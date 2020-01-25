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除夕夜謊言：武漢肺炎前線醫療近崩潰，封城令下的五千萬人

趨吉避凶 開運珠寶也可以很美型

2020-01-25 11:26聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

每到農曆年節，穿新衣、配戴新珠寶，不只是除舊佈新，更在精神上象徵告別過去，迎向嶄新的來年。上窄下寬的葫蘆，除了貌似阿拉伯數字的8、有富裕、循環之意涵，此外在家中正確方位掛上葫蘆，也有避邪、風水的指涉。Qeelin的Wulu系列正是以葫蘆入珠寶，18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙的小型戒指，在戒指外打造了一個玫瑰金、鑽石與紅瑪瑙的喜氣葫蘆造型，造型優雅、頗有開運避邪之暗喻。

喜歡玉石？本地高級玉石品牌玉世家JADEGIA則有一付蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜耳環，透過蛋面的紅翡與冰種白翡，以形體呈現宛如雪花但又溫暖的意象，在耳畔搖曳生姿。伯爵PIAGET的Possession手鐲，則有著別出心裁的「轉動」設計。18K玫瑰金鑲鑽手鐲兩側鑲嵌以碧綠的孔雀石，據傳孔雀石並有保持心情愉悅的功效，加上隨時動手「轉一轉」，轉出好磁場和好心情。

然而開運倒也不全與紅色關聯，梵克雅寶Van Cleef & Arpels的Lucky Animals Squirrel胸針，則在胸前打造出一「只」討喜的松鼠。虎眼石的色變紋理宛如澎鬆的松鼠尾巴，加上2020又是金鼠年，且別上一只幸運金鼠、好運連年！

Qeelin，Wulu系列18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙小型戒指，價格店洽。圖╱提供。
Qeelin，Wulu系列18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙小型戒指，價格店洽。圖╱提供。
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JADEGIA，蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜耳環，78,000元。圖╱玉世家提供。
JADEGIA，蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜耳環，78,000元。圖╱玉世家提供。
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Van Cleef & Arpels，Lucky Animals Squirre...
Van Cleef & Arpels，Lucky Animals Squirrel胸針，玫瑰金、紅玉髓、虎眼石、縞瑪瑙，20萬3,000元。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
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PIAGET，Possession玫瑰金孔雀石手鐲，72顆圓形明亮式切割鑽石、2...
PIAGET，Possession玫瑰金孔雀石手鐲，72顆圓形明亮式切割鑽石、2顆蛋面切割孔雀石，52萬5,000元。圖╱提供。
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開運珠寶品牌

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