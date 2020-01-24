親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

Keanna驚傳除夕凌晨大出血暈倒浴室 幸友人發現急送醫

澳網／小威廉絲爆冷敗給大陸王薔 意外無緣晉級

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36聯合報 消費中心／即時報導

2019年底重新開幕的新竹市立動物園，從動物的居住空間到整體視覺，全部改造翻新，成為近來討論度最高的親子遊樂聖地。其整體視覺包裝也受到矚目，可愛的明星動物成員，更是吸引許多各界人士前來朝聖。還沒參觀的朋友們，可以趁著年假趕緊到新竹市立動物園走走，同時udn走跳世界也準備新竹市立動物園的「限定紀念品」要送給大家，只送不賣，趕緊來收藏！

近來最夯的新竹市立動物園，去年底開幕引起熱烈討論，吸引大批人潮，重新開幕後，遇到的第一個過年連假，動物園當然不打烊（僅除夕休園），從大年初一到初五正常開園，還有大家最喜愛的行銷大使河馬樂樂陪大家過新年。初一到初五營業時間從早上9點到下午5點，每天早上10點，由工作人員妝扮成的河馬樂樂人偶會在大象門與遊客合照、帶動跳，還會發送100份金幣巧克力。

為服務遊客，新竹市政府交通處準備的接駁專車，除了除夕外，從小年夜23日至初五29日，每日8:40首班車，河馬線行駛新竹火車站(晶品城停車場)至新竹市立動物園，山羌線行駛文創館停車場(新竹市公道五路3段8號)至新竹市立動物園。另外，過年期間遊客眾多，只要園內停留人數超過2,000人，就會啟動出入口管制，入園會需要等候。為避免春節交通壅塞，建議大家搭乘可愛的接駁車前往，還可以跟河馬樂樂、山羌一起合影唷。

除了年假可以到新竹市立動物園玩，udn走跳世界也有好禮送給讀者，只要完成以下3步驟，就有機會獲得新竹市立動物園提供超～限定紀念品！！

🦛活動方式：

在本活動貼文按讚

留言：你最喜歡新竹市立動物園的哪隻動物？

Tag想一起去的好友們

🦛活動時間：即日起至1/29 23:59止

🦛得獎獎項：

動物園限定月曆

動物園限定桌曆

動物園限定一卡通

動物園限定新竹文青米粉

🦛得獎公布：1/30(四) 於本貼文中公布。

新竹市立動物園限定一卡通。（圖／消費中心攝）
新竹市立動物園限定一卡通。（圖／消費中心攝）
分享
新竹市立動物園春節開園時間。（圖／新竹市政府提供）
新竹市立動物園春節開園時間。（圖／新竹市政府提供）
分享
新竹市立動物園限定新竹文青米粉。（圖／消費中心攝）
新竹市立動物園限定新竹文青米粉。（圖／消費中心攝）
分享
新竹市立動物園月曆。（圖／新竹市政府提供）
新竹市立動物園月曆。（圖／新竹市政府提供）
分享
新竹市立動物園桌曆。（圖／新竹市政府提供）
新竹市立動物園桌曆。（圖／新竹市政府提供）
分享
新竹市立動物園月曆。（圖／新竹市政府提供）
新竹市立動物園月曆。（圖／新竹市政府提供）
分享

動物園新竹河馬

延伸閱讀

竹市動物園初一起全面開放 來場「城市躲貓貓」

竹市動物園、昆蟲館除夕休一天 過年不休園

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

藍色燈海絕美鯨魚！屏東夜晚限定另類療癒動物園...

超萌水豚君是隻大老鼠？動物園鼠年特展登場

（火旁）龍巡庄暖身 動物園過年照開

相關新聞

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

7-ELEVEN公益募款攜手中華聖母 關注老老照顧問題

2020-01-24 10:00

金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

2020-01-24 09:16

新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

刺激high過年！守歲不無聊 桌遊老少一起玩

2020-01-24 00:01

過年來甩肉！「健身環大冒險」 闖關大挑戰

2020-01-24 00:01

送禮送到心！教你挑對拜年伴手禮

2020-01-24 00:01

把握三訣竅 年終入手保值鐘表

2020-01-23 23:59

回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

2020-01-23 17:01

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

2020-01-23 13:57

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

2020-01-22 18:37

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

2020-01-22 15:03

部落客爭相打卡 來瞧瞧新竹餐點多有創意

2020-01-22 14:57

拜年「食」在有禮 盤點特色禮盒

2020-01-22 14:06

俏皮又有年味 「鼠」你最時尚

2020-01-22 14:01

邂逅「愛的迫降」！YSL愛心蛇爬上金管唇膏，2020限定

2020-01-22 13:20

跟著貓小姐Ms.Cat辦年貨！南投市公所推「福貓迎金鼠」集字活動

2020-01-22 12:06

U值媒／肥起來也可愛的甄子丹

2020-01-22 11:47

LV新系列New Formals男包問世 拯救商務人士壞品味

2020-01-22 11:18

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

LVMH鐘表周杜拜初登場 話題表款齊發

2020-01-21 23:51

啤酒買1送1！興記菜館啤酒節 還有全新下酒菜

2020-01-21 23:37

2020最夯酒款！威士忌就要「台灣限定」

2020-01-21 23:26

打卡抽大阪機票、滿額送VIP卡！吉豚屋慶登台5週年

2020-01-21 22:43

「極上鮪魚大腹」限時優惠40元！壽司郎永春店2月3日開幕

2020-01-21 22:16

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

中衛口罩首度登上國際時裝周 巧妙搭配超吸睛

2020-01-21 18:58
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣

2020-01-23 15:55

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

整理包／超市量販春節營業時間多有調整

2020-01-23 13:50

不只初一吃稀飯窮整年 過年「破財禁忌」一次報你知

2020-01-24 07:10

武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？

2020-01-23 14:18

台北往花蓮國道客運一路順暢 遊客大讚北花線號

2020-01-23 15:23

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

返鄉車潮湧現！國一竹北到新竹「紅爆」 時速才36公里

2020-01-23 15:52

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度

2020-01-24 07:28

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

2020-01-23 13:51

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

嫂嫂沒生小孩 婆婆要媳婦過年回包紅包給她的狗

2020-01-24 10:15

見過這樣的春節連假雪隧？ 包正豪秀「獨享雪隧」影片

2020-01-24 11:29

過年小心！這病痛到要人命 卻沒法掛急診

2020-01-24 10:00

明天除夕返鄉 避開國道五大地雷路段

2020-01-23 19:29

春節旅宿訂房率 墾丁偷笑、南投心寒

2020-01-24 00:09

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

2020-01-24 00:18

春節刮刮樂怎麼買？去年這裡獎最多 今年這款包中獎！

2020-01-24 09:00

生肖屬鼠門票10元！全台7大樂園優惠盤點 農曆春節玩透透

2020-01-24 00:01

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

2020-01-24 00:00

過年經典料理蘿蔔糕 營養師教你好吃不踩雷

2020-01-23 15:57

除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午

2020-01-23 23:56

NG年菜別亂吃 新年添好運靠6道菜餚

2020-01-24 08:30

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段

2020-01-24 07:33

連假首日國道好塞！ 紫爆路段出現 時速不到20公里

2020-01-23 14:33

拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化

2020-01-23 14:50

連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億

2020-01-24 00:04

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

畜試所留原種 蘭嶼小豬要回家

2020-01-24 00:04

不怕詞窮！「鼠一鼠二」太落伍 22句進階吉祥話讓你秀爆

2020-01-24 12:45

影／國5與蘇花改南下一路順暢 明天除夕車流量會略少

2020-01-23 18:05

空軍C-130運輸機加入疏運 助金門、澎湖民眾返鄉過年

2020-01-23 15:23

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

2020-01-23 16:41

初二變天 氣象專家：初四後有機會達寒流等級 冷到初九

2020-01-24 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top