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走春也要有強大氣場 新年墨鏡這樣挑

2020-01-26 14:31聯合報 記者曾智緯／即時報導

過新年不免俗的還是要到處走春，拜訪親友，不管是到各大知名景點、還是尋訪美食，都會自拍美照上傳社群軟體，這時墨鏡就是不可或缺的造型幫手，不僅能遮掩前一日的熬夜黑眼圈，還能創造強大氣場。

若想在親友間打破尷尬開啟話題，那麼戴上一副浪琴表（Longines）今年首度推出的太陽眼鏡，或許是一個不錯的嘗試。籌備多時，浪琴表找來知名的義大利眼鏡製造商，以旗下招牌表款為靈感，打造出三個子系列來呼應經典（Classic）、運動（Sport）和傳統（Heritage）的品牌精神。浪琴表注入製表的工益精神，重新演繹經典的太陽眼鏡框型，替男、女消費者打造多達20幾個款式，並有著各自專屬的設計。像是歷久不衰的飛行員鏡框，男款就採用了玳瑁色樹脂結合金屬框型，細膩的表現出紳士質感；而女款則刻意在原有的框型添加斜角，讓整體造型俐落又不失個性。

另外，寶格麗（BVLGARI）今年春夏推出全新的B.zero1與Serpenti系列眼鏡，融入科幻元素及珠寶靈感，以高辨識度的前衛精神及顛覆想像的設計隆重登場。強烈的建築風格以及華麗的未來主義感為B.zero1 眼鏡系列帶來全新的特色，像是回歸九〇年代風格的 B.zero1 「B.retrovibe」，稜角造型與貓眼鏡架飾以金屬裝飾，令人想起經典B.zero1戒指的輪廓。鏡片上的線條圖案更取材自B.zero1的螺旋結構，鏡腳則以流暢銳利的鏤空線條呈現。Serpenti系列的「back-to-scale」則走出自我風格，首度將復古Serpenti珠寶的彩色琺瑯鱗片點綴在太陽眼鏡上，像魅惑的靈蛇一般令人著迷。

浪琴表男款太陽眼鏡16,100元。圖／Longines提供
浪琴表男款太陽眼鏡16,100元。圖／Longines提供
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浪琴表女款太陽眼鏡16,900元。圖／Longines提供
浪琴表女款太陽眼鏡16,900元。圖／Longines提供
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寶格麗Serpenti Back-to-scale窄框矩形醋酸纖維框太陽眼鏡，價...
寶格麗Serpenti Back-to-scale窄框矩形醋酸纖維框太陽眼鏡，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1 B.retrovibe半框稜角橢圓形太陽眼鏡15,500元...
寶格麗B.zero1 B.retrovibe半框稜角橢圓形太陽眼鏡15,500元。圖／BVLGARI提供
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珠寶義大利

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