有家人在的地方就是「家」 亞太家庭過節旅遊成主流

新年假期旅行已成趨勢，根據全球領先多元旅宿平台Airbnb數據發現，超過8成(85%)的亞太地區旅客選擇在農曆新年時與家人旅行、更有超過7成(74%)的亞太地區旅客選擇海外旅遊，顯見「回家團圓」的傳統習慣已被打破，越來越多的旅客重新定義了「家」的涵義，只要有家人在的地方就是「家」，團圓已然跨越國界，不再被侷限在一個有形的地理位置。

Airbnb數據也顯示，亞太地區旅客在農曆新年期間的旅行時間更長，旅行天數比全年平均長了近3倍(280%)。其中，以新加坡人的旅行時間最長，平均房源預定長達10天，香港人平均8晚的預定期間則緊追在後，台灣以5晚排名第三，略多於馬來西亞和泰國的4天旅程。

即使在旅遊度假，亞洲人仍然不忘為家人規劃「吃好」過新年的行程，用美食佳餚來「開運」。「餐飲美食」是新年期間最受家庭旅遊歡迎的Airbnb 達人體驗(Airbnb Experience)類型，其次是藝術、大自然、歷史和運動，透過Airbnb平台上獲得各式各樣的達人體驗行程，與家人一起創造新年假期中獨一無二的難忘旅遊體驗。

在台灣，也有越來越多的旅客在農曆新年期間，規劃和家人一起旅遊的行程，也會特別拉長旅行的時間，平均天數為5天，比一整年的平均出遊天數多了9成(92%)，旅行花費更高於平時旅行逾6成。