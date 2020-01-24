年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2019年底重新開幕的新竹市立動物園，從動物的居住空間到整體視覺，全部改造翻新，成為近來討論度最高的親子遊樂聖地。其整體視覺包裝也受到矚目，可愛的明星動物成員，更是吸引許多各界人士前來朝聖。還沒參觀的朋友們，可以趁著年假趕緊到新竹市立動物園走走，同時udn走跳世界也準備新竹市立動物園的「限定紀念品」要送給大家，只送不賣，趕緊來收藏！

近來最夯的新竹市立動物園，去年底開幕引起熱烈討論，吸引大批人潮，重新開幕後，遇到的第一個過年連假，動物園當然不打烊（僅除夕休園），從大年初一到初五正常開園，還有大家最喜愛的行銷大使河馬樂樂陪大家過新年。初一到初五營業時間從早上9點到下午5點，每天早上10點，由工作人員妝扮成的河馬樂樂人偶會在大象門與遊客合照、帶動跳，還會發送100份金幣巧克力。

為服務遊客，新竹市政府交通處準備的接駁專車，除了除夕外，從小年夜23日至初五29日，每日8:40首班車，河馬線行駛新竹火車站(晶品城停車場)至新竹市立動物園，山羌線行駛文創館停車場(新竹市公道五路3段8號)至新竹市立動物園。另外，過年期間遊客眾多，只要園內停留人數超過2,000人，就會啟動出入口管制，入園會需要等候。為避免春節交通壅塞，建議大家搭乘可愛的接駁車前往，還可以跟河馬樂樂、山羌一起合影唷。

除了年假可以到新竹市立動物園玩，udn走跳世界也有好禮送給讀者，只要完成以下3步驟，就有機會獲得新竹市立動物園提供超～限定紀念品！！

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🦛活動時間：即日起至1/29 23:59止

🦛得獎獎項：

動物園限定月曆

動物園限定桌曆

動物園限定一卡通

動物園限定新竹文青米粉