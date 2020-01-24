新年新目標！入手高級運動表　打造個人獨特品味

這幾年「運動表」很夯，想入手的人不少，但不如趁著新年到來立定目標，瞄準那些更高端品牌的運動風格表款，既不會和別人同款，還能彰顯獨特的個人品味。

殿堂級的獨立製表品牌Greubel Forsey終於在近期推出了旗下的第一款運動腕表，這是以2015年推出的黑色GMT款所延伸出來，因此定名為「GMT Sport」表款。除了保留了兩地時區的功能，Greubel Forsey還加入了24秒陀飛輪、立體地球的世界時間裝置；最有看頭的還是支撐了表盤配置由小時和分鐘指針的拱形懸空表橋，讓配戴者感受到製表的精湛工藝。但也因為要把這些複雜裝置加入，表殼特別採用了從上面看是圓形，而從其他角度看則是凸顯的拱形和卵形的設計，標榜可適合任何人配戴。所以與之搭配的藍寶石水晶玻璃表鏡也跟著改變，上下兩端厚度較薄，製作上更為困難，因此限量10只，只獻給真的愛表人士。