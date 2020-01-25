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麻將、金幣都能吃！走春訪友最吸睛的「開運伴手禮」

2020-01-25 16:00聯合報 記者羅建怡／即時報導

春節走春訪友、回娘家，少不得要帶點伴手禮，如果禮盒又別具寓意，絕對美意加分。

台南晶英酒店就推出一系列新春禮盒及「開運甜點」，以經典國粹為發想、打造逼真程度百分百的幸運「麻將巧克力禮盒」、寫著招財進寶「金幣櫻桃巧克力蛋糕」及多款喜氣滿溢的年味甜品，超級吸睛。

「過年打麻將」向來是台灣人年節團聚的娛樂活動之一，台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫靈機一動，將傳統文化融入精緻的西式甜品裡，「麻將巧克力禮盒」選用檸檬焦糖甘納許為基底，並搭配苦甜巧克力內餡，層次鮮明、口感清爽，再按照一比一復刻打造成仿真麻將牌，精巧的骰子更是維妙維肖，每顆麻將巧克力皆是純手工製作，象徵手氣「發發發」；另一款鑲嵌著招財進寶書法浮字的「金幣櫻桃巧克力蛋糕」，則以鬆軟的巧克力海綿蛋糕為主體，夾層舖上當季新鮮、酸甜有勁的櫻桃果醬與滑順濃郁的巧克力香媞，金光閃閃的外型相當討喜；春節送禮還包含迎財神專用「招財進寶」堅果巧克力組。

此外，即日起到1月31日，羅倫在外賣中心也推出許多造型別具一格的冷藏甜點，包含圓潤飽滿「金元寶」草莓開心果蛋糕、象徵好運「旺旺來」的糖漬鳳梨香媞、柚香莓果蛋糕「爆竹」，吉利又討喜的香橙慕斯「大橘大利」以及「柿柿如意」糖漬柿子慕斯等招福甜點。

台中裕元花園酒店則推出富有日式風味的「小福神」創意造型蛋糕，外型靈感來自於風靡日本的達摩，在日本是家喻戶曉的招財吉祥代表，蛋糕體由兩模六吋蛋糕重複疊放，主廚再以手工削製，選用唐寧皇家伯爵茶葉為基底，以磅蛋糕的紮實口感呈現，夾層分別採甜度適中的70%巧克力甘那許及特選屏東檸檬製成的奶油餡，另在奶油餡中加入新鮮檸檬皮屑，提升香氣及味蕾層次。「小福神」的輪廓部份則用巧克力刻劃，整顆蛋糕需耗時數小時才能完成。即日起至1月27日，預購小福神造型蛋糕，原價1,200元，優惠價990元。

圓潤飽滿「金元寶」草莓開心果蛋糕，3吋售價588元。圖／台南晶英酒店提供
圓潤飽滿「金元寶」草莓開心果蛋糕，3吋售價588元。圖／台南晶英酒店提供
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台南晶英法籍甜點主廚羅倫獨具創意、百分百還原精緻手工「麻將巧克力禮盒」，售價88...
台南晶英法籍甜點主廚羅倫獨具創意、百分百還原精緻手工「麻將巧克力禮盒」，售價888元。圖／台南晶英酒店提供
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「小福神」創意蛋糕需耗時數小時才能完成。圖／台中裕元花園提供
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冷藏甜點櫃推出「爆竹」柚香莓果蛋糕，過年家家戶戶放鞭炮，祝福來年好運到。圖／台南...
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「大橘大利」內餡為香橙慕斯，紅橙橙、吉利又討喜！圖／台南晶英酒店提供
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巧克力麻將

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