紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

大年初二不論是回娘家或外出走春，象徵鴻運當頭的紅色系妝容絕對是開運又討喜的首選，如果覺得平常用不到或怕太高調不敢用，不妨選擇高CP值的開架彩妝，就算只有過年期間派上用場也不心疼。

●眼妝

有如紅寶石般耀眼的眼妝，不僅新春應景，也有顯白的效果，可以使用金色、紅色或酒紅色做在眼褶或眼尾做重點加強，或是選用淡淡的金色眼影搭配紅色系唇彩；眼線不宜過於犀利，可選擇溫柔感的咖啡或酒紅棕色系，建議將上眼線的線條往下延長，讓眼眸有自然稍微下垂的感覺，更加平易近人，還能避免職場上的閒話和小人。

眉毛會影響整體妝容的風格，千萬不能掉以輕心，將眉型修整乾淨整齊也是開運的小心機。建議可選用色調溫柔的粉咖啡色系眉彩盤，今年非常流行帶有粉紅色的眉毛，可以打造出少女甜美感，也很適合紅調髮色或暖色調皮膚。

巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版，售價790元。圖／巴黎萊雅提供 分享 facebook 運用酒紅色系在眼妝做重點加強，讓眼神更加優雅深邃。圖／巴黎萊雅提供 分享 facebook 有如紅寶石般的耀眼妝容，新春應景又討喜。圖／屈臣氏提供 分享 facebook KATE凱婷同調六色眼彩盤EX－1紅棕色調，售價540元、Tomod’s即日起至2月5日特價459元。圖／Tomod’s提供 分享 facebook CLIO珂莉奧新魅黑防水濃烈眼線液＃05酒紅棕，售價350元。圖／Tomod’s提供 分享 facebook KISSME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏＃02玫瑰棕，售價390元、Tomod’s即日起至2月5日特價289元。圖／Tomod’s提供 分享 facebook

●唇彩

提升好運的紅色系妝容，重點就在於唇彩！紅色系有很多選擇，像是正紅色系可營造強大的女神氣勢，紅偏橘的暖色調不僅討喜、偏黃肌膚也能顯白，西瓜紅色系是韓妞最愛的顏色、時髦又減齡；如果擔心無法駕馭大紅唇，不妨嘗試近年來很夯的低調優雅楓紅色系。

過年出門走跳，唇妝是否持久更重要，可用粉底稍加修飾暗沉唇色之後，先塗第一層唇彩，用面紙輕抿一次，然後再塗上第二層；紅唇因為色調飽和、容易凸顯唇形，上妝時務必仔細檢查唇緣、嘴角是否完美、唇彩有沒有沾到牙齒。

巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版＃312別在意，售價450元。圖／巴黎萊雅提供 分享 facebook REVLON露華濃經典璀璨唇膏－鼠年開運限定版＃051王者之紅，原價240元、屈臣氏即日起至2月5日特價204元。圖／屈臣氏提供 分享 facebook 1028唇迷心竅好色唇膏＃05辣椒甜心，售價320元。圖／1028提供 分享 facebook 1028唇迷心竅好色唇釉＃505辣不釋手，售價350元、Tomod’s即日起至2月5日特價199元。圖／Tomod’s提供 分享 facebook media媚點水灩光唇膏＃OR－01，售價320元、Tomod’s即日起至2月5日特價246元。圖／Tomod’s提供 分享 facebook Za潮色邂逅唇彩＃RD320想愛你（柔霧款），售價350元。圖／Za提供 分享 facebook Too Cool For School美術課金色巨星唇膏，原價600元、屈臣氏即日起至2月5日特價499元。圖／屈臣氏提供 分享 facebook

●頰彩

全臉的重點色彩放在唇部，頰彩不宜太過濃重，以凸顯自然紅潤好氣色為首要，紅色系腮紅只要掌控好用量，用刷子沾取並拍開多餘餘粉，也可選用膏狀、霜狀腮紅用指腹或美妝蛋輕拍暈染，以少量多次的手法，避免下手太重。