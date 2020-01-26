親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

整理包／武漢肺炎疫情警報 陸各地最新狀況＆因應措施一次看

加州發現首例武漢肺炎病例 證實患者曾去武漢

紅火迎新春！紅色系彩妝 拜年討喜又開運

2020-01-26 16:15聯合報 記者陳立儀／即時報導

大年初二不論是回娘家或外出走春，象徵鴻運當頭的紅色系妝容絕對是開運又討喜的首選，如果覺得平常用不到或怕太高調不敢用，不妨選擇高CP值的開架彩妝，就算只有過年期間派上用場也不心疼。

●眼妝

有如紅寶石般耀眼的眼妝，不僅新春應景，也有顯白的效果，可以使用金色、紅色或酒紅色做在眼褶或眼尾做重點加強，或是選用淡淡的金色眼影搭配紅色系唇彩；眼線不宜過於犀利，可選擇溫柔感的咖啡或酒紅棕色系，建議將上眼線的線條往下延長，讓眼眸有自然稍微下垂的感覺，更加平易近人，還能避免職場上的閒話和小人。

眉毛會影響整體妝容的風格，千萬不能掉以輕心，將眉型修整乾淨整齊也是開運的小心機。建議可選用色調溫柔的粉咖啡色系眉彩盤，今年非常流行帶有粉紅色的眉毛，可以打造出少女甜美感，也很適合紅調髮色或暖色調皮膚。

巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版，售價790元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版，售價790元。圖／巴黎萊雅提供
分享
運用酒紅色系在眼妝做重點加強，讓眼神更加優雅深邃。圖／巴黎萊雅提供
運用酒紅色系在眼妝做重點加強，讓眼神更加優雅深邃。圖／巴黎萊雅提供
分享
有如紅寶石般的耀眼妝容，新春應景又討喜。圖／屈臣氏提供
有如紅寶石般的耀眼妝容，新春應景又討喜。圖／屈臣氏提供
分享
KATE凱婷同調六色眼彩盤EX－1紅棕色調，售價540元、Tomod’s即日起至...
KATE凱婷同調六色眼彩盤EX－1紅棕色調，售價540元、Tomod’s即日起至2月5日特價459元。圖／Tomod’s提供
分享
CLIO珂莉奧新魅黑防水濃烈眼線液＃05酒紅棕，售價350元。圖／Tomod’s...
CLIO珂莉奧新魅黑防水濃烈眼線液＃05酒紅棕，售價350元。圖／Tomod’s提供
分享
KISSME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏＃02玫瑰棕，售價390元、Tomod’...
KISSME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏＃02玫瑰棕，售價390元、Tomod’s即日起至2月5日特價289元。圖／Tomod’s提供
分享

●唇彩

提升好運的紅色系妝容，重點就在於唇彩！紅色系有很多選擇，像是正紅色系可營造強大的女神氣勢，紅偏橘的暖色調不僅討喜、偏黃肌膚也能顯白，西瓜紅色系是韓妞最愛的顏色、時髦又減齡；如果擔心無法駕馭大紅唇，不妨嘗試近年來很夯的低調優雅楓紅色系。

過年出門走跳，唇妝是否持久更重要，可用粉底稍加修飾暗沉唇色之後，先塗第一層唇彩，用面紙輕抿一次，然後再塗上第二層；紅唇因為色調飽和、容易凸顯唇形，上妝時務必仔細檢查唇緣、嘴角是否完美、唇彩有沒有沾到牙齒。

巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版＃312別在意，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版＃312別在意，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
分享
REVLON露華濃經典璀璨唇膏－鼠年開運限定版＃051王者之紅，原價240元、屈...
REVLON露華濃經典璀璨唇膏－鼠年開運限定版＃051王者之紅，原價240元、屈臣氏即日起至2月5日特價204元。圖／屈臣氏提供
分享
1028唇迷心竅好色唇膏＃05辣椒甜心，售價320元。圖／1028提供
1028唇迷心竅好色唇膏＃05辣椒甜心，售價320元。圖／1028提供
分享
1028唇迷心竅好色唇釉＃505辣不釋手，售價350元、Tomod’s即日起至2...
1028唇迷心竅好色唇釉＃505辣不釋手，售價350元、Tomod’s即日起至2月5日特價199元。圖／Tomod’s提供
分享
media媚點水灩光唇膏＃OR－01，售價320元、Tomod’s即日起至2月5...
media媚點水灩光唇膏＃OR－01，售價320元、Tomod’s即日起至2月5日特價246元。圖／Tomod’s提供
分享
Za潮色邂逅唇彩＃RD320想愛你（柔霧款），售價350元。圖／Za提供
Za潮色邂逅唇彩＃RD320想愛你（柔霧款），售價350元。圖／Za提供
分享
Too Cool For School美術課金色巨星唇膏，原價600元、屈臣氏即...
Too Cool For School美術課金色巨星唇膏，原價600元、屈臣氏即日起至2月5日特價499元。圖／屈臣氏提供
分享

●頰彩

全臉的重點色彩放在唇部，頰彩不宜太過濃重，以凸顯自然紅潤好氣色為首要，紅色系腮紅只要掌控好用量，用刷子沾取並拍開多餘餘粉，也可選用膏狀、霜狀腮紅用指腹或美妝蛋輕拍暈染，以少量多次的手法，避免下手太重。

顴骨往上至太陽穴的位置是夫妻宮，代表感情生活的寫照，一定要保持飽滿光亮，如果有雜毛要去除乾淨，化妝時可先上一層較白皙明亮的粉底，再刷上淡淡的粉紫色或粉紅色修容餅，為愛情和家庭運勢加分。

MISSHA眼頰彩盤唇膏限定組－辣吻誘惑，原價990元、屈臣氏即日起至2月5日特...
MISSHA眼頰彩盤唇膏限定組－辣吻誘惑，原價990元、屈臣氏即日起至2月5日特價799元。圖／屈臣氏提供
分享
A’PIEU Full Shot Mood異國情調眼頰彩盤，原價850元、屈臣氏...
A’PIEU Full Shot Mood異國情調眼頰彩盤，原價850元、屈臣氏即日起至2月5日特價499元，共有輕裸玫瑰、焦糖奶茶兩款。圖／屈臣氏提供
分享
I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩＃001小豆紅，售價350元。圖／I’M MEM...
I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩＃001小豆紅，售價350元。圖／I’M MEME提供
分享
自然紅潤好氣色的雙頰，增添好人緣。圖／屈臣氏提供
自然紅潤好氣色的雙頰，增添好人緣。圖／屈臣氏提供
分享
A’PIEU Heart On The Cheek甜心腮紅，原價330元、屈臣氏...
A’PIEU Heart On The Cheek甜心腮紅，原價330元、屈臣氏即日起至2月5日特價199元。圖／屈臣氏提供
分享

唇彩開運

延伸閱讀

駐法代表吳志中走春拜年 與巴黎僑團同慶佳節

世報攜手華資企業 首登「時報廣場」大螢幕向全...

武漢封城日記／隔空問診拜年 滿大街的寂寞

平安一整年！新春拜年別踩雷 6個禁忌不要犯

大陸停止拜年成微博熱搜 網民：我爹說沒親情活...

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

相關新聞

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

花卉、緞面、大紅色 穿上開運內衣添喜氣

2020-01-26 16:14

走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31

走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

2020-01-26 14:31

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01

新年新目標！入手高級運動表 打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38

初三初四到故宮走春 有機會拿篆書春聯

2020-01-24 14:16

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

2020-01-24 14:03

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

7-ELEVEN公益募款攜手中華聖母 關注老老照顧問題

2020-01-24 10:00

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

2020-01-23 13:57

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

2020-01-22 18:37

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

2020-01-22 15:03

部落客爭相打卡 來瞧瞧新竹餐點多有創意

2020-01-22 14:57
看更多

熱門文章

春節氣溫直直落 初二是連假雨勢最明顯的一天

2020-01-25 18:44

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-25 20:40

初二壞天氣！基隆、新北大雨 入夜後氣溫剩15度

2020-01-26 08:09

初二全台有雨變冷 收假前天氣專家這樣預測

2020-01-26 09:47

殺破狼周運勢／獅子買彩券中獎率高 雙魚桃花十分旺盛

2020-01-26 00:00

大年初一大樂透頭獎落台東 一人獨得2.43億元

2020-01-25 22:09

初二旅遊回娘家 高公局預估國道16壅塞地雷路段

2020-01-25 19:04

車多又下雨讓回娘家路艱難 中部國道塞車嚴重

2020-01-26 10:19

過年也要存錢 無痛存錢法讓你明年飛出國

2020-01-25 20:27

每日星座運勢／牡羊強烈的佔有慾 會讓愛情損傷

2020-01-26 00:00

網亂傳黃安曾到武漢還回新竹看病 醫院澄清：查無此人

2020-01-26 12:02

花575元買魚菜中千萬 全聯中和開出特別獎

2020-01-25 18:19

哪個星座最適合當科學家？中研院處女座研究員最多

2020-01-25 20:22

初二回娘家 16壅塞地雷路段記得避開

2020-01-26 07:51

影／蘇花改壅塞 反倒是舊台九線相當順暢

2020-01-25 18:39

過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

2020-01-26 08:00

金鼠年大樂透頭獎首落台東 上次頭彩竟沒人領

2020-01-26 11:02

國道南下車流湧現 這路段「紫爆」時速僅12公里

2020-01-26 10:55

回娘家多帶衣物！初二日夜溫差5度、全台有雨

2020-01-25 21:02

初二凌晨車流多2.7倍 下午換這5路段開始塞

2020-01-26 12:53

出去玩就能改運？12星座鼠年身心開運秘笈趕快看

2020-01-26 10:00

國道16路段壅塞 雨勢初二最明顯

2020-01-25 22:43

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

蘇花改大年初一車潮爆大量 明後天車流可能會更多

2020-01-25 19:39

國研院開發感測器 遠端遙測離岸風機健康狀態

2020-01-25 22:01

行天宮與龍山寺偏殿籤詩系出同源 民俗專家：心誠則靈

2020-01-25 18:41

2020開運顏色、食物一次看 讓你好運一整年

2020-01-26 09:31

行天宮擲筊「祭元辰」、「祭星補運」 點另類光明燈

2020-01-25 18:42

網瘋傳刮刮樂3、6、9較易中獎？台彩：採隨機分布

2020-01-25 19:05

大陸冷氣團南下 初三北台灣低溫探12度

2020-01-26 17:00

汽柴油27日起各降3角 春節油價續降

2020-01-26 12:47

春節油價續降 國內汽柴油價格明起各調降0.3元

2020-01-26 12:09

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

新春增旺財氣就靠這「4大絕招！」千萬不要錯過了

2020-01-26 08:30

開春祈福點光明燈 行天宮免費龍山寺一盞數萬元

2020-01-26 01:42

大樂透、今彩539、雙贏彩 中獎號碼看這裡

2020-01-25 21:08

學術讀物放便利商店 大學出版社書展2月4日開幕

2020-01-25 20:37

春節必備花材這樣挑 銀柳要鮮紅又飽滿

2020-01-25 17:50

醫生提醒：初二 小心回娘家症候群！

2020-01-26 01:15

精選「台」味景點 移工春節好去處

2020-01-25 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top