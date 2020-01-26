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有家人在的地方就是「家」 亞太家庭過節旅遊成主流

2020-01-26 21:21聯合報 記者鄒秀明／即時報導

新年假期旅行已成趨勢，根據全球領先多元旅宿平台Airbnb數據發現，超過8成(85%)的亞太地區旅客選擇在農曆新年時與家人旅行、更有超過7成(74%)的亞太地區旅客選擇海外旅遊，顯見「回家團圓」的傳統習慣已被打破，越來越多的旅客重新定義了「家」的涵義，只要有家人在的地方就是「家」，團圓已然跨越國界，不再被侷限在一個有形的地理位置。

Airbnb數據也顯示，亞太地區旅客在農曆新年期間的旅行時間更長，旅行天數比全年平均長了近3倍(280%)。其中，以新加坡人的旅行時間最長，平均房源預定長達10天，香港人平均8晚的預定期間則緊追在後，台灣以5晚排名第三，略多於馬來西亞和泰國的4天旅程。

即使在旅遊度假，亞洲人仍然不忘為家人規劃「吃好」過新年的行程，用美食佳餚來「開運」。「餐飲美食」是新年期間最受家庭旅遊歡迎的Airbnb 達人體驗(Airbnb Experience)類型，其次是藝術、大自然、歷史和運動，透過Airbnb平台上獲得各式各樣的達人體驗行程，與家人一起創造新年假期中獨一無二的難忘旅遊體驗。

在台灣，也有越來越多的旅客在農曆新年期間，規劃和家人一起旅遊的行程，也會特別拉長旅行的時間，平均天數為5天，比一整年的平均出遊天數多了9成(92%)，旅行花費更高於平時旅行逾6成。

數據顯示，台灣家庭在農曆新年時，喜歡探索台灣的其他城市或是鄰近的亞洲城市旅行，最熱門的家庭旅遊地點是台北，其次是首爾、台南、大阪及台中。台灣旅客最喜歡的Airbnb 達人體驗是「大自然」，其他依序是餐飲美食、藝術、歷史及運動。

印尼峇里島的無敵海景私人泳池別墅。圖/Airbnb提供
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台灣花蓮具台灣特色老宅，讓人沉浸在台灣的懷舊時光。圖/Airbnb提供
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