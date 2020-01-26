走春就是要拍美照 百貨打卡點可愛「鼠」了

走春出遊逛百貨，一站滿足吃喝玩樂需求，而百貨春節期間推出的話題展覽與主題裝置，同樣瞄準民眾喜愛拍照打可的特性，推出一系列可愛「鼠」了的應景裝置，迎接「鼠年」來到。

● 米奇米妮變裝來拜年「鼠於你期間限定店」

紅遍全球的米奇米妮，可以說是鼠年最佳代表。迪士尼「鼠於你期間限定店」在新光三越台中中港店即日起到2月10日推出。現場有濃濃過年氛圍的店面設計，大門有米奇米妮拱手迎接場景，全店採大紅色喜氣設計，結合舞龍舞獅、金色飛龍及紅色燈籠祈願區等新年元素，米奇米妮舞龍舞獅齊聚賀新年的場景，以及巨型米奇米妮拜年等4個拍照打卡區可愛登場，讓你現場直接拍出應景賀歲照。

米奇米妮快閃店還有換裝推出新年版造型的米奇米妮娃娃、每隻599元；米奇米妮款限定新春福袋價999元。來店單筆消費滿999元，即獲得米奇款新春紅包袋組；單筆消費滿2,020元，即可抽紅包一個。

● 巨型粉紅兔兔與P助迎接「卡娜赫拉鼠於妳」

高雄大魯閣草衙道即日起至至3月2日在大道東1樓戶外水驛廣場推出「卡娜赫拉鼠於妳」期間限定店，有三米高的P助與五米高的粉紅兔兔裝置在店外迎接粉絲。現場還有推出百款卡娜赫拉的小動物變身超萌鼠年系列限定商品，以及三大超巨型打卡點、金元寶巨型粉紅兔兔卡哇伊扭蛋等必拍、必玩裝置。

快閃店推出限量超巨型20吋卡娜赫拉的小動物大玩偶；冬天暖腳的卡娜赫拉小動物造型暖腳拖；超萌卡娜赫拉的小動物大臉系列化妝包，以及鼠年萬用側背包等超可愛周邊，讓粉絲們收藏。

● 新光三越「樂不思鼠－洪易鼠年空間藝術展」

每年春節都會結合藝術家打造生肖主題裝置的新光三越，今年特別邀請台灣當代雕塑藝術家洪易，推出「樂不思鼠－洪易鼠年空間藝術展」，以象徵鼠年的鼠來寶，賦有招來財富之意的錢鼠、有代代相傳諧音意涵的袋鼠、象徵送福氣的松鼠等共21件彩繪雕塑作品，即日起至3月2日在於新光三越台北信義新天地、台中中港店及台南新天地共同展出。