「和平新谷關店」，裝潢融入泰雅族圖騰，店員皆身穿...
位於台中谷關溫泉旁的全家便利商店「和平新谷關店」，裝潢融入泰雅族圖騰，店員皆身穿泰雅族傳統服飾。圖／全家便利商店提供
分享
高雄新崛江商圈的7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」聯名店，休憩用餐區充滿超Cu...
高雄新崛江商圈的7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」聯名店，休憩用餐區充滿超Cute的P助與粉紅兔兔，是超夯拍照熱點。圖／7－ELEVEN提供
分享
萊爾富「木柵小貓熊店」設有露天咖啡座。圖／萊爾富提供
萊爾富「木柵小貓熊店」設有露天咖啡座。圖／萊爾富提供
分享
桃園7－ELEVEN「祥綸門市」外有大型恐龍模型定時上演聲光秀。圖／7－ELEV...
桃園7－ELEVEN「祥綸門市」外有大型恐龍模型定時上演聲光秀。圖／7－ELEVEN提供
分享
挑高7米、黑色歐風教堂造型的高雄7－ELEVEN「亞新灣門市」。圖／7－ELEV...
挑高7米、黑色歐風教堂造型的高雄7－ELEVEN「亞新灣門市」。圖／7－ELEVEN提供
分享
高雄新崛江商圈的7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」聯名店，休憩用餐區充滿超Cu...
高雄新崛江商圈的7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」聯名店，休憩用餐區充滿超Cute的P助與粉紅兔兔，是超夯拍照熱點。圖／7－ELEVEN提供
分享
台北小巨蛋附近的7－ELEVEN「米奇與好朋友主題店」，彷彿置身歡樂的迪士尼樂園...
台北小巨蛋附近的7－ELEVEN「米奇與好朋友主題店」，彷彿置身歡樂的迪士尼樂園。圖／7－ELEVEN提供
分享

貓熊恐龍

延伸閱讀

立委愛棒球 催生高中棒球隊、改善設施

棒球／大叔燃燒棒球魂 合體校園小鮮肉

棒球／大專校友聯盟 串起學長學弟棒球情

日本「超．大恐龍」 重磅登台

金黃花海「貓空魯冰花」盛開啦！ 一旁還有櫻花...

超．大恐龍展 來趟台北「親」旅行

相關新聞

貓奴速速接駕 7-ELEVEN公益募款愛心大使「黃阿瑪」快閃活動

2020-01-27 10:00

紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

2020-01-26 16:15

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01

新年新目標！入手高級運動表 打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38

初三初四到故宮走春 有機會拿篆書春聯

2020-01-24 14:16

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

2020-01-24 14:03

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

7-ELEVEN公益募款攜手中華聖母 關注老老照顧問題

2020-01-24 10:00

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

2020-01-23 13:57

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

2020-01-22 18:37

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

2020-01-22 15:03
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-26 20:40

入冬以來有感寒流報到！冷到開工後 下探9度

2020-01-26 20:57

網亂傳黃安曾到武漢還回新竹看病 醫院澄清：查無此人

2020-01-26 12:02

大陸冷氣團南下 初三北台灣低溫探12度

2020-01-26 17:00

初二春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

2020-01-26 22:21

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

2020-01-27 08:00

華航取消大陸來回航班 3月31日前可申請退票、改票

2020-01-26 20:53

明天初三國道雙向車多！15雷區路段恐最塞

2020-01-26 21:17

鄭明典：冷空氣前緣已經到了 接著會愈來愈冷

2020-01-27 08:19

1張圖掌握春節最後假期、返工天氣

2020-01-26 21:05

超旺！2000元刮刮樂連5張中獎 第六張刮中百萬

2020-01-27 08:48

私房走春景點「台版牛奶湖」武界壩 看山看水看古蹟

2020-01-26 16:30

汽柴油27日起各降3角 春節油價續降

2020-01-26 12:47

初二凌晨車流多2.7倍 下午換這5路段開始塞

2020-01-26 12:53

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類」

2020-01-27 09:01

每日星座運勢／獅子多讚美身邊的人 財運見好就收

2020-01-27 00:00

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

流感高峰來臨 近4月累計43例死亡

2020-01-26 22:37

年後轉職...勞動部職前訓練結合市場需求 還供住宿

2020-01-26 19:13

冷空氣持續增強...降雨今趨緩 後天下探9度

2020-01-26 22:40

國1、國3南下10時起「紫爆」 預估下午換北上壅塞

2020-01-27 10:35

春節油價續降 國內汽柴油價格明起各調降0.3元

2020-01-26 12:09

出遊車潮漸湧現 國3南下部分路段「紅爆」

2020-01-27 09:34

春節雙向車流最大的一天 國道15地雷路段今恐最塞

2020-01-26 22:44

彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49

大年初二！公路總局：蘇花改車潮比昨天少 交通順暢

2020-01-26 16:21

高公局預測：春節國道交通量今天最高 避開車陣看這裡

2020-01-27 08:26

年節前後若被資遣 符合這些條件可領失業給付

2020-01-26 21:49

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

國5北返開始塞車 宜蘭到頭城車速不到20km

2020-01-26 15:23

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

2020-01-27 10:33

今全台空品良好「綠油油」 中南部明起注意汙染物累積

2020-01-27 08:38

氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34

兒科急診難度高醫糾多 醫師嘆：我不是神

2020-01-27 09:36

1蚊要你命！ 瘧疾疫區出遊 先做功課

2020-01-27 05:09

合歡山、雪山白天水氣不足 但入夜可望明顯降雪

2020-01-27 09:12

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

當送子娘娘遭疑販嬰 吳昌騰守護急重症病童20年

2020-01-27 09:37

勤洗手、逛甲板 郵輪假期不變調

2020-01-27 05:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top