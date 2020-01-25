SOGO福袋頭香哥14年都來排 民眾：中獎機會較高

今年過年雖有「武漢肺炎」來攪局，台灣百貨福袋始祖、台北SOGO今年初一至初三推出超過三萬個福袋，今天福袋開賣首日，開店前仍吸引近千人排隊，不少民眾就算戴著口罩也要來排。福袋排隊第一名的「頭香哥」葉先生前一晚就來排隊，他更是14年都到SOGO排福袋，排到連SOGO警衛都認識他；排第二的民眾，更是帶著國小姐弟、一家6人來SOGO度過除夕夜。微風今年福袋大獎推出價值160萬元豪華賓士，限量600袋，昨晚排隊人潮已額滿。

SOGO鼠年福袋開賣前排隊人潮。記者江佩君／攝影 分享 facebook

SOGO初一福袋11點大門一開，許多民眾都衝刺跑上樓，包括忠孝SOGO四樓黃金福袋、家電樓層推出的iPhone 11福袋、一樓美妝福袋都是一開店秒殺的熱門福袋。

SOGO福袋「頭香哥」是34歲上班族葉先生，「頭香哥」說，每年都來SOGO買福袋，今年已是第14年，福袋目標鎖定忠孝SOGO四樓黃金福袋、最大獎價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。葉先生說，之前在SOGO福袋有中過鑽石、珍珠項鍊，SOGO福袋相對中獎機會高，但獲得獎品每年都被媽媽接收，但今年他最後獲得價值28,800元的BERNINI長版鵝絨外套。

排隊第二位的吳小弟一家人共6人昨晚就到SOGO排隊，他說，從5歲開始就跟著媽媽到百貨排福袋，是自己想來，很喜歡排福袋的過程，可以和大家聊天，昨天除夕夜一邊玩寶可夢一邊排隊等百貨開門。

其他排隊消費者說，已在SOGO排了十幾年福袋，因各樓層都有商品福袋，中獎機會較其他百貨高，且今年樓面大獎較以往更多。

忠孝SOGO黃金福袋共100袋，開店沒幾分鐘瞬間秒殺，獲得最大獎價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件是今天七點半就來排隊的陳小姐，她說，每年都有來買福袋，今年第一次排黃金福袋，本來想說有排到就好，完全沒想到自己拿到黃金大獎。