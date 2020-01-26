塞車不怕！音樂串流平台新年歌單陪你HIGH

初二回娘家，最怕遇到走到哪塞到哪，卡在路途中只要點開音樂串流服務，就能舒緩心情、用音樂帶來熱鬧氛圍。

今年Apple Music的音樂賀歲活動號召全球各地華人歌手，包括周興哲、楊紫瓊、ØZI、周湯豪、Jax Jones、ZHU等多位華語樂壇之星和世界各地的華裔藝人，分享他們獨家策劃的新年專屬歌單。另外，Apple Music也集結了過年沒聽到好像渾身不對勁的傳統農曆新年代表歌曲，還有「華語樂壇好歌盤點」、「華語樂壇潛力之聲」，帶大家重溫去年、迎接新年音樂新勢力。還沒加入的也別錯過新用戶三個月免費試用。

KKBOX則貼心針對開車族、在旅行路途中的用戶準備了「在路上」的曲風情境分類，不管是剛上路想要旋律輕快的歌曲，還是長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌都可以任選。根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「聽著舒服旋律，擁抱自然吧！」及「兜風必備輕電音精選」，過年返鄉路上點下去準沒錯。