年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

新年到，親朋好友歡聚少不了美食相伴！今年各大速食業者包括麥當勞、肯德基、摩斯漢堡皆推出年節限定口味，讓消費者除了吃年菜，也能有更多美食可選擇。

麥當勞即日起至2/25推出「金迎招財薯來堡(牛/鷄)」，特選肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，是消費者每年最期待的新春限定餐點，還有搭配大塊厚實肉排及慢火熬煮黑胡椒醬的「金迎招財福堡(牛/鷄)」，讓單純喜愛肉排的消費者大飽口福。期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份(數量有限，送完為止)。

摩斯漢堡則推出兩款超澎湃漢堡「海宴雙雙蝦珍珠堡」、「桔香雙雙蝦堡」，大口咬下即能享受四隻肥美的白蝦。「海宴雙雙蝦珍珠堡」，以四隻完整的白蝦夾入熱呼呼的藜麥米中，放上新鮮蔬菜拌炒散發甜味的洋蔥片點綴，淋上特製的乾燒醬汁，香氣撲鼻；「桔香雙雙蝦堡」以特製桔香塔塔醬添加遵循古法製造的客家桔子醬以及金桔汁，酸中帶甜濃而不膩，帶出白蝦鮮甜，再放上厚實蕃茄與新鮮青生菜，美味與飽足感兼具。