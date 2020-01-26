走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

過新年不免俗的還是要到處走春，拜訪親友，不管是到各大知名景點、還是尋訪美食，都會自拍美照上傳社群軟體，這時墨鏡就是不可或缺的造型幫手，不僅能遮掩前一日的熬夜黑眼圈，還能創造強大氣場。

若想在親友間打破尷尬開啟話題，那麼戴上一副浪琴表（Longines）今年首度推出的太陽眼鏡，或許是一個不錯的嘗試。籌備多時，浪琴表找來知名的義大利眼鏡製造商，以旗下招牌表款為靈感，打造出三個子系列來呼應經典（Classic）、運動（Sport）和傳統（Heritage）的品牌精神。浪琴表注入製表的工益精神，重新演繹經典的太陽眼鏡框型，替男、女消費者打造多達20幾個款式，並有著各自專屬的設計。像是歷久不衰的飛行員鏡框，男款就採用了玳瑁色樹脂結合金屬框型，細膩的表現出紳士質感；而女款則刻意在原有的框型添加斜角，讓整體造型俐落又不失個性。