趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

每到農曆年節，穿新衣、配戴新珠寶，不只是除舊佈新，更在精神上象徵告別過去，迎向嶄新的來年。上窄下寬的葫蘆，除了貌似阿拉伯數字的8、有富裕、循環之意涵，此外在家中正確方位掛上葫蘆，也有避邪、風水的指涉。Qeelin的Wulu系列正是以葫蘆入珠寶，18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙的小型戒指，在戒指外打造了一個玫瑰金、鑽石與紅瑪瑙的喜氣葫蘆造型，造型優雅、頗有開運避邪之暗喻。

喜歡玉石？本地高級玉石品牌玉世家JADEGIA則有一付蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜耳環，透過蛋面的紅翡與冰種白翡，以形體呈現宛如雪花但又溫暖的意象，在耳畔搖曳生姿。伯爵PIAGET的Possession手鐲，則有著別出心裁的「轉動」設計。18K玫瑰金鑲鑽手鐲兩側鑲嵌以碧綠的孔雀石，據傳孔雀石並有保持心情愉悅的功效，加上隨時動手「轉一轉」，轉出好磁場和好心情。