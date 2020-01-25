麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

春節走春訪友、回娘家，少不得要帶點伴手禮，如果禮盒又別具寓意，絕對美意加分。

台南晶英酒店就推出一系列新春禮盒及「開運甜點」，以經典國粹為發想、打造逼真程度百分百的幸運「麻將巧克力禮盒」、寫著招財進寶「金幣櫻桃巧克力蛋糕」及多款喜氣滿溢的年味甜品，超級吸睛。

「過年打麻將」向來是台灣人年節團聚的娛樂活動之一，台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫靈機一動，將傳統文化融入精緻的西式甜品裡，「麻將巧克力禮盒」選用檸檬焦糖甘納許為基底，並搭配苦甜巧克力內餡，層次鮮明、口感清爽，再按照一比一復刻打造成仿真麻將牌，精巧的骰子更是維妙維肖，每顆麻將巧克力皆是純手工製作，象徵手氣「發發發」；另一款鑲嵌著招財進寶書法浮字的「金幣櫻桃巧克力蛋糕」，則以鬆軟的巧克力海綿蛋糕為主體，夾層舖上當季新鮮、酸甜有勁的櫻桃果醬與滑順濃郁的巧克力香媞，金光閃閃的外型相當討喜；春節送禮還包含迎財神專用「招財進寶」堅果巧克力組。

此外，即日起到1月31日，羅倫在外賣中心也推出許多造型別具一格的冷藏甜點，包含圓潤飽滿「金元寶」草莓開心果蛋糕、象徵好運「旺旺來」的糖漬鳳梨香媞、柚香莓果蛋糕「爆竹」，吉利又討喜的香橙慕斯「大橘大利」以及「柿柿如意」糖漬柿子慕斯等招福甜點。