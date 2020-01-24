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圖坦卡門特展來台 震撼高校學生

2020-01-24 23:17聯合報 記者陳文娜／台北報導

「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」。 圖／科學月刊提供
「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」。 圖／科學月刊提供
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「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」與科學月刊課程合作，邀請包含北一女、中山女中、成功高中、師大附中等四校學生前來觀展，其中北一女學生吳儀妮更直呼：「看展覽，跟僅從課本上看到的圖片文字感受非常不同，課本上是十幾公分的圖片，但現場卻能看到立體的、活生活現在你眼前，直接被色彩衝擊，非常寫實，看了之後更有印象。」

當天旅遊說書人、作家謝哲青也一同共襄盛舉，他表示：「這次的特展非常難得，包含把陵墓和相關位置完整呈現外，並分解黃金棺跟棺槨，而圖坦卡門的發現也得以讓學者確認古埃及的史實。」而今年謝哲青甫出的新書「穿越撒哈拉：流浪，走向風沙未竟之地」也恰巧以荒漠旅行為背景，喚醒他對於沙漠古城的記憶。

本次展覽由聯合數位文創主辦，與埃及官方政府合作，成功商借五百餘件來至埃及文化部監修的「圖坦卡門等比例官方認證藝術品」展品，以「教育推廣」原意與「文物保護」原則精心策劃，也是台灣首度的圖坦卡門主題展出，包含五大特色展區，詳細說明古埃及帝國歷經千年的不朽文化，也與臺灣歷史最悠久的科學雜誌合作，結合科學教育的推廣美意，透過微型課程帶領學生從閱讀中重新找回學習科學與知識的樂趣。

即日起至4月5日於國立中正紀念堂展出，初一及228和平紀念日館休，瞭解更多訊息請至官方粉絲團或udn售票網查詢。

謝哲青北一女文創中正紀念堂文化部

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