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連假走春看這裡 工業局推薦春節不打烊的觀光工廠

2020-01-24 16:01聯合報 記者鄒秀明／即時報導

春節連假到來，適合全家大小一同出遊，觀光工廠是適合闔家旅遊的好去處。經濟部工業局推薦春節連假不打烊的觀光工廠，除有期間限定免費參觀外，還有多種產品限時優惠，讓新春假期充滿知性與歡樂。

農曆春節是親朋好友團聚一同出遊的好時機，工業局表示，遍布全台的觀光工廠提供多元產業旅遊新選擇，北部地區有讓人化身為一日烘焙師，製作專屬美味麵包、與各類型機器人互動體驗以及上萬株經典玫瑰環抱的美麗秘境；中部地區則可在偉大航道上虛擬釣魚、來碗暖心暖胃輕鬆健康的味噌湯；若繼續往南部地區走，學習依節氣養生的保健觀念、體驗牛排等級大對抗，還有豐富多樣的海味水產品喔。

工業局自92年起推動觀光工廠輔導相關計畫，協助具有獨特產業文化、地方特色的傳統工廠轉型為觀光工廠，經多年努力成果斐然，目前共有146家通過評鑑，統計108年觀光人次達2,100萬，創造52億元觀光產值。觀光工廠透過整體環境營造、實際互動與故事行銷，不僅強化民眾對品牌的識別度，使參觀民眾深入了解觀光工廠的文化與價值。

春節假期想來點不一樣的旅遊體驗嗎？最新資訊請參考觀光工廠自在遊網站https:// www.taiwanplace21.org.tw

觀光工廠春節連假

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