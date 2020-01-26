親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

塞車不怕！音樂串流平台新年歌單陪你HIGH

2020-01-26 12:56聯合報 記者黃筱晴／即時報導

初二回娘家，最怕遇到走到哪塞到哪，卡在路途中只要點開音樂串流服務，就能舒緩心情、用音樂帶來熱鬧氛圍。

今年Apple Music的音樂賀歲活動號召全球各地華人歌手，包括周興哲、楊紫瓊、ØZI、周湯豪、Jax Jones、ZHU等多位華語樂壇之星和世界各地的華裔藝人，分享他們獨家策劃的新年專屬歌單。另外，Apple Music也集結了過年沒聽到好像渾身不對勁的傳統農曆新年代表歌曲，還有「華語樂壇好歌盤點」、「華語樂壇潛力之聲」，帶大家重溫去年、迎接新年音樂新勢力。還沒加入的也別錯過新用戶三個月免費試用。

KKBOX則貼心針對開車族、在旅行路途中的用戶準備了「在路上」的曲風情境分類，不管是剛上路想要旋律輕快的歌曲，還是長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌都可以任選。根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「聽著舒服旋律，擁抱自然吧！」及「兜風必備輕電音精選」，過年返鄉路上點下去準沒錯。

Spotify則趁農曆年前送上驚喜新內容「Disney Hub」，在專為迪士尼打造的 Disney Hub中，包含了各種主題歌單、電影配樂和Podcasts，讓不同年齡的迪士尼粉絲都能好好享受。Spotify台灣用戶們只要在Spotify搜尋「Disney」即可找到Disney Hub，從位居榜首的漫威電影配樂到迪士尼經典完整原聲帶配樂，所有音樂都可以在這精心設計過的中心找到。Spotify也特別製作了台灣在地的迪士尼歌單，內容包含華語歌手所唱的歌曲版本，像是碧昂絲和張學友合唱的〈Can You Feel The Love Tonight〉和林芯儀的〈放開手〉等。

KKBOX指出，「音樂」被網路調查評選為前五大塞車時不可或缺的必備好物之一。圖／...
KKBOX指出，「音樂」被網路調查評選為前五大塞車時不可或缺的必備好物之一。圖／KKBOX提供
分享
近幾年車上智慧車機裝置逐漸興起，KKBOX不僅支援Apple CarPlay與A...
近幾年車上智慧車機裝置逐漸興起，KKBOX不僅支援Apple CarPlay與Android Auto雙平台，也為Android版本用戶推出「車用模式」。圖／KKBOX提供
分享
Disney Hub新上線，Spotify特別製作了農曆新年的迪士尼播放清單封面...
Disney Hub新上線，Spotify特別製作了農曆新年的迪士尼播放清單封面。圖／Spotify提供
分享
Spotify台灣用戶們只要在Spotify搜尋「Disney」即可找到Disn...
Spotify台灣用戶們只要在Spotify搜尋「Disney」即可找到Disney Hub，內含各種主題歌單、電影配樂和Podcasts。圖／Spotify提供
分享
今年Apple Music的音樂賀歲活動號召全球各地華人歌手，分享他們獨家策劃的...
今年Apple Music的音樂賀歲活動號召全球各地華人歌手，分享他們獨家策劃的新年專屬歌單。記者黃筱晴／攝影
分享

華語迪士尼

延伸閱讀

Amazon Music付費用戶人數超過55...

方志友爆哭凹買迪士尼米老鼠周邊 老公傻眼放行

鼠年出遊好選擇！蔡瑞雪開心遊迪士尼 滿足公主...

迪士尼揮別輝煌一年 票房寫新猷挑戰艱鉅

與迪士尼音樂同樂！Disney Hub服務正...

星宇航空23日首航 將KKBOX和YouTu...

相關新聞

年菜吃膩換口味 春節限定款速食大口吃

2020-01-26 12:56

悠遊江南水鄉 體驗隱士生活

2020-01-25 22:48

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

2020-01-25 13:27

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26

圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17

連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01

新年新目標！入手高級運動表 打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38

初三初四到故宮走春 有機會拿篆書春聯

2020-01-24 14:16

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

2020-01-24 14:03

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

7-ELEVEN公益募款攜手中華聖母 關注老老照顧問題

2020-01-24 10:00

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

2020-01-23 13:57

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

2020-01-22 18:37

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

2020-01-22 15:03

部落客爭相打卡 來瞧瞧新竹餐點多有創意

2020-01-22 14:57

拜年「食」在有禮 盤點特色禮盒

2020-01-22 14:06

俏皮又有年味 「鼠」你最時尚

2020-01-22 14:01

邂逅「愛的迫降」！YSL愛心蛇爬上金管唇膏，2020限定

2020-01-22 13:20
看更多

熱門文章

春節氣溫直直落 初二是連假雨勢最明顯的一天

2020-01-25 18:44

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-25 20:40

金孫吵要有車子刮刮樂 新竹阿公聽孫話刮出100萬大獎

2020-01-25 15:27

彭啟明：初二起降溫 初六上班日北部恐下探7度

2020-01-25 17:07

春節刮刮樂要怎麼中？ 專家曝這兩點提升中獎機率

2020-01-25 16:30

初二壞天氣！基隆、新北大雨 入夜後氣溫剩15度

2020-01-26 08:09

殺破狼周運勢／獅子買彩券中獎率高 雙魚桃花十分旺盛

2020-01-26 00:00

大年初一大樂透頭獎落台東 一人獨得2.43億元

2020-01-25 22:09

驚！24公尺超巨大長鬚鯨陳屍沙灘 海巡：只在電視看過

2020-01-25 15:52

全聯福袋2分鐘就搶光！「388萬MASERATI」頭獎開出了

2020-01-25 15:31

初二全台有雨變冷 收假前天氣專家這樣預測

2020-01-26 09:47

初二旅遊回娘家 高公局預估國道16壅塞地雷路段

2020-01-25 19:04

過年也要存錢 無痛存錢法讓你明年飛出國

2020-01-25 20:27

車多又下雨讓回娘家路艱難 中部國道塞車嚴重

2020-01-26 10:19

每日星座運勢／牡羊強烈的佔有慾 會讓愛情損傷

2020-01-26 00:00

新人運超強！新光三越、微風「雙B」得主 都是福袋新手

2020-01-25 15:04

花575元買魚菜中千萬 全聯中和開出特別獎

2020-01-25 18:19

哪個星座最適合當科學家？中研院處女座研究員最多

2020-01-25 20:22

初二回娘家 16壅塞地雷路段記得避開

2020-01-26 07:51

過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

2020-01-26 08:00

影／蘇花改壅塞 反倒是舊台九線相當順暢

2020-01-25 18:39

刷個牙就腰痛？物理治療師傳授4個動作 讓你快樂拜鼠年

2020-01-25 16:46

網亂傳黃安曾到武漢還回新竹看病 醫院澄清：查無此人

2020-01-26 12:02

回娘家多帶衣物！初二日夜溫差5度、全台有雨

2020-01-25 21:02

國道南下車流湧現 這路段「紫爆」時速僅12公里

2020-01-26 10:55

金孫要刮「有車的」 阿公刮出100萬

2020-01-25 22:46

國道16路段壅塞 雨勢初二最明顯

2020-01-25 22:43

走春有拜有保佑 ！8間靈廟求發財金 鼠年一路發大財

2020-01-25 14:27

蘇花改大年初一車潮爆大量 明後天車流可能會更多

2020-01-25 19:39

金鼠年大樂透頭獎首落台東 上次頭彩竟沒人領

2020-01-26 11:02

行天宮與龍山寺偏殿籤詩系出同源 民俗專家：心誠則靈

2020-01-25 18:41

行天宮擲筊「祭元辰」、「祭星補運」 點另類光明燈

2020-01-25 18:42

國研院開發感測器 遠端遙測離岸風機健康狀態

2020-01-25 22:01

網瘋傳刮刮樂3、6、9較易中獎？台彩：採隨機分布

2020-01-25 19:05

出去玩就能改運？12星座鼠年身心開運秘笈趕快看

2020-01-26 10:00

彩券行改裝門面「鼠來寶」 客戶大吉利刮出百萬

2020-01-25 16:13

回娘家變成壓力鍋？醫師提醒這些眉角不能忽略

2020-01-25 16:44

2020開運顏色、食物一次看 讓你好運一整年

2020-01-26 09:31

初二凌晨車流多2.7倍 下午換這5路段開始塞

2020-01-26 12:53

春節油價續降 國內汽柴油價格明起各調降0.3元

2020-01-26 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top