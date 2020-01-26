勿追求口感忽略生食的風險 政院推安全烹調5原則

適逢過年期間，行政院食品安全辦公室今推出烹調食品遵守「五要」原則，其中特別提醒海鮮及肉類產品應徹底加熱，不食用未煮熟的禽畜水產品，特別是貝類水產品應徹底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食的風險，食品內部溫度超過70℃，微生物才容易被消滅。

食安辦表示，為維護年菜料理食材及春節應景食品安全，政府在邊境港口、機場加強查驗輸入產品，也對年節食品製造端、販售端及餐飲端進行相關稽查作業，也呼籲國人購買年節產品時多看、多比較，優先選擇國產品及信譽良好的商家，牢記選購原則，希望大家享受美食也兼顧運動，一起健康過好年。

從採買到烹調食安辦都給出建議，包含購買應確認食材包裝完整、標示正確性，選擇信譽良好的店家，購買密封包裝完整的乾貨食品，不購買來路不明、散發出異味或外觀異常（例如：外觀破損、內容物外漏等）產品；選購包裝食品時，注意產品要有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話、原產地及營養標示等資訊；並確認產品是否在標示的有效期限內，並注意有效日期是否有塗改痕跡。

烹調部分，食安辦提出「五要」原則，包含要洗手、食材要新鮮、生熟食要分開，避免交叉污染，以及海鮮及肉類產品應徹底加熱，不食用未煮熟的禽畜水產品，特別是貝類水產品應徹底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食的風險，食品內部溫度超過70℃，微生物才容易被消滅。