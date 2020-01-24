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新年新目標！入手高級運動表　打造個人獨特品味

2020-01-24 14:38聯合報 記者曾智緯／即時報導

這幾年「運動表」很夯，想入手的人不少，但不如趁著新年到來立定目標，瞄準那些更高端品牌的運動風格表款，既不會和別人同款，還能彰顯獨特的個人品味。

殿堂級的獨立製表品牌Greubel Forsey終於在近期推出了旗下的第一款運動腕表，這是以2015年推出的黑色GMT款所延伸出來，因此定名為「GMT Sport」表款。除了保留了兩地時區的功能，Greubel Forsey還加入了24秒陀飛輪、立體地球的世界時間裝置；最有看頭的還是支撐了表盤配置由小時和分鐘指針的拱形懸空表橋，讓配戴者感受到製表的精湛工藝。但也因為要把這些複雜裝置加入，表殼特別採用了從上面看是圓形，而從其他角度看則是凸顯的拱形和卵形的設計，標榜可適合任何人配戴。所以與之搭配的藍寶石水晶玻璃表鏡也跟著改變，上下兩端厚度較薄，製作上更為困難，因此限量10只，只獻給真的愛表人士。

同樣是獨立製表的亨利慕時（H. Moser & Cie.）在開年時，就為表迷帶來一只全新的創作，採用嶄新表殼、一體成型鍊帶、新機芯、新表盤與全新指針的Streamliner疾速者飛返計時碼表。奉極簡主義為圭臬的亨利慕時在這只全新腕表也維持相同的風格，捨棄貫有的副表盤，選擇採用中央的計時顯示，具備分鐘及秒鐘飛返功能。另一個特點是一體成型的不鏽鋼鍊帶與枕形表殼，表圈打磨飾以太陽放射紋，表殼則是磨砂和拋光結合表面處理，側面採用鏤空設計和磨砂處理，致敬品牌表殼的經典外型，呼應二、三〇年代最早的高速火車，為符合空氣力學所創的圓滑曲線。

亨利慕時為表迷帶來一只全新的創作，採用嶄新表殼、一體成型鍊帶、新機芯、新表盤與全...
亨利慕時為表迷帶來一只全新的創作，採用嶄新表殼、一體成型鍊帶、新機芯、新表盤與全新指針的Streamliner疾速者飛返計時碼表。圖／H. Moser & Cie.提供
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Greubel Forsey GMT運動款腕表，鈦金屬表殼，限量11只，約1,7...
Greubel Forsey GMT運動款腕表，鈦金屬表殼，限量11只，約1,720萬元。圖／葳鑠提供
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亨利慕時Streamliner疾速者飛返計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，限量100只...
亨利慕時Streamliner疾速者飛返計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，限量100只，約136萬元。圖／H. Moser & Cie.提供
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