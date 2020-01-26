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4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56聯合報 記者張芳瑜／即時報導

新年到，親朋好友歡聚少不了美食相伴！今年各大速食業者包括麥當勞、肯德基摩斯漢堡皆推出年節限定口味，讓消費者除了吃年菜，也能有更多美食可選擇。

麥當勞即日起至2/25推出「金迎招財薯來堡(牛/鷄)」，特選肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，是消費者每年最期待的新春限定餐點，還有搭配大塊厚實肉排及慢火熬煮黑胡椒醬的「金迎招財福堡(牛/鷄)」，讓單純喜愛肉排的消費者大飽口福。期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份(數量有限，送完為止)。

摩斯漢堡則推出兩款超澎湃漢堡「海宴雙雙蝦珍珠堡」、「桔香雙雙蝦堡」，大口咬下即能享受四隻肥美的白蝦。「海宴雙雙蝦珍珠堡」，以四隻完整的白蝦夾入熱呼呼的藜麥米中，放上新鮮蔬菜拌炒散發甜味的洋蔥片點綴，淋上特製的乾燒醬汁，香氣撲鼻；「桔香雙雙蝦堡」以特製桔香塔塔醬添加遵循古法製造的客家桔子醬以及金桔汁，酸中帶甜濃而不膩，帶出白蝦鮮甜，再放上厚實蕃茄與新鮮青生菜，美味與飽足感兼具。

肯德基即日起至2/24推出節令限定「金沙富貴脆雞」新品，以爆香鹹蛋的金沙醬包裹金黃酥脆的咔啦脆雞，創造「金黃」喜氣外觀，再撒上帕馬森乾酪絲增添層次風味，台式經典手路菜烹調方式與美式炸雞的完美結合，成為年節圍爐最熱話題與新春開運食物代表。2/24前，凡購買金沙富貴脆雞系列套餐或肯德基多人餐內含或加點百事或七喜，即可獲得限量的新春紅包袋，登錄發票還有機會抽中Nintendo Switch（紅藍Joy-con）主機+《健身環大冒險》遊戲、發財金6,000元等多項好禮。

肯德基「金沙富貴歡聚餐」售價598元。圖／肯德基提供
肯德基「金沙富貴歡聚餐」售價598元。圖／肯德基提供
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摩斯漢堡「海宴雙雙蝦珍珠堡」售價109元。記者張芳瑜／攝影
摩斯漢堡「海宴雙雙蝦珍珠堡」售價109元。記者張芳瑜／攝影
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台灣麥當勞新春限定「金迎招財薯來堡」單點84元，經典套餐139元。圖／麥當勞提供
台灣麥當勞新春限定「金迎招財薯來堡」單點84元，經典套餐139元。圖／麥當勞提供
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摩斯漢堡肯德基

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