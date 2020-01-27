走春值得一逛！全台「超商特色門市」好買又好拍

超商不僅是日常生活的好朋友，更是走春出遊的好所在，除了吃的、喝的、用的都能買，全台各地還有不少裝潢設計別出心裁的特色門市，採購、休憩的同時還能一秒變網美，讓你拍好拍滿。

全台門市數量最多的7－ELEVEN，春節出遊不可錯過的特色門市有景點觀光、網美打卡、親子同樂等3大類型，景點觀光類包括蘇花改通車新景點、位於花蓮和平村台泥DAKA園區內的「蓮和門市」，挑高玻璃屋外觀，結合K．Seren、糖果屋、烘培、博客來等業態，是花蓮首家複合店，也是全台唯一在水泥工廠內的7－ELEVEN；觀光局預測春節最易壅塞熱門景點之一的日月潭，有位於水社綜合商場的「水社棧門市」，店型設計結合在地櫻花元素與OPEN！家族，商場內還有全台首家OPEN小將授權的自行車出租店。

網美打卡類首推高雄7－ELEVEN「X－STORE 3星海灣門市」，是全台首創「智能＋複合」的未來超商，外觀造型超吸睛，鄰近還有黑色歐風教堂造型的「亞新灣門市」；首家進駐台南的Big7「陽光城門市」除了整合現烤烘培、K．Seren、「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡、博客來、糖果屋等複合業態，門市設計採用知更鳥蛋藍色系搭配水晶吊燈，打造華麗風格，還有OPEN！家族化身球員的大型公仔，是打卡拍照熱點；高雄新崛江商圈的「崛星門市」為南台灣第一家7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店，結合在地風情，牆面大量使用粉黃色系的冰涼檸檬及粉藍色系的萬里晴空曬衣圖，還有獨家商品販售，一定要去朝聖。

親子同樂類推薦桃園高鐵站附近的7－ELEVEN「祥綸門市」，門市外的大型恐龍模型定時上演聲光秀、恐龍彩繪牆及可愛的恐龍蛋，座位區則有恐龍模型展示櫃，小朋友保證愛翻；台北小巨蛋附近的「台場門市」攜手迪士尼打造台灣限定「米奇與好朋友主題店」，從店門口到天花板、牆壁、地板、桌椅都能看見米奇、米妮的影子，彷彿來到歡樂的迪士尼樂園。

全家便利商店在觀光景點也有不少特色門市，像是「金門大學店」融入當地特色，門口設置風獅爺，並以文青工業風打造座位區，今年開幕的「金門金湖店」以翟山坑道為概念設計背板，店內也充滿濃濃軍事戰地風；位於台中谷關溫泉旁的的「和平新谷關店」，裝潢融入泰雅族圖騰，店員都身穿泰雅族傳統服飾，假日時還會在店外自彈自唱；重新裝潢的「三義休息站店」以在地三義木雕融合客家文化的花布元素；「台中台體大店」則以棒球為主題，門口有巨大版的球棒、棒球手套、棒球等球具造景，內部牆面以棒球排列組合成FamilyMart字樣，是校園特色景點。

萊爾富以觀光景點、機場、校園等3大商圈做為特色門市首選，集結當地人文與風景特色做為設計理念，觀光景點特色門市以「木柵貓空店」與「木柵小貓熊店」最受喜愛，「木柵貓空店」位於纜車貓空站的出口，休憩區設計了貓空纜車主題牆面，還可到門市外的平台俯瞰貓空茶園景色，「木柵小貓熊店」位於木柵動物園的小貓熊區旁，因此以Ｑ版造型的小貓熊為設計主題，規畫露天咖啡座，並販售許多獨賣的小貓熊造型商品。